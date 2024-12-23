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Мишустин подписал решение о равных выплатах бойцам СВО и защитникам приграничья
Правительство России приняло решение о равных выплатах для участников СВО и защитников приграничных территорий, таких как Курская область, соответствующие документы уже подписаны, сообщил Михаил Мишустин.
По словам председателя правительства, решение принято в рамках мер поддержки тех, кто задействован в специальной военной операции и выполняет боевые задания в приграничных территориях, таких как Курская область, сообщает ТАСС
Мишустин подчеркнул, что президент РФ Владимир Путин ранее дал поручение уравнять выплаты для всех участников, защищающих интересы России в данных регионах. В ходе совещания с заместителями председателя правительства Мишустин добавил, что документы, необходимые для реализации этого решения, уже подготовлены и подписаны.
Ранее Путин пообещал исправить ситуацию с выплатами бойцам в Курской области из-за отсутствия статуса участника спецоперации, а также заявил, что все защитники России должны быть поставлены в равные условия в вопросах выплат и получения соответствующего статуса.