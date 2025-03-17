Суперджет с двигателями ПД-8 успешно совершил первый испытательный полет

  • Новость часаМИД России назвал условия для мирного договора с Украиной
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    Россия уладила одну из неразрешимых проблем Средней Азии
    Украина объявила «неприемлемым» отказ от Запорожья и Херсона
    Эксперт назвал счастливым сумасшествием слова Макрона о «миротворцах» на Украине без согласия России
    Нижегородский военкомат начал разыскивать Марка Эйдельштейна
    Захарова обвинила Британию в исторической тяге к пиратству
    Уолтц: Киев откажется от части территорий в обмен на гарантии безопасности
    Офицеры из стран НАТО оказались в окружении в Курской области
    В Запорожской области ликвидирован один из главарей «Правого сектора»
    Опрос: Среди американцев растет разочарование ситуацией в экономике
    Мнения
    Даниэль Орлов Даниэль Орлов Чем отличаются белые от поуехавших

    В начале XX века главная трагедия Белого движения – это ясное понимание, что страна отвернулась от них. Когда ток русской крови выбрал другое русло, кровь в сосудах, питающих сердца и легкие защитников старого мира, свернулась.

    25 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Каким соседом будет Украина после заключения мира

    После заключения мира украинская держава и ее общество окажутся на распутье: остаться в формате антиРоссии и готовить почву к новому военному противостоянию или вернуться к формату, в котором страна находилась с 1991 по 2014 год, который можно определить, как «Украина – не Россия, но и не враг России».

    58 комментариев
    Андрей Полонский Андрей Полонский США могут быть для России только врагом

    В международных отношениях XXI век восстанавливает старые линии напряжения. Ситуация в чем-то напоминает конец XIX и начало ХХ столетия. США противостоят Британии, Франция пытается взять исторический реванш. И новые игроки на глобальном Юге – Индия, Китай, арабский мир, Африка – это вам не дряхлеющая Османская империя.

    25 комментариев
    17 марта 2025, 06:19 • Новости дня

    Суперджет с двигателями ПД-8 успешно совершил первый испытательный полет

    Опытный «Суперджет» с ПД-8 совершил первый полет в Комсомольске-на-Амуре

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Опытный самолет «Суперджет» впервые выполнил полет с отечественными двигателями ПД-8, достигнув скорости 500 км/ч и высоты 3 тыс. м, что подтверждает успешность инженерных расчетов, сообщил первый заместитель председателя правительства России Денис Мантуров.

    По его словам, самолет «Суперджет» с отечественными двигателями ПД-8 впервые поднялся в воздух, передает «ТАСС». Мантуров отметил, что это важный шаг на пути к сертификации «Суперджета» и что двигателестроители преодолели все вызовы, чтобы самолет успешно завершил первый полет на российских двигателях.

    Полет прошел в Комсомольске-на-Амуре и длился около 40 минут. Экипаж, состоящий из летчиков-испытателей Дмитрия Деменева, Игоря Гревцева и бортового оператора Максима Грюканова, достиг скорости 500 км/ч и высоты до 3 тыс. м. Командир экипажа подтвердил, что все задания полета выполнены, а система двигателей продемонстрировала стабильную работу.

    Генеральный директор Ростеха Сергей Чемезов заявил, что успешный полет подтверждает готовность самолета и правильность инженерных расчетов. Он подчеркнул, что двигатели ПД-8 являются ключевым элементом программы импортозамещения, и впереди еще много работы. В апреле к сертификационным испытаниям присоединится еще один полностью российский борт с двигателями ПД-8.

    Генеральный директор Объединенной авиастроительной корпорации Вадим Бадеха отметил, что испытания начинают с самолета в серийном облике с импортными системами для повышения уровня новизны. Александр Грачев из Объединенной двигателестроительной корпорации добавил, что до конца марта будут переданы еще два опытных двигателя ПД-8, а получение сертификата на двигатель запланировано на осень.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Ростех представил один из ключевых элементов управления самолета SJ-100. Также сообщалось, что первый полет самолета SJ-100 с двигателем ПД-8 планируется через полтора месяца.

    16 марта 2025, 13:52 • Новости дня
    Офицеры из стран НАТО оказались в окружении в Курской области

    Подполье сообщило о 30 офицерах из стран НАТО, попавших в окружение в Курской области

    Офицеры из стран НАТО оказались в окружении в Курской области
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Около 30 офицеров стран НАТО оказались в окружении в Курской области, где они, по имеющимся данным, занимались командованием войсками и корректировкой ударов, сообщил координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев, ссылаясь на своих коллег.

    По его словам, около 30 офицеров из стран НАТО оказались в окружении в Курской области, передает РИА «Новости». Лебедев добавил, что эти офицеры занимались координацией войск и обработкой разведданных.

    Он отметил, что офицеры корректировали удары вглубь территории России, используя данные, поступающие от спутников НАТО.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вооруженные силы России полностью освободили Суджу в ходе проведения специальной военной операции. Вооруженные силы Украины ранее использовали запрещенные кассетные боеприпасы против мирных граждан, что нарушает международные договоренности. В Курской области за сутки сдались в плен 12 военнослужащих Вооруженных сил Украины.

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    16 марта 2025, 12:46 • Новости дня
    Нижегородский военкомат начал разыскивать Марка Эйдельштейна
    Нижегородский военкомат начал разыскивать Марка Эйдельштейна
    @ Burt Harris/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Военный комиссариат Нижнего Новгорода объявил в розыск актера Марка Эйдельштейна после окончания отсрочки от службы в армии, сообщили СМИ.

    В Telegram-канале Mash говорится, что военкомат Нижнего Новгорода разыскивает 23-летнего Эйдельштейна. Молодой человек, прописанный в этом городе, должен был явиться для прохождения службы в армии. Однако он предпочел участвовать в мероприятиях в США и Франции.

    Вместо визита в военкомат, Эйдельштейн посещал церемонию «Оскара» и Неделю моды в Париже. Он стал амбассадором таких брендов, как Balenciaga, loewe и MiuMiu, и завел дружбу с известными личностями, такими как Асап Роки и Эмма Корин. Оба мероприятия он посетил вместе с 18-летним братом Матвеем.

    Ранее сообщалось, что фильм «Анора» американского режиссера Шона Бэйкера, в котором сыграли российские актеры Юра Борисов и Марк Эйдельштейн, завоевал «Оскар» в номинации «Лучший фильм» на 97-й церемонии в театре «Долби» в Лос-Анджелесе.

    В январе Борисов и Эйдельштейн были номинированы на престижную британскую кинопремию БАФТА за роли в фильме «Анора», который получил девять номинаций, включая «Лучший фильм» и «Лучшая режиссура».

    Напомним, Эйдельштейн принимал участие в «Разговорах о важном», задав вопросы капитану ледокола.

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    16 марта 2025, 11:42 • Видео
    Китай проиграл США важную битву

    В противостоянии за контроль над стратегически важными Филиппинами США одержали важную победу над Китаем: в Гаагу выдан Родриго Дутерте, бывший президент и самый популярный политик страны. Он хотел сделать Филиппины союзником России и Китая, но американцы не могли упустить из рук столь важный актив.

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    16 марта 2025, 19:32 • Новости дня
    Украина назвала «неприемлемым» отказ от Запорожья и Херсона

    Украина озвучила красные линии в переговорах с Россией

    Украина назвала «неприемлемым» отказ от Запорожья и Херсона
    @ РИА Новости

    Tекст: Игорь Иножарский

    Украинские официальные лица сообщили британской The Independent, что они смирились с тем, что нынешние линии фронта будут заморожены на время перемирия и что Россия удерживает часть территории, пока действует режим прекращения огня, но уступка любой дополнительной территории станет красной чертой для Киева.

    Как пишет The Independent, Украина определила ряд принципиальных позиций в переговорах по мирному соглашению с Россией. В частности, Киев не намерен уступать дополнительные территории, несмотря на требование Владимира Путина признать четыре новых региона России (ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области), частично освобожденные за время спецоперации.

    Украина также требует возвращения тысяч детей, якобы похищенных Россией, и гражданских лиц, якобы незаконно удерживаемых и не рассматриваемых как военнопленные. Важным условием для Украины остаются международные гарантии безопасности на случай, если Россия нарушит условия перемирия.

    Соединенные Штаты, по словам госсекретаря Марко Рубио, обсуждали возможность территориальных уступок, но украинские власти заявляют, что это для них неприемлемо. «Нереально требовать полного отказа от Запорожья или Херсона – это неприемлемо для нас», – указали украинские представители.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Путин ответил на предложение США по установлению 30-дневного перемирия на Украине, указав на необходимость прояснения нюансов условий прекращения огня.

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    16 марта 2025, 15:31 • Новости дня
    В Запорожской области ликвидирован один из главарей «Правого сектора»

    Рогов заявил об уничтожении в Запорожской области одного из главарей «Правого сектора»

    В Запорожской области ликвидирован один из главарей «Правого сектора»
    @ соцсети

    Tекст: Дарья Григоренко

    В Запорожской области уничтожен Михаил Алексеев, лидер украинской организации «Правый сектор» (организация признана террористической и запрещена в РФ) во Львовской области, сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов.

    Рогов заявил, что на Степногорском направлении в районе поселка Каменское был ликвидирован Михаил Алексеев, один из лидеров украинской националистической организации «Правый сектор» во Львовской области. По его словам, Алексеев, носивший позывной «Рембрандт», прибыл в регион, чтобы сеять террор и горе. В ходе атаки дронов Алексеев был уничтожен. Операция была проведена силами российских дронов, передает РИА «Новости».

    Ранее ветеран СВО Денис Орлов рассказал газете ВЗГЛЯД о взятии серьезного опорного пункта на Украине, обороняемого этническими немцами и боевиками «Правого сектора», что заставило его окончательно осознать, «против кого мы воюем».

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    16 марта 2025, 17:28 • Новости дня
    Уолтц: Киев откажется от части территорий в обмен на гарантии безопасности
    Уолтц: Киев откажется от части территорий в обмен на гарантии безопасности
    @ Chris Kleponis/CNP/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Помощник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц заявил, что мирное урегулирование конфликта на Украине может включать уступку территорий в обмен на гарантии безопасности.

    Уолтц заявил, что мирное урегулирование конфликта на Украине будет предусматривать отказ Киева от части территорий в обмен на будущие гарантии безопасности. Это заявление прозвучало в интервью телеканалу ABC News, где Уолтц ответил на вопрос о возможном сценарии разрешения конфликта, передает ТАСС.

    Ранее специальный посланник президента США Стив Уиткофф после переговоров с президентом России Владимиром Путиным в Москве сообщил о сокращении разногласий между сторонами по украинскому урегулированию.

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    17 марта 2025, 01:09 • Новости дня
    МИД России назвал условия для мирного договора с Украиной

    МИД РФ заявил о необходимости нейтралитета Украины и отказа от НАТО

    Tекст: Денис Тельманов

    Россия намерена требовать нейтральный статус Украины и отказ от принятия в НАТО как условие для заключения мирного договора, сообщил замглавы МИД Александр Грушко.

    В интервью «Известиям» замглавы МИД РФ Александр Грушко подчеркнул важность «железобетонных гарантий безопасности», которые должны быть частью соглашения по урегулированию конфликта на Украине. По его словам, такие меры необходимы для достижения прочного мира и укрепления региональной безопасности.

    Грушко отметил, что обсуждаемое мирное разрешение конфликта на Украине должно включать внешний контур. Гарантии должны обязательно включать нейтральный статус Украины и отказ стран НАТО от ее принятия в альянс.

    При этом Москва не рассматривает вариант с размещение военных контингентов  Евросоюза, НАТО или отдельных западных государств под видом «миротворцев» на украинской территории, считая такие войска стороной конфликта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов прокомментировал британские заявления о невозможности Москвы заблокировать отправку «миротворцев» на Украину, пояснив, что другие страны могут прислать войска на Украину, но Россия не будет считать их «миротворцами».

    Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что европейские страны могут направить военных на Украину для наблюдательной миссии без согласия России, если Украина запросит такое присутствие.

    Сергей Лавров и Марко Рубио провели телефонный разговор, договорившись продолжать работать над восстановлением связей между Россией и США.

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    16 марта 2025, 20:41 • Новости дня
    Хуситы атаковали авианосец США в Красном море

    Tекст: Ольга Иванова

    Хуситы, правящее движение на севере Йемена, заявили об атаке на американский авианосец Harry Truman в Красном море.

    В своем заявлении в Telegram-канале хуситы сообщают, что атака была ответом на удары по Йемену, передает РИА «Новости».

    По словам представителей хуситов, атака включала 18 баллистических и крылатых ракет, а также беспилотники, которые были направлены на авианосец и сопровождающие его военные корабли. Инцидент произошел на севере Красного моря, подчеркнули они.

    Хуситы также предупредили о намерении продолжать атаки на все американские военные корабли в Красном и Аравийском морях в ответ на действия США в регионе.

    США в субботу нанесли авиаудары по йеменским хуситам, в результате которых, по словам представителя Минздрава повстанцев Аниса аль-Асбахи, погиб 31 человек и более ста пострадали – в основном женщины и дети.

    Глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что американские военные удары по хуситам в Йемене будут продолжаться до прекращения атак на гражданские и военные суда в Красном море.

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    16 марта 2025, 18:26 • Новости дня
    Эксперт назвал счастливым сумасшествием слова Макрона о «миротворцах» на Украине без согласия России

    Политолог Бордачев: Отсутствие ответственности помогает Макрону поднимать личный рейтинг

    Эксперт назвал счастливым сумасшествием слова Макрона о «миротворцах» на Украине без согласия России
    @ Alexis Sciard/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Олег Исайченко

    Президент Франции Эммануэль Макрон говорит об отправке военных на Украину без согласия России для поднятия личного рейтинга среди французов. Он прекрасно понимает, что до решения реальных дел на международной арене его не допустят, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Тимофей Бордачев. Ранее французский лидер назвал условие для размещения европейского контингента на украинской территории.

    «Президент Франции Эммануэль Макрон пребывает в том счастливом состоянии сумасшествия, когда можно говорить все что угодно, и никто не придает никакого значения его заявлениям, потому что от него ничего не зависит», – сыронизировал Тимофей Бордачев, программный директор клуба «Валдай».

    «При этом, конечно, никому на международной арене и в голову не придет приглашать его в те дискуссии, в которых принимаются какие-то реальные решения, например, в переговоры по урегулированию украинского кризиса. Все это относится и к премьеру Британии Киру Стармеру», – заметил собеседник.

    «Французы и британцы нашли очень хороший модус поведения и пользуются этим для решения своих внутриполитических задач, например, повышения личных рейтингов политиков. А хитрые немцы держатся в стороне и предпочитают молчать. У них есть для этого хороший повод – в Берлине заняты формированием правительства», – напомнил политолог.

    «Французский избиратель живет в своей информационной среде, которая имеет очень опосредованное отношение к реальности. И небольшой повод, подкинутый президентом, становится причиной для радости. Такие скачки социологии – важный показатель нестабильности настроений общества. Они присущи Франции и Украине. Но мы не видим этого в России или США, где люди спокойнее и увереннее в экономической и социальной стабильности», – отметил он.

    Ранее Макрон в интервью газете Le Parisien заявил, что западные страны могут направить свои военные контингенты в качестве наблюдателей на Украину без согласия Москвы. По словам политика, Киев ведет суверенную политику и может рассчитывать на положительный ответ в случае запроса о введении иностранных войск на украинскую территорию.

    После этого заявления, согласно опросу Ipsos-Cesi école d'ingénieurs для газеты La Tribune Dimanche, рейтинг одобрения президента подскочил на пять пунктов – до 27%, поскольку среди французов возросло беспокойство по поводу международных кризисов. Озабоченность международными кризисами, такими как конфликт на Украине и на Ближнем Востоке, была среди трех главных проблем для 33% респондентов, пишет Bloomberg.

    При этом на прошлой неделе в центре Парижа на площади Пале-Рояль прошла акция протеста против планов Макрона отправить военных на Украину. Участники выражали недовольство возможным военным вмешательством и призывали к выходу Франции из ЕС. Газета ВЗГЛЯД объясняла, почему контингент ЕС на Украине сделает невозможным нейтралитет Киева.

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    16 марта 2025, 10:51 • Новости дня
    Лавров призвал США прекратить операцию против хуситов в Красном море

    Лавров в связи с операцией США против хуситов призвал прекратить применение силы в Красном море

    Лавров призвал США прекратить операцию против хуситов в Красном море
    @ Shatokhina Natalia/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров в телефонном разговоре с госсекретарем США Марко Рубио призвал прекратить военную операцию США против хуситов в Красном море, подчеркнув важность политического диалога.

    Лавров провел телефонный разговор с Рубио по инициативе американской стороны. В ходе беседы американский дипломат сообщил о начале военной операции США против хуситов в регионе Красного моря, передает ТАСС.

    Российский дипломат в ответ выразил обеспокоенность и подчеркнул необходимость немедленного прекращения применения силы. Лавров отметил важность для всех сторон вступления в политический диалог, чтобы избежать дальнейшего кровопролития.

    Кроме этого, в ходе разговора обсуждались детали реализации договоренностей, достигнутых на встрече высокопоставленных официальных лиц России и США в Эр-Рияде 18 февраля. Лавров и Рубио договорились поддерживать контакт для дальнейших обсуждений.

    Напомним, в воскресенье глава МИД России Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио провели телефонный разговор, договорившись продолжить работу по восстановлению связей между двумя странами.

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    16 марта 2025, 16:51 • Новости дня
    Спецпосланник Трампа дал оценку разговору с Путиным

    Уиткофф: Различия в позициях России и Украины по урегулированию сокращаются

    Спецпосланник Трампа дал оценку разговору с Путиным
    @ Lev Radin/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Специальный посланник президента США Стив Уиткофф после переговоров с президентом России Владимиром Путиным в Москве сообщил о сокращении разногласий между сторонами по украинскому урегулированию.

    Он отметил, что его контакты с российским лидером Владимиром Путиным в Москве прошли позитивно. Уиткофф также сообщил, что обсуждает с президентом США Дональдом Трампом результаты своего визита в Москву, сообщает РИА «Новости».

    Уиткофф подчеркнул, что перед текущим визитом было много разногласий между сторонами, однако благодаря недавним переговорам, включая те, что прошли в Саудовской Аравии, удалось значительно сократить разрыв. Он охарактеризовал свои переговоры с Путиным как «одинаково позитивные» и добавил, что стороны теперь находятся гораздо ближе друг к другу. Спецпосланник подчеркнул, что проводит много времени с Трампом, обсуждая дальнейшие шаги по уменьшению оставшихся различий.

    Кроме того, по словам посланника, Трамп рассчитывает, что сделка по урегулированию кризиса на Украине будет достигнута в течение нескольких недель. Уиткофф отметил, что обе стороны – как в Москве, так и в Киеве – готовы к обсуждению деталей будущих договоренностей. Президент США, по словам Уиткоффа, использует слово «недели» для описания временных рамок решения ситуации, что указывает на оптимистичные прогнозы.

    Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что президент Владимир Путин провел позднюю встречу со спецпосланником США Стивеном Уиткоффом, передав через него важную информацию для президента США.

    Песков также заявил, что заявления Владимира Путина о поддержке прекращения огня на Украине дают основания для осторожного оптимизма США.

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    16 марта 2025, 18:38 • Новости дня
    Шошоакэ написала Путину письмо «от имени братского румынского народа»
    Шошоакэ написала Путину письмо «от имени братского румынского народа»
    @ Vadim Ghirda/AP/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Лидер оппозиционной партии «S.O.S. Румыния» Диана Шошоакэ обратилась с открытым письмом к президенту России Владимиру Путину с призывом игнорировать враждебные шаги Бухареста, подчиненного НАТО и ЕС.

    В этом письме, которое имеется в распоряжении РИА «Новости», Шошоакэ подчеркнула, что румынский народ является братским для России по православной вере, и призвала «не принимать во внимание враждебные жесты, совершаемые нелегитимным руководством Румынии... поскольку оно не представляет волю румынского народа». Она также отметила, что ее дважды незаконно отстраняли от участия в президентских выборах в Румынии.

    Шошоакэ выразила обеспокоенность тем, что ЕС и НАТО навязывают Румынии участие в конфликте с Россией, при этом настоящая диктатура, по ее мнению, установлена «не в России, а в Европе». В своем письме сенатор подчеркнула необходимость борьбы за суверенитет, мир и нормализацию отношений с Россией, несмотря на давление со стороны Евросоюза.

    Также она указала на исторические претензии Румынии к Украине, Шошоакэ считает, что этот вопрос должен быть рассмотрен на будущих мирных переговорах, подразумевая «возвращение Бухаресту румынских территорий».

    Ранее Шошоакэ призвала власти США не признавать результаты выборов в Румынии. Центральное избирательное бюро Румынии отклонило ее заявку на участие в президентских выборах.

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    16 марта 2025, 11:59 • Новости дня
    Ушаков сообщил о готовности России к встрече Путина и Трампа

    Ушаков заявил о готовности России к встрече Путина и Трампа при необходимости

    Ушаков сообщил о готовности России к встрече Путина и Трампа
    @ Anatoly Maltsev/EPA/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Помощник президента России Юрий Ушаков сообщил о готовности к встрече Владимира Путина и Дональда Трампа, отметив, что она состоится, как только возникнет необходимость.

    Как передает ТАСС, помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил о готовности России к встрече Владимира Путина и Дональда Трампа. Ушаков отметил, что подготовка к встрече идет, и она состоится, как только возникнет необходимость. Он подчеркнул, что обсуждение встречи с американской стороной уже ведется.

     Он добавил, что контакты между сторонами продолжаются на других уровнях, а встречу или телефонный разговор можно организовать достаточно быстро.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп назвал «больными дегенератами» СМИ за распространение фейков о встрече Уиткоффа с Путиным. Трамп также заявил об успешном взаимодействии с Россией по вопросу Украины. Путин со своей стороны сообщил, что может созвониться с Трампом для обсуждения ситуации на Украине.

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    16 марта 2025, 13:18 • Новости дня
    Эксперт назвал цели операции Трампа против хуситов

    Политолог Ткаченко: Маленькая победоносная война с хуситами нужна Трампу для демонстрации успешности

    Эксперт назвал цели операции Трампа против хуситов
    @ Al Drago/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Операция США против хуситов ориентирована прежде всего на внутреннюю американскую повестку. Глава Белого дома Дональд Трамп хочет купировать недовольство американцев из-за реформ победоносной войной против йеменских повстанцев, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Станислав Ткаченко.

    «Думаю, Трамп начал эту операцию с ориентиром на внутреннюю повестку – показать гражданам США успехи на международной арене. Хуситы в понимании главы Белого дома – заведомо слабый соперник, которого можно ударно победить и распространить кадры триумфа американского оружия по всем СМИ», – пояснил Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».

    «Таким образом Трамп надеется купировать недовольство американцев от ряда реформ, от деятельности Илона Маска. Глава Белого дома хочет показать, что на внешнем контуре у США все в порядке: американцы уходят из тех регионов, конфликтов и объединений, которые им не нужны, например, Украина, Европа и НАТО, и отстаивают свои интересы там, где это необходимо, например, Ближний Восток», – отметил собеседник.

    «Но эта маленькая победоносная война, скорее всего, не имеет практического смысла. США могут победить хуситов куда менее шумными способами. К тому же повстанцы децентрализовали свою систему управления, разместили ракетные установки по всему Йемену. Поэтому уничтожение только части военных объектов все равно ничего не изменит», – детализировал эксперт.

    «Вероятно, реальное решение проблемы с хуситами будет лежать в области тайной дипломатии между США, Йеменом, возможно, несколькими заинтересованными сторонами и посредниками. Собственно, похожую позицию занимает и Москва, призывающая остановить кровопролитие и перейти к переговорам», – резюмировал аналитик.

    США в субботу нанесли авиаудары по йеменским хуситам, в результате которых, по словам представителя Минздрава повстанцев Аниса аль-Асбахи, погиб 31 человек и более ста пострадали – в основном женщины и дети, сообщает Reuters.

    Президент США Дональд Трамп объяснил атаки защитой судоходства в Красном море и потребовал также от Ирана, главного сторонника хуситов, прекратить поддержку группировки. «Америка привлечет вас к ответственности, и мы не будем добры!» – заявил он.

    Это крупнейшая военная операция США на Ближнем Востоке с момента вступления Трампа в должность. Удары, вероятно, будут продолжаться несколько недель, сообщают американские чиновники.

    Хуситское движение «Ансар Аллах» пообещало «не оставить агрессию без ответа». Глава МИД России Сергей Лавров в телефонном разговоре с госсекретарем США Марко Рубио призвал прекратить операцию, подчеркнув важность политического диалога, сообщает российское внешнеполитическое ведомство в Telegram-канале.

    По данным Пентагона, с ноября 2023 года хуситы 174 раза атаковали в Красном море военные корабли США, а коммерческие суда – 145 раз. В самой группировке говорят, что нападения совершаются в знак солидарности с палестинцами.

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    16 марта 2025, 11:27 • Новости дня
    МВД выявило новую схему мошенничества с sim-картами и мобильным банком

    МВД раскрыло схему мошенничества с доступом к sim-карте под видом проверки связи оператором

    Tекст: Дарья Григоренко

    МВД России предупреждает о новой мошеннической схеме, при которой злоумышленники под видом инженеров мобильной связи просят абонентов нажать определенные комбинации символов, чтобы получить доступ к sim-карте и мобильному банку.

    МВД раскрыло мошенническую схему, в которой злоумышленники, представляясь инженерами компании оператора сотовой связи, звонят людям и просят нажать на различных комбинации цифр и символов, таких как #90 или #09, для проверки телефонной линии. В материалах МВД заявлено, что выполнение этих инструкций может дать мошенникам доступ к sim-карте жертвы, что позволит им совершать звонки за счет владельца. Более того, аферисты могут получить доступ к мобильному банку жертвы, передает ТАСС.

    В МВД рекомендуют при получении таких звонков сразу же нажимать клавишу отбой и незамедлительно прекращать разговор. Это поможет избежать потери контроля над sim-картой и защитить средства на мобильном банковском счете.

    Ранее МВД России предупредило граждан о новой мошеннической схеме, где злоумышленники просят перезвонить на неизвестный номер, в результате чего со счетов жертв списываются крупные суммы. МВД также сообщало, что мошенники активно используют розыгрыши подарков известных блогеров для обмана и хищения денег.

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    16 марта 2025, 10:33 • Новости дня
    Москвичам пообещали значительное потепление

    Вильфанд сообщил о потеплении до 12 градусов в Москве на следующих выходных

    Москвичам пообещали значительное потепление
    @ Александр Авилов/Агентство «Москва»

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    С пятницы в Московском регионе ожидается потепление до 10-12 градусов, сообщается о возможных гололедицах и повышении атмосферного давления, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

    По его словам, температурный фон в Московском регионе существенно изменится к следующему уикенду, сообщает ТАСС. Вильфанд заявил, что с пятницы дневные температуры в Москве и области достигнут 10-12 градусов тепла.

    Он подчеркнул, что эти значения на 3 градуса превышают норму, но также предупредил о вероятной гололедице в связи с изменениями температуры. Ожидается, что в выходные в Москве будет преимущественно сухо, что связано с повышением атмосферного давления.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, москвичам пообещали облачную и теплую погоду в воскресенье. В то же время эксперты рассказали, где аллергикам можно переждать пик цветения ранней весной. Ранее синоптики предупредили о ветре до 22 м/с в Москве с дождем и снегом.

    Коментарии (2)
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