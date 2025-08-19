Ученые спрогнозировали усиление магнитных бурь на Земле

Ученые ИКИ РАН сообщили об усилении геомагнитных бурь из-за солнечного ветра

Tекст: Мария Иванова

До конца суток ожидается усиление геомагнитных бурь на Земле, сообщает Telegram-канал Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

Ученые фиксируют постепенный рост скорости солнечного ветра и других параметров межпланетной среды, что связано с воздействием корональной дыры на нашу планету. Ожидалось, что к утру скорость солнечного ветра достигнет 800-900 километров в секунду.

Специалисты отмечают, что скорость солнечного ветра в течение суток может преодолеть «оранжевый» уровень. Индекс геомагнитной активности сейчас находится в спокойной зоне из-за отсутствия сильного давления на магнитосферу, однако вероятность сохранения этого положения невелика. В течение дня индекс, скорее всего, перейдет в желтую и красную зону, а мощность ожидаемых бурь прогнозируется как умеренная.

По оценке ученых, продолжительность бурь, как и сообщалось ранее, составит один-два дня. Любые серьезные изменения будут немедленно опубликованы в официальных источниках.

Также эксперты добавляют, что на Солнце наблюдается некоторая активизация вспышек, но пока речь идет только о начальных признаках, которые не оказывают влияния на Землю.

Ранее во вторник сообщалось, что утром на поверхности Солнца произошел отрыв крупного протуберанца, который не представляет опасности для Земли.

Ученые предупреждли о скорых магнитных бурях из-за дыры на Солнце.

При этом ранее специалисты сообщили о почти полном исчезновении пятен на Солнце.