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Эксперт назвала возможную цену подарков на День святого Валентина
Эксперт по этикету Холгова дала рекомендации по празднованию дня святого Валентина
Если пара решает отпраздновать День святого Валентина дома, то это не должен быть обычный ужин перед телевизором в повседневной одежде – дома люди должны сами создать себе эту романтическую атмосферу праздника, рассказала газете ВЗГЛЯД президент Национальной ассоциации экспертов по деловой этике, этикету и протоколу Альбина Холгова. Она также назвала возможные варианты подарков.
«В отличие от Нового года, когда подарки должны быть чисто символическими, как говорит нам этикет, подарки по случаю Дня святого Валентина могут быть и более существенными, и очень существенными. Здесь все зависит от желания и возможностей дарителе: это может быть и роскошное ювелирное украшение, а может быть просто букет. Здесь все зависит исключительно от возможностей», – говорит Холгова.
Она предупреждает, что если у человека доход довольно высок, то от него вторая половинка ждет чего-то более существенного, чем шоколадка. Однако, если пара изначально не вкладывает особого смысла в этот день, то здесь необходимо сделать акцент на внимании – например, постараться выбрать особенный шоколад или сделать букет цветов из кисло-сладкого ленточного мармелада.
«Согласно этикету, мы в первую очередь отталкиваемся от того, что человек хотел бы получить. Если же партнер не знает, что хочет его вторая половинка, то стоит прибегнуть к списку безошибочных подарков. Это красиво оформленные сладости, цветы, книги в хорошем переплете, живопись, предметы столового серебра, фарфора, ювелирные украшения. А если дарителю известны все предпочтения любимого, то можно подарить что-то на свой вкус в стиле этого человека», – считает специалист.
Проводить этот день рекомендуется в формате свидания, продолжает собеседница. Это может быть запланированный поход в театр вдвоем, либо прогулка по центру города с посещением ярмарок, либо каток, либо ресторан – все зависит от предпочтений пары. Главное, чтобы данный день для обоих был действительно праздником.
«А если пара решает отпраздновать этот праздник дома, то тогда это должен быть красивый ужин, свечи, а также обоим необходимо нарядиться. Это не должен быть обычный ужин перед телевизором в повседневной одежде, дома люди должны сами создать себе эту романтическую атмосферу праздника», – заключила Холгова.
Ранее член комитета Госдумы по просвещению, публицист Анатолий Вассерман заявил, что не видит ничего противоречащего любви и семьи в Дне святого Валентина.