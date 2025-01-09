В Госдуме рассказали об усовершенствовании мер соцподдержки в 2025 году

Депутат Бессараб рассказала об усовершенствовании мер соцподдержки в 2025 году

Tекст: Валерия Городецкая

«Продолжат работать все уже существующие меры соцподдержки, мы не отказались ни от одной. Это льготная ипотека, поддержка многодетных по компенсации ипотечного кредитования», – отметила Бессараб, передает «Лента.Ру».

Также с января 2025 года увеличились страховые пенсии и зарплаты из-за повышения минимального размера оплаты труда почти на 17%. Это повлекло рост пособий по безработице, временной нетрудоспособности, беременности и родам. Бессараб подчеркнула важность распределения дополнительных средств для регионов с низкой рождаемостью. Суммы будут зависеть от количества женщин фертильного возраста, разводов и других показателей.

Регионы смогут направить средства на поддержку рождаемости, включая дополнительные гарантии семьям с детьми и меры по поддержке оплаты ипотеки и аренды. Помимо этого, в 2025 году начнется увеличение выплат налогового вычета, который можно будет получить в 2026 году на основе результатов 2025 года.

Ранее в Госдуме сообщили о новых параметрах расчета пенсий для россиян в 2025 году. Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов сообщал, сколько россиян затронет индексация пенсий.

В конце декабря президент России Владимир Путин подписал указ о ежемесячных социальных выплатах для детей военных, попавших в плен или пропавших без вести в ходе специальной военной операции, контртеррористических операций или службы в Сирии.