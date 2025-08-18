Трамп пообещал позвонить Путину после встречи с Зеленским

Tекст: Денис Тельманов

Дональд Трамп объявил о предстоящем звонке российскому президенту Владимиру Путину сразу после переговоров с украинским лидером Владимиром Зеленским и европейскими руководителями, сообщает ТАСС.

Об этом американский лидер заявил журналистам во время встречи с Зеленским в Овальном кабинете Белого дома. «У нас будет телефонный звонок сразу после сегодняшних встреч», – сказал Трамп, отвечая на вопрос о взаимодействии с Путиным.

Таким образом, Трамп намерен лично проинформировать Путина об итогах переговоров.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп сообщил о планах обсудить с лидерами стран ЕС возможное присутствие европейских войск на Украине.

Трамп также отметил, что работа над мирным соглашением по Украине может вестись даже во время продолжающихся боевых действий. Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с Трампом допустил проведение выборов на Украине только при условии создания гарантий безопасности.

