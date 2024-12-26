Путин ввел ежемесячные выплаты детям пленных военных

Tекст: Валерия Городецкая

Эти выплаты будут установлены с даты пленения или пропажи без вести, указанной в приказе командира подразделения, но не ранее 1 декабря 2024 года, передает ТАСС.

Как отмечается в документе, размер выплаты будет равен величине прожиточного минимума для детей, установленной в субъекте России. При этом на другие социальные выплаты данное пособие оказывать влияния не будет.

Ранее Путин отметил необходимость ускорить процесс выплат семьям военнослужащих, попавших в плен, и подчеркнул важность своевременного информирования таких семей. В понедельник правительство России приняло решение о равных выплатах для участников СВО и защитников приграничных территорий, таких как Курская область.

Газета ВЗГЛЯД писала, какие льготы и выплаты положены участникам СВО и членам их семей.