Взрыв прогремел рядом с сухогрузом у берегов ОАЭ

Tекст: Ольга Иванова

Громкий взрыв произошел у берегов Объединённых Арабских Эмиратов рядом с сухогрузом, сообщает ТАСС со ссылкой на Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Британии (UKMTO).

Инцидент зафиксирован в Персидском заливе на расстоянии 36 морских миль, что составляет около 67 км, к северу от Абу-Даби.

По данным UKMTO, капитан судна стал свидетелем резкого всплеска воды и громкого хлопка в непосредственной близости от сухогруза. Прямая речь капитана: «Капитан судна сообщает, что стал свидетелем всплеска воды и услышал громкий хлопок в непосредственной близости от сухогруза».

UKMTO квалифицировало это происшествие как «подозрительную активность». Дополнительных подробностей о причинах взрыва или возможных последствиях пока не приводится.

Как писала газета ВЗГЛЯД, боевой беспилотник поразил в Персидском заливе танкер Louise P под флагом Маршалловых островов, который Тегеран относит к «активам США».

В Ормузском проливе иранские военные поразили танкер дроном-камикадзе после того, как экипаж проигнорировал неоднократные предупреждения о запрете прохода.