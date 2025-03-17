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Суперджет с двигателями ПД-8 успешно совершил первый испытательный полет
Опытный «Суперджет» с ПД-8 совершил первый полет в Комсомольске-на-Амуре
Опытный самолет «Суперджет» впервые выполнил полет с отечественными двигателями ПД-8, достигнув скорости 500 км/ч и высоты 3 тыс. м, что подтверждает успешность инженерных расчетов, сообщил первый заместитель председателя правительства России Денис Мантуров.
По его словам, самолет «Суперджет» с отечественными двигателями ПД-8 впервые поднялся в воздух, передает «ТАСС». Мантуров отметил, что это важный шаг на пути к сертификации «Суперджета» и что двигателестроители преодолели все вызовы, чтобы самолет успешно завершил первый полет на российских двигателях.
Полет прошел в Комсомольске-на-Амуре и длился около 40 минут. Экипаж, состоящий из летчиков-испытателей Дмитрия Деменева, Игоря Гревцева и бортового оператора Максима Грюканова, достиг скорости 500 км/ч и высоты до 3 тыс. м. Командир экипажа подтвердил, что все задания полета выполнены, а система двигателей продемонстрировала стабильную работу.
Генеральный директор Ростеха Сергей Чемезов заявил, что успешный полет подтверждает готовность самолета и правильность инженерных расчетов. Он подчеркнул, что двигатели ПД-8 являются ключевым элементом программы импортозамещения, и впереди еще много работы. В апреле к сертификационным испытаниям присоединится еще один полностью российский борт с двигателями ПД-8.
Генеральный директор Объединенной авиастроительной корпорации Вадим Бадеха отметил, что испытания начинают с самолета в серийном облике с импортными системами для повышения уровня новизны. Александр Грачев из Объединенной двигателестроительной корпорации добавил, что до конца марта будут переданы еще два опытных двигателя ПД-8, а получение сертификата на двигатель запланировано на осень.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Ростех представил один из ключевых элементов управления самолета SJ-100. Также сообщалось, что первый полет самолета SJ-100 с двигателем ПД-8 планируется через полтора месяца.