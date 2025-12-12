В Японии символом уходящего года стал иероглиф «медведь»

Японцы выбрали иероглиф «медведь» символом уходящего 2025 года

Tекст: Мария Иванова

Иероглиф «кума» («медведь») был выбран символом уходящего 2025 года в Японии, сообщает ТАСС.

Торжественная церемония прошла в «Храме чистой воды» в Киото. По традиции на листе рисовой бумаги размером 130 на 150 сантиметров символ года начертал настоятель храма, монах Сэйхан Мори.

Этот выбор объясняется участившимися случаями нападения медведей на людей. В текущем году, по данным министерства окружающей среды, с апреля по ноябрь было зафиксировано рекордное число подобных происшествий: пострадали не менее 230 человек, 13 погибли. Чаще всего медведи нападали на людей в северо-восточных префектурах Акита, Иватэ и Фукусима, а в указанный период жители Японии сообщили властям почти о 37 тыс. случаев появления медведей.

Причиной роста числа инцидентов эксперты называют неурожай орехов, из-за чего звери активнее выходят к населенным пунктам в поисках пищи. Звание символа года определяется открытым голосованием с 1995 года, и нынешняя церемония стала 31-й по счету.

В предыдущие годы символами становились иероглифы «золото», «налог», а также «сражение, война». Например, в 2023 году выбрали иероглиф «налог», в 2022 – «сражение», а в 2021-м вновь «золото» – тогда это было связано с успехами спортсменов страны на Олимпиаде в Токио.

