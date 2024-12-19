Путин отметил неравнодушие сотрудников фонда «Защитники Отечества»

Tекст: Елизавета Шишкова

По словам Путина, в фонде работают вдовы, матери участников СВО и вернувшиеся с фронта бойцы. «Наверное в значительной степени поэтому достаточно эффективно складывается работа фонда», – сказал он.

«Фонд был создан после того, как у меня прошла встреча с матерями участников СВО, с вдовами. И я понял, что обычных методов поддержки ребят наших, нуждающихся в этой помощи, которые получили тяжелые ранения, инвалидность, и семей погибших героев, недостаточно», – сказал глава государства. – «Фонд «Защитники Отечества» был создан для того, чтобы поддержать тех, кто уходит с военной службы, но требует поддержки со стороны государства, причем не формального понимания, а именно индивидуального подхода к каждому человеку, каждой семье».



Путин напомнил, в задачи фонда входит решение социальных вопросов, получение пособий и выплат, организация протезирования.

Президент особо отметил, что от подопечных фонда идут запросы по поводу трудоустройства, а также участия в спортивных и культурных мероприятиях. «Это значит, что какой-то тренд по изменению ситуации к лучшему имеет место, он наметился. Но важнейшая задача – это трудоустройство», – добавил Путин.