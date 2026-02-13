Европейские политики не будут участвовать в создании единой архитектуры европейской безопасности, хотя именно этого ждут их избиратели и именно это объективно нужно сейчас большой Европе, включающей Россию.7 комментариев
Премьер Бельгии усомнился в перспективах европейского ядерного зонтика
Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер выразил сомнение в эффективности идеи создания общеевропейского ядерного зонтика.
«Это очень сложный вопрос, потому что ядерное сдерживание Франции не является настоящим ядерным зонтиком, как тот, который предлагает нам НАТО... Если говорить о ядерном оружии, то речь идет о больших финансовых затратах», – заявил он в интервью Bloomberg, передает РИА «Новости».
По данным источника агентства, в качестве альтернативы некоторые страны могли бы инвестировать в создание материально-технической базы, готовой к развертыванию в случае необходимости, подразумевая наличие всех компонентов для производства ядерного оружия. Однако, как отмечается, для этого потребуется наличие атомных электростанций, сложных и дорогостоящих установок по обогащению урана, а также политическая воля к нарушению соглашений о нераспространении ядерного оружия.
Агентство Bloomberg писало, что европейские столицы впервые после окончания холодной войны начали предметно обсуждать возможность формирования независимого потенциала стратегического сдерживания из-за сомнений в надежности США.
Ранее глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила, что необходим диалог об отдельной европейской системе ядерного сдерживания.