Интеллектуальное и моральное оцепенение – важнейший признак современной Европы, где Россия исторически находила источники вдохновения и на противопоставлении которой строила свою внешнюю политику.6 комментариев
Путин: Защитники России должны быть в равных условиях по выплатам
Президент России Владимир Путин заявил, что все защитники России, в том числе бывшие сотрудники ЧВК «Вагнер», должны быть поставлены в равные условия в вопросах выплат и получения соответствующего статуса.
«Конечно, я все время об этом говорю, в том числе с руководством фонда «Защитники Отечества». В этом состоит моя позиция – никто не должен быть поставлен в разные условия из защитников интересов страны. Все, в том числе ЧВК «Вагнер», должны быть поставлены в равные условия», – сказал Путин на встрече с волонтерами и сотрудниками Общероссийского общественного движения «Народный фронт», «За Россию» и ПАО «Ростелеком», работавших в кол-центре программы «Итоги года с Владимиром Путиным», передает РИА «Новости».
Ранее Путин заявил, что в фонде «Защитники Отечества» работают неравнодушные люди, имеющие прямое отношение к спецоперации. Также президент России призвал исправить ситуацию с выплатами бойцам в Курской области, которые не получили положенные суммы из-за отсутствия статуса участника спецоперации.