    Ольга Андреева Ольга Андреева Интеллигенция страдает наследственным анархизмом

    Мы имеем в анамнезе опыт страны, где несколько поколений русских интеллигентов были воспитаны в одном-единственном убеждении – государство всегда неправо. А ведь только государство, а вовсе не «прогрессивная общественность» несет реальную ответственность за благополучие страны.

    Игорь Караулов Игорь Караулов Стоит ли радоваться «отмене» международного права

    «Не в силе Бог, а в правде». Европе и Америке этот принцип неведом, а у нас он известен каждому. Выхватывать куски, рыскать по миру, ища, где что плохо лежит – это совсем не по-нашему. Россия может утвердить себя только как полюс правды, искренности, человечности. Именно этого не хватает сегодня многим народам, всё острее ощущающим себя дичью.

    Игорь Переверзев Игорь Переверзев Морского права больше нет

    Действия Трампа в первых числах 2026 года не намекают, а прямо-таки кричат, что он готов обрушить мировую экономику. Морская торговля сегодня – ее фундамент. Трамп готов этот фундамент подорвать.

    16 января 2026, 17:25 • Новости дня

    Минтранс заявил о возможных сложностях из-за унификации ручной клади в самолетах

    Tекст: Валерия Городецкая

    Инициатива об унификации ручной клади может затруднить правила для путешественников, заявили в Минтрансе.

    Стремление упростить правила приведет к обратному результату, поскольку не учитывает различия в типах самолетов и специфику работы перевозчиков, отмечают в ведомстве, передает ТАСС.

    В министерстве подчеркнули, что введение единых норм может ухудшить условия для многих пассажиров, не давая ощутимых преимуществ в плане безопасности и комфорта.

    По мнению представителей ведомства, действующие нормы, которые устанавливают минимальный разрешенный вес ручной клади в размере пяти килограммов и позволяют авиакомпаниям самостоятельно определять габариты багажа в зависимости от типа воздушного судна, являются более взвешенным и гибким решением.

    В прошлом году в Госдуме предложили запретить авиакомпаниям менять нормы ручной клади.

    15 января 2026, 19:54 • Новости дня
    Раскрыто убийство депутата Госдумы Горячева

    @ Владимир Федоренко/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Следственный комитет предъявил обвинение бывшему президенту Федерации вольной борьбы Петербурга Владимиру Кулибабе в убийстве депутата Госдумы Марка Горячева в 1997 году.

    Уголовное дело об убийстве депутата Госдумы Марка Горячева и участника преступной группы Константина Яковлева, в совершении которых обвиняют Владимира Кулибабу, будет направлено в суд в 2026 году. Об этом сообщил ТАСС заместитель руководителя ГСУ СК России по Санкт-Петербургу Дмитрий Иванов.

    По словам Иванова, следствие установило, что в начале 1997 года Горячев взял крупную сумму денег у одной из преступных группировок под поручительство Константина Яковлева. Чтобы не возвращать долг и не допустить взыскания денег с поручителя, «бандитами было решено сделать из Горячева потеряшку».

    «В марте 1997 года одна из бригад, подчинявшаяся Кулибабе, на Торжковском рынке похитила Горячева, избив его. Потерпевшего посадили в бронированный Mercedes Кулибабы и отвезли на дачу последнего в Выборгский район Ленинградской области, где убили его, от трупа отсекли голову и кисти рук, а тело в пакете утопили в акватории Финского залива, где он всплыл через несколько месяцев», – рассказал Иванов.

    В убийстве Горячева обвиняются Кулибаба и Дмитрий Скворцов, бывший сотрудник МВД, который сейчас находится в международном розыске. Сокрывшие тело депутата к ответственности привлечены не будут: один из них умер, у второго истек срок давности.

    В марте 2025 года Петербургский городской суд признал Кулибабу виновным в организации двойного убийства и покушения в августе 1993 года и приговорил его к 10 годам колонии. По обвинению в бандитизме суд прекратил преследование из-за истечения срока давности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Следственный комитет Петербурга предъявил обвинение Кулибабе в организации убийства Александра Боброва в 1995 году.

    Напомним, Кулибабу задержали в Петербурге еще в декабре 2021 года по делу об убийстве в 1993 году Игоря Савина, известного как Кувалда.

    Кулибаба входил в вооруженную банду, которую возглавлял убитый в 2003 году Константин Яковлев. После смерти Яковлева руководить группой стал Кулибаба.


    16 января 2026, 13:22 • Новости дня
    Экономисты назвали цели иска инвестфонда США по долгам Российской империи

    Эксперты: Иск по имперским долгам – попытка США заявить претензию на замороженные в Европе активы России

    Экономисты назвали цели иска инвестфонда США по долгам Российской империи
    @ SOPA/Zuma/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    США, вероятно, хотят заявить претензию на замороженные в Euroclear российские активы и помешать Брюсселю их экспроприировать. Такое мнение в разговоре с газетой ВЗГЛЯД выразили экономисты Иван Лизан и Василий Колташов. Ранее американский инвестфонд потребовал с России 225 млрд долларов по долгам Российской империи.

    «Иск к России по долгам Российской империи – попытка американского инвестиционного фонда подыграть правительству США в деле торможения европейских инициатив по конфискации российских золотовалютных резервов (ЗВР)», – считает экономист Иван Лизан.

    Он провел параллель с процедурой банкротства, проводимой не очень чисто. «Иногда для того, чтобы спасти часть имущества, должник создает несуществующий долг перед лицами, которым он доверяет. Составляются липовые договоры займа и расписки. Таким образом, в судебном процессе появляются «кредиторы». Их задача заявить требование на собственность и капитал должника», – говорит Лизан.

    По мнению собеседника, американцы занимаются примерно тем же. «Они хотят заявить претензию на российские ЗВР и помешать Брюсселю экспроприировать активы, которые находятся в депозитарии Euroclear», – уточняет Лизан. Впрочем, цель американской стороны вряд ли состоит в отстаивании интересов России.

    Дело в том, что если резервы перейдут к США, то у Вашингтона появится дополнительный инструмент. «Видимо, Белый дом хочет получить рычаг влияния на Москву, чтобы было легче склонить нас к принятию необходимых решений в рамках переговорного процесса по украинскому вопросу», – допустил эксперт.

    Схожей точки зрения придерживается экономист Василий Колташов. Он напомнил, что план Евросоюза по конфискации российских активов в пользу Украины провалился. «Это было крупное, поистине стратегическое поражение Еврокомиссии», – подчеркнул собеседник. Аналитик допустил, что в США вынесут судебный вердикт, по которому сумма, сопоставимая с замороженными в Бельгии средствами РФ, будет истребована в пользу истца – инвестфонда.

    Колташов назвал американский суд «лукаво-соревновательным». «Доказательства там не очень нужны. Поэтому я не исключаю, что судьи примут решение в пользу Noble Capital RSD. Другой вопрос: что в такой ситуации будет делать Брюссель? Рискнут ли бельгийские политики ради интересов Вашингтона?» – задается вопросом спикер.

    Он подчеркнул, что тема царских долгов была закрыта в XX веке. «Поэтому спекуляции на этой почве необоснованны. Претензии, что называется, высосаны из пальца», – указал эксперт. Тем не менее, по его мнению, Москве нужно отнестись к иску серьезно, более того, подготовить собственные возможные требования к США.

    Ранее стало известно, что американский инвестиционный фонд Noble Capital RSD пытается через суд США затребовать от России 225,8 млрд долларов в рамках исполнения «обязательств» по облигациям Российской империи, которые были выпущены в 1916 году.

    Иск зарегистрирован в суде округа Колумбия в июне 2025 года, внимание на него обратил РБК. Ответчиками выступают Российская Федерация, Минфин, Центробанк и Фонд национального благосостояния. Последнее движение по делу было в ноябре, когда суд постановил дать ответ на заявление не позднее 29 января 2026 года.

    «Российская Федерация, нарушая доктрину преемственности власти, отказалась и продолжает отказываться от исполнения определенных обязательств по государственным долгам, взятым в долг ее предшественником, Российской империей», – утверждает фонд. Noble Capital называет себя владельцем облигаций Российской империи на 25 млн с купоном 5,5%, размещенных через National City Bank of New York.

    По версии истца, Россия как правопреемник СССР унаследовала долги. Фонд предлагает погасить их за счет замороженных российских активов. Напомним, после начала спецоперации Евросоюз и страны G7 заблокировали около половины российских валютных резервов. Большая часть хранится в бельгийском депозитарии Euroclear и оценивается примерно в 200 млрд евро. В США заморожено около пяти млрд долларов.

    31 декабря 2025, 09:59 • Видео
    Чего ждать? Последнее видео 2025 года

    Уходящий год был непростым. И следующий тоже будет насыщенным. Деловая газета ВЗГЛЯД поздравляет подписчиков и читателей с наступающими праздниками. В новом году будем держаться вместе!

    16 января 2026, 05:15 • Новости дня
    Американский инвестфонд потребовал через суд долги Российской империи
    @ Srg36/Wikipedia

    Tекст: Катерина Туманова

    Инвестиционный фонд в США Noble Capital RSD подал иск в окружной суд по округу Колумбия к России, Минфину, Центробанку и Фонду национального благосостояния на 225 млрд долларов за долги по облигациям времен Российской Империи, говорится в документе.

    «Российская Федерация, в нарушение доктрины правительства-преемника, отказалась и продолжает отказываться от погашения определенных суверенных долгов за деньги, взятые в долг её правительством-предшественником, правительством Российской Империи. Noble Capital является правопреемником и законным владельцем российских суверенных облигаций, выпущенных правительством Российской Империи для государственных инвесторов в Соединенных Штатах («Российские суверенные облигации»), – сказано в электронной архивной копии иска от июля 2025 года.

    Noble Capital требует выплаты долга в более чем 225,8 млрд долларов. Инвестфонд сообщает, что в декабре 1916 года правительство Российской Империи продало государственные облигации государственным инвесторам в Соединенных Штатах на основную сумму 25 млн долларов с процентами в размере 5,5% годовых и сроком погашения пять лет (т.е. «Российские суверенные облигации»).

    Задолженность, о которой свидетельствует инвестфонд, Россия может погасить за счет заблокированных в виду санкций после 2014 и 2022 годов суверенных активов.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин во время программы «Итоги года» назвал планы Евросоюза по изъятию российских активов открытым грабежом и предупредил о тяжелых последствиях.

    Евросоюз попытался реализовать схему по изъятию российских активов, но эта инициатива обернулась унижением для евробюрократии. Арбитражный суд Москвы назначил на 16 января предварительные слушания по требованию Банка России взыскать с Euroclear Bank почти 18,2 трлн рублей убытков.

    15 января 2026, 19:59 • Новости дня
    Макрон: Европе необходим аналог «Орешника»
    Макрон: Европе необходим аналог «Орешника»
    @ Laszlo Pinter/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Европе необходимо обзавестись оружием, аналогичным российскому «Орешнику», которым недавно был нанесен удар по целям на Украине.

    «Мы также должны обзавестись таким оружием, способным изменить ситуацию в краткосрочной перспективе», – сказал он, выступая перед военнослужащими на авиабазе Истр, передает РИА «Новости». Его слова приводит телеканал BFMTV. Макрон подчеркнул, что Франция находится в зоне досягаемости «Орешника».

    Напомним, Макрон появился на встрече с вооруженными силами с заметно покрасневшим глазом.

    На прошлой неделе в результате удара Вооруженных сил России с применением комплекса «Орешник» был выведен из строя Львовский государственный авиационно-ремонтный завод.

    Специальный представитель президента России и глава РФПИ Кирилл Дмитриев напомнил главе евродипломатии Кае Каллас о том, что в мире не существует систем противовоздушной обороны, способных перехватить гиперзвуковую ракету «Орешник».

    Ранее The Washington Post сообщило, что удары ракетами «Орешник» по объектам на Украине стали для западных стран напоминанием о масштабах ядерного арсенала Москвы.

    16 января 2026, 11:40 • Новости дня
    Экономист оценил перспективы иска инвестфонда США по долгам Российской империи

    Экономист Любич: РФ не несет правовой ответственности за долги Российской империи

    Экономист оценил перспективы иска инвестфонда США по долгам Российской империи
    @ Andy Dean/imagebroker.com/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    При установлении дипломатических отношений между СССР и США в 1933 году был зафиксирован отказ коммунистического государства от долгов Российской империи. Поэтому Российская Федерация не несет правовой ответственности за эти задолженности, сказал газете ВЗГЛЯД экономист Антон Любич. Так он прокомментировал иск американского инвестфонда к России по имперским долгам.

    «Государство Российская Федерация не является правопреемником Российской империи», – отметил экономист Антон Любич. Он также напомнил о событиях 7 ноября 1917 года. «В ходе последовавшей за Октябрьской революцией Гражданской войны победу одержали армии, сражавшиеся за органы власти, выражавшие идеи преемственности государственности. Данный правовой факт зафиксирован во всех конституционных документах Российской Федерации с 1918 по 1978 год», – добавил собеседник.

    «25 декабря 1991 года РСФСР законом, принятым Верховным Советом, была переименована в Российскую Федерацию», – указал Любич, подчеркнув, что это было именно «переименование государства, возникшего в 1917 году, а не учреждение нового или возрождение старого».

    «Конституция, принятая всенародным голосованием 12 декабря 1993 года, в редакции 2020 года фиксирует правопреемство Российской Федерации также по правам и обязательствам СССР – государственного союза, в который РСФСР входила на правах одной из союзных республик с 1922 по 1991 год», – отметил аналитик.

    Кроме того, он напомнил, что при установлении дипломатических отношений между СССР и США в 1933 году отказ коммунистического государства от долгов Российской империи был зафиксирован. «Таким образом, какими бы ни были моральные и политические дискуссии, правовой ответственности за долги Российской империи Российская Федерация не несет», – акцентировал экономист.

    «Факт разовых выплат в адрес США в 1933 году и Франции в 1996 году для снятия требований к СССР/РФ по старым обращениям не является признанием долга, а только формой мирного урегулирования спора», – уточнил Любич.

    Ранее стало известно, что американский инвестиционный фонд Noble Capital RSD пытается через суд США затребовать от России 225,8 млрд долларов в рамках исполнения «обязательств» по облигациям Российской империи, которые были выпущены в 1916 году.

    Иск зарегистрирован в суде округа Колумбия в июне 2025 года, внимание на него обратил РБК. Ответчиками выступают Российская Федерация, Минфин, Центробанк и Фонд национального благосостояния. Последнее движение по делу было в ноябре, когда суд постановил дать ответ на заявление не позднее 29 января 2026 года.

    «Российская Федерация, нарушая доктрину преемственности власти, отказалась и продолжает отказываться от исполнения определенных обязательств по государственным долгам, взятым в долг ее предшественником, Российской империей», – утверждает фонд. Noble Capital называет себя владельцем облигаций Российской империи на 25 млн с купоном 5,5%, размещенных через National City Bank of New York.

    По версии истца, Россия как правопреемник СССР унаследовала долги. Фонд предлагает погасить их за счет замороженных российских активов. Напомним, после начала спецоперации Евросоюз и страны G7 заблокировали около половины российских валютных резервов. Большая часть хранится в бельгийском депозитарии Euroclear и оценивается примерно в 200 млрд евро. В США заморожено около пяти млрд долларов.

    15 января 2026, 20:30 • Новости дня
    Viola лишилась в России товарного знака с девушкой
    Viola лишилась в России товарного знака с девушкой
    @ Артем Геодакян/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Изображение девушки на логотипе Viola больше не принадлежит производителю, что связано с решением Роспатента об отмене товарного знака.

    Финский производитель продуктов питания Viola лишился права на использование товарного знака, изображающего девушку, после изучения электронных документов Роспатента.

    Согласно материалам РИА «Новости», этот логотип был впервые зарегистрирован в 2006 году. В 2015 году компания смогла продлить действие товарного знака еще на десять лет. Под брендом Viola производитель реализовывал в России молочную продукцию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, финская компания Valio продает свой российский бизнес, включая бренд Viola, группе «Велком». Также по решению Роспатента лишилась товарного знака «Рецитал» певица Алла Пугачева.

    А вот компания Disney сохранила исключительные права на 31 товарный знак в России, включая фирменный замок и названия мультфильмов, еще на десять лет.

    16 января 2026, 14:39 • Новости дня
    Стало известно местонахождение организатора убийства посла Карлова

    Турецкие СМИ выяснили нахождение организатора убийства посла Карлова в 2016 году

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Один из предполагаемых организаторов убийства российского посла Андрея Карлова в 2016 году скрывается в Канаде под чужим именем после бегства из Турции, пишут местные СМИ.

    Член запрещенной в Турции организации FENO Джемаль Караата, который является одним из подозреваемых в организации убийства посла России в Анкаре Андрея Карлова в 2016 году, скрывается в Канаде под вымышленным именем. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на канал СNN Turk.

    Караата, которого разыскивают турецкие власти, покинул страну, сменил имя и теперь живет в Канаде, избегая регистрации в местных органах безопасности.

    Телеканал указывает, что теперь он использует имя Салих Ада и опасается похищения, поскольку находится в международном розыске по красному уведомлению Интерпола.

    До бегства Караата работал доцентом на факультете английского языка в закрытом университете Фатих, продолжая подпольную деятельность под прикрытием академической карьеры. В Национальной разведывательной организации Турции (МИТ) он считался одним из ключевых участников структуры FETO.

    Среди используемых им кодовых имен были Садык и Явуз. Сейчас под новым именем он работает психотерапевтом в канадской компании Qualia Counselling Services и специализируется на вопросах тревожности, депрессии и контроля гнева. По информации телеканала, одной из причин смены имени стал страх за свою безопасность.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Андрей Карлов был застрелен на открытии фотовыставки в Анкаре в декабре 2016 года. Нападение совершил сотрудник полиции Мевлют Мерт Алтынташ, он был ликвидирован силами безопасности.

    Летом 2023 года турецкие спецслужбы задержали супругу нападавшего полицейского. А само расследование убийства посла завершили в ноябре 2018 года, тогда в организации преступления обвинили 28 человек.

    В марте 2021 года суд в Анкаре приговорил пятерых обвиняемых к пожизненному заключению, еще восьми назначил сроки от трех лет и девяти месяцев до 15 лет, шесть человек оправдал, а дела девяти фигурантов, находящихся в розыске, выделили в отдельное производство.

    15 января 2026, 19:16 • Новости дня
    Генпрокуратура Украины возбудила дело против соратника Навального

    Генпрокуратура Украины возбудила дело против иноагента и экстремиста Леонида Волкова

    Генпрокуратура Украины возбудила дело против соратника Навального
    @ IMAGO/STAR-MEDIA/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Офис генерального прокурора Украины возбудил уголовное дело против Леонида Волкова (иноагент, внесен в список террористов и экстремистов в России), бывшего соратника Алексея Навального, за высказывания о Денисе Капустине (внесен в перечень террористов и экстремистов в России), основателе «Русского добровольческого корпуса» (РДК, признана террористической и запрещена в России).

    Волкову вменяется часть 3 статьи 436-2 Уголовного кодекса Украины, предусматривающая ответственность за публичную поддержку спецоперации России и ее участников, передает «Лента.Ру».

    Поводом для возбуждения дела стала публикация бывшей сотрудницы ФБК (включен в реестр организаций-иноагентов в России) Анны Тирон, которая опубликовала фрагменты личной переписки с Волковым в социальной сети Facebook (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России). В этих сообщениях Волков комментировал предполагаемую ликвидацию Капустина Вооруженными силами России, заявив: «наконец случилась денацификация».

    Кроме того, Волков резко высказался о руководителе Главного управления разведки Украины Кирилле Буданове (внесен в список экстремистов и террористов в России), назвав его «гнусным деревенским политтехнологом». Также он охарактеризовал РДК как «клоунское подразделение». Санкция по инкриминируемой статье предусматривает ограничение либо лишение свободы сроком до пяти лет.

    Напомним, в декабре Капустин был уничтожен на Запорожском направлении.

    16 января 2026, 02:11 • Новости дня
    Небензя призвал «горячие головы» Запада снизить градус истерии вокруг Ирана
    Небензя призвал «горячие головы» Запада снизить градус истерии вокруг Ирана
    @ Пресс-служба МИД России/via Globallookpress.com

    Tекст: Катерина Туманова

    На заседании СБ ООН по ситуации в Иране российский постпред при организации Василий Небензя во время выступления призвал коллег обратить внимание на то, как США нагнетают напряженность и разжигают истерию вокруг Ирана.

    Небензя начал речь с того, что напомнил, как с конца декабря 2025 года мир наблюдает за нагнетанием напряженности и истерии вокруг Ирана в исполнении США, которые к тому же заявляют, что «помощь уже в пути».

    «Причем в своих официальных заявлениях Вашингтон даже не пытался камуфлировать истинные причины т.н. «обеспокоенности» внутриполитической обстановкой в стране, угрожая новыми ударами по Ирану», – отметил дипломат в речи.

    Небензя указал на то, как американская сторона и её «группа поддержки» активно используют экономические и социальные проблемы простых иранцев, возникшие по причине незаконного санкционного давления на страну со стороны западных государств, для нагнетания общественной напряженности и дестабилизации внутриполитической обстановки.

    «Наши западные коллеги не чураются использования СБ в качестве инструмента продвижения своей оторванной от реальности повестки. Наибольшую обеспокоенность вызывает агрессивный курс Вашингтона на использование военной силы и угроз ее применения в отношении ИРИ. Осуждаем подобные действия, какими бы аргументами они ни обставлялись, как представляющие собой грубейшее нарушение международного права и Устава ООН», – выразил дипломат позицию Москвы.

    Он настоятельно призвал «горячие головы» в Вашингтоне и других столицах одуматься и не допустить трагедии июня 2025 года, когда американо-израильская агрессия едва не обернулась ядерной катастрофой с неизбежными гуманитарными и экологическими последствиями.

    «Требуем от США и их единомышленников отказаться от очередных безрассудных решений и шагов, в том числе в отношении ядерных объектов», – призвал российский постпред.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, американский президент Дональд Трамп  пообещал помощь протестующим в Иране и отметил, что если начнутся казни, США предпримут серьезные действия. Затем он заявил, что в Иране «прекратились убийства» и «не будет казней».

    При этом Саудовская Аравия, Катар и Оман приложили значительные дипломатические усилия, чтобы убедить президента США Трампа не наносить удар по Ирану, сообщило в четверг AFP.

    16 января 2026, 15:34 • Новости дня
    Медведев назвал цифры набора контрактников в ВС России в 2025 году

    Медведев озвучил цифры набора контрактников в ВС России в 2025 году

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Более 422 тыс. человек подписали контракт на службу в Вооруженных силах России в 2025 году, а еще 32 тыс. выбрали добровольный формат, сообщил зампред Совбеза Дмитрий Медведев.

    Заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев на совещании по вопросам комплектования войск беспилотных систем заявил, что в 2025 году контракт на прохождение военной службы с Вооруженными силами России заключили 422 704 человека, передает ТАСС. По словам Медведева, это окончательные данные, которыми располагают власти.

    Он также отметил, что дополнительно 32 тыс. человек подписали контракт о прохождении службы на добровольных началах, став добровольцами. Медведев добавил, что задача по комплектованию армии, поставленная верховным главнокомандующим, выполнена в полном объеме.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в декабре Медведев отмечал, что в 2026 году одним из главных направлений работы по комплектованию Вооруженных сил России контрактниками станет формирование войск беспилотных систем.

    А в ноябре замначальника войск беспилотных систем Сергей Иштуганов сообщил, что в России продолжается работа по увеличению боевого состава войск беспилотных систем и планируется создание высшего военного учебного заведения.

    16 января 2026, 02:56 • Новости дня
    Певцов объяснил «творческую импотенцию» из-за ремейков в российском кино
    Певцов объяснил «творческую импотенцию» из-за ремейков в российском кино
    @ Natalia Shatokhina/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Современный кинопрокат демонстрирует «творческую импотенцию», множа ремейки советских кинохитов и пытаясь заработать на проверенных сюжетах, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Дмитрий Певцов.

    «Возвращение к советскому прошлому – это творческая импотенция прежде всего», – поделился Певцов с ТАСС мнением о множестве новых экранизаций советских фильмов и мультфильмов.

    Он подчеркнул, что вопрос не в отсутствии талантливых режиссеров или сценаристов, а в коммерческом подходе к кинопроизводству.

    «При том, что идеи новые есть, и режиссеры есть, и сценарии есть. Но у них проблема и получить деньги, и пробиться, и в конечном итоге получить прокат», – отметил депутат.

    Певцов назвал такую практику циничной попыткой заработать на проверенных временем советских франшизах, несмотря на наличие свежих сценариев и творческих кадров.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Певцов в декабре 2025 года уже называл творческой импотенцией причину популярности у современных деятелей кино ремейков на советские хиты. Он даже охарактеризовал большую часть современных сериалов организованным сатанизмом.

    При этом британская Guardian включила «Иронию судьбы» в перечень лучших новогодних фильмов. А газета ВЗГЛЯД с журналистом Антоном Крыловым разбиралась, почему в нашем репертуаре так много ремейков.

    16 января 2026, 00:15 • Новости дня
    Захарова прокомментировала высказывания ведущего Соловьёва

    Tекст: Катерина Туманова

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова во время брифинга получила просьбу прокомментировать некоторые высказывания телерадиоведущего Владимира Соловьёва на тему международной политики.

    «Во-первых, речь идет о мнении журналиста, подчеркну – мнении. Во-вторых, мнение журналиста, телеведущего было высказано на частном канале «Соловьёв Лайф». В-третьих, я прочитала цитаты и опираюсь не на вырванные из контекста фразы, не на косвенную речь, а на прямую речь. Сформулировано это мнение было в виде вопроса. Там не было заявления, там был вопрос», – объяснила дипломат в ходе брифинга.

    Захарова обратила внимание на то, что анализируемые фразы Соловьёва были «явно и абсолютно очевидно в провокационном виде преподнесены «диванными аналитиками» чуть ли не как официальная позиция России». Она подчеркнула, что  такими манипуляциями заниматься «просто недопустимо».

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, посол России в Армении получил ноту протеста за заявления телеведущего Соловьёва.


    15 января 2026, 19:35 • Новости дня
    МИД высмеял попытки Совета Европы наказать Россию за «Орешник»

    Захарова заявила о провале идей Совета Европы по наказанию России за «Орешник»

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Попытки Совета Европы ввести меры против России после удара по целям подо Львовом, по мнению МИД, обречены на провал и осмеяние.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова раскритиковала инициативы Совета Европы по отношению к России после удара «Орешником» по целям подо Львовом, передает РИА «Новости». Она отметила, что любые попытки «наказать» Россию или ввести против нее санкции обречены на неудачу и станут предметом насмешек.

    Захарова заявила: «Попытки, как они там говорят, наказать Россию или что там с нами сделать еще… В угол поставить? Они обречены на провал, ну и на осмеяние, не могу от себя не добавить».

    Дипломат добавила, что действия оппонентов из Страсбурга не повлияют на ситуацию, поскольку Россия приняла решение о выходе из Совета Европы и теперь не видит смысла комментировать подобные заявления с правовой точки зрения.

    По словам Захаровой, Совет Европы полностью поддерживает «преступный киевский режим» и проявляет двойные стандарты в отношении конфликта на Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, после применения российского комплекса «Орешник» генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что для Киева теперь важна не победа, а выживание.

    А глава британского Минобороны Джон Хили рассказал, что во время визита в Киев едва не попал под удар «Орешника».

    Ранее Захарова обвинила Евросоюз и Британию в формировании враждебного России «гомункула».

    16 января 2026, 16:25 • Новости дня
    Командующий «Запада» доложил о наступлении с общим фронтом более 320 км

    Tекст: Валерия Городецкая

    Войска группировки «Запад» продолжают активное наступление сразу на четырех направлениях фронта, протяженность которого превышает 320 км, сообщил командующий группировкой генерал-полковник Сергей Кузовлев в ходе доклада министру обороны России Андрею Белоусову.

    «Командующий группировкой «Запад» генерал-полковник Сергей Кузовлев доложил министру обороны, что войска продолжают вести активные наступательные действия на всех четырех направлениях с общим фронтом более 320 километров», – говорится в сообщении в Telegram-канале Минобороны.

    По словам Кузовлева, в декабре подразделения «Запада» освободили шесть населенных пунктов: Кучеровку, Подолы, Куриловку, Новоплатоновку, Богуславку и Диброву, а также взяли под контроль более 155 кв. км территории. Сейчас бои идут еще в десяти населенных пунктах, где ведутся действия по их освобождению.

    Ранее Кузовлев доложил Белоусову, что Купянск полностью перешел под контроль российских войск.

    16 января 2026, 15:22 • Новости дня
    Российских космонавтов наградили медалями NASA

    Маршке вручил медали NASA Рыжикову и Зубрицкому в Звездном городке

    Российских космонавтов наградили медалями NASA
    @ Алексей Филиппов/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В Звездном городке прошла церемония вручения медалей NASA российским космонавтам Сергею Рыжикову и Алексею Зубрицкому за участие в миссии МКС-73.

    Вручение медалей российским космонавтам Сергею Рыжикову и Алексею Зубрицкому состоялось в Звездном городке, передает ТАСС. Директор пилотируемых программ NASA в России Джей Маршке поздравил экипаж с успешным завершением полета и выразил благодарность их семьям.

    Он отметил, что американские коллеги по экипажу не смогли присутствовать на церемонии, но передали слова признательности. По словам Маршке, ценность совместной работы на борту МКС высоко оценивается обеими сторонами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, корабль «Союз МС-27» с Рыжиковым, Зубрицким и астронавтом NASA Джонатаном Кимом вернулся на Землю 9 декабря. Рыжиков и Зубрицкий затем прибыли в Звездный городок для прохождения реабилитации.

    Напомним, МКС в декабре 2025 года впервые за 25 лет приняла сразу восемь кораблей одновременно.


