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Путин ввел ежемесячные выплаты детям пленных военных
Президент России Владимир Путин подписал указ о ежемесячных социальных выплатах для детей военных, попавших в плен или пропавших без вести в ходе специальной военной операции, контртеррористических операций или службы в Сирии.
Эти выплаты будут установлены с даты пленения или пропажи без вести, указанной в приказе командира подразделения, но не ранее 1 декабря 2024 года, передает ТАСС.
Как отмечается в документе, размер выплаты будет равен величине прожиточного минимума для детей, установленной в субъекте России. При этом на другие социальные выплаты данное пособие оказывать влияния не будет.
Ранее Путин отметил необходимость ускорить процесс выплат семьям военнослужащих, попавших в плен, и подчеркнул важность своевременного информирования таких семей. В понедельник правительство России приняло решение о равных выплатах для участников СВО и защитников приграничных территорий, таких как Курская область.
Газета ВЗГЛЯД писала, какие льготы и выплаты положены участникам СВО и членам их семей.