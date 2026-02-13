Премьер Бельгии усомнился в перспективах европейского ядерного зонтика

Politico: Лидеры ЕС решили двигаться вперед разными темпами

Tекст: Вера Басилая

На саммите в бельгийском Альден-Бизене главы Франции, Германии, Италии и других стран поддержали планы перехода к формату так называемой усиленной кооперации, передает Politico.

Это позволит отдельным группам государств ЕС быстрее подписывать и реализовывать новые инициативы без обязательного согласия всех 27 членов союза. По словам президента Франции Эммануэля Макрона, ЕС необходимо действовать быстро, чтобы не терять экономическое лидерство, несмотря на прежние разногласия с Германией.

Глава Европейского совета Антониу Кошта отметил, что обсуждение дало участникам «новую энергию и общее ощущение срочности». На следующем саммите в Брюсселе в июне глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен представит план реформ, в том числе по снижению административных барьеров и привлечению частного и государственного капитала для поддержки стартапов. Лидеры проголосуют по плану до лета.

В случае отсутствия единогласия, ЕС задействует механизм «усиленного сотрудничества», который ранее считался спорным. Как заявил канцлер Германии Фридрих Мерц, Евросоюз должен быть конкурентоспособным в новых геополитических условиях.

Особое внимание уделили проекту Союза сбережений и инвестиций, созданию единого капитального рынка по образцу США, а также новым нормам для упрощения регистрации компаний и ускоренного вывода их на рынок. В числе приоритетов – поддержка стратегической промышленности, снижение цен на энергию и диверсификация торговли.

На саммите также обозначились разногласия между крупными экономиками и остальными странами ЕС по вопросам «покупай европейское» и дальнейшей интеграции. Германия и Италия призвали ограничить принятие новых правил, тогда как фон дер Ляйен обвинила национальные барьеры в проблемах бизнеса. Несмотря на разногласия, Макрон и Мерц публично продемонстрировали согласие по ключевым вопросам.

Испания выразила недовольство из-за отсутствия приглашения на неформальную встречу лидеров стран Евросоюза.

