Трамп всеми силами пытается сменить руководителя Федеральной резервной системы (ФРС) США – и, скорее всего, этого добьется. Разберемся, как ФРС влияет на мировые финансы и как влияет на ФРС личность его председателя.6 комментариев
В Британии сообщили о повреждении контейнеровоза у берегов ОАЭ
Контейнеровоз получил повреждения у берегов ОАЭ в результате попадания неизвестного снаряда, сообщили в Управлении морских торговых операций Великобритании (UKMTO).
Инцидент произошёл примерно в 25 морских милях к северо-западу от эмирата Рас-эль-Хайма. Капитан судна проинформировал UKMTO, что повреждения нанесены предположительно неизвестным снарядом, передает РИА «Новости».
По официальной информации, никто из членов экипажа не пострадал, все находятся в безопасности.
В настоящее время проводится расследование обстоятельств инцидента.
Накануне взрыв прогремел рядом с сухогрузом у берегов ОАЭ.
Как писала газета ВЗГЛЯД, боевой беспилотник поразил в Персидском заливе танкер Louise P под флагом Маршалловых островов, который Тегеран относит к «активам США».
В Ормузском проливе иранские военные поразили танкер дроном-камикадзе после того, как экипаж проигнорировал неоднократные предупреждения о запрете прохода.