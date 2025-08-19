Зеленский проиграл войну, но «битва за Берлин» – взятие Киева – еще впереди. И здесь Россия сделает ставку не на штурм, а на дипломатию. Потому что Киев для нас важнее любого Берлина.0 комментариев
Ученые спрогнозировали усиление магнитных бурь на Земле
Ученые ИКИ РАН сообщили об усилении геомагнитных бурь из-за солнечного ветра
В течение ближайших часов скорость солнечного ветра может превысить 800 км/с, что приведет к переходу индекса геомагнитной активности в желтую или красную зону, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.
До конца суток ожидается усиление геомагнитных бурь на Земле, сообщает Telegram-канал Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.
Ученые фиксируют постепенный рост скорости солнечного ветра и других параметров межпланетной среды, что связано с воздействием корональной дыры на нашу планету. Ожидалось, что к утру скорость солнечного ветра достигнет 800-900 километров в секунду.
Специалисты отмечают, что скорость солнечного ветра в течение суток может преодолеть «оранжевый» уровень. Индекс геомагнитной активности сейчас находится в спокойной зоне из-за отсутствия сильного давления на магнитосферу, однако вероятность сохранения этого положения невелика. В течение дня индекс, скорее всего, перейдет в желтую и красную зону, а мощность ожидаемых бурь прогнозируется как умеренная.
По оценке ученых, продолжительность бурь, как и сообщалось ранее, составит один-два дня. Любые серьезные изменения будут немедленно опубликованы в официальных источниках.
Также эксперты добавляют, что на Солнце наблюдается некоторая активизация вспышек, но пока речь идет только о начальных признаках, которые не оказывают влияния на Землю.
Ранее во вторник сообщалось, что утром на поверхности Солнца произошел отрыв крупного протуберанца, который не представляет опасности для Земли.
Ученые предупреждли о скорых магнитных бурях из-за дыры на Солнце.
При этом ранее специалисты сообщили о почти полном исчезновении пятен на Солнце.