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В Госдуме рассказали об усовершенствовании мер соцподдержки в 2025 году
Депутат Бессараб рассказала об усовершенствовании мер соцподдержки в 2025 году
В 2025 году многие социальные выплаты будут увеличены, а меры поддержки – усовершенствованы, включая распределение дополнительных средств регионам для увеличения рождаемости, сообщила депутат Госдумы Светлана Бессараб.
«Продолжат работать все уже существующие меры соцподдержки, мы не отказались ни от одной. Это льготная ипотека, поддержка многодетных по компенсации ипотечного кредитования», – отметила Бессараб, передает «Лента.Ру».
Также с января 2025 года увеличились страховые пенсии и зарплаты из-за повышения минимального размера оплаты труда почти на 17%. Это повлекло рост пособий по безработице, временной нетрудоспособности, беременности и родам. Бессараб подчеркнула важность распределения дополнительных средств для регионов с низкой рождаемостью. Суммы будут зависеть от количества женщин фертильного возраста, разводов и других показателей.
Регионы смогут направить средства на поддержку рождаемости, включая дополнительные гарантии семьям с детьми и меры по поддержке оплаты ипотеки и аренды. Помимо этого, в 2025 году начнется увеличение выплат налогового вычета, который можно будет получить в 2026 году на основе результатов 2025 года.
Ранее в Госдуме сообщили о новых параметрах расчета пенсий для россиян в 2025 году. Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов сообщал, сколько россиян затронет индексация пенсий.
В конце декабря президент России Владимир Путин подписал указ о ежемесячных социальных выплатах для детей военных, попавших в плен или пропавших без вести в ходе специальной военной операции, контртеррористических операций или службы в Сирии.