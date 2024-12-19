Интеллектуальное и моральное оцепенение – важнейший признак современной Европы, где Россия исторически находила источники вдохновения и на противопоставлении которой строила свою внешнюю политику.5 комментариев
Путин призвал ускорить принятие решений по выплатам семьям попавших в плен
Путин поручил Минобороны ускорить решения по выплатам семьям пленных военных
Президент России Владимир Путин отметил необходимость ускорить процесс выплат семьям военнослужащих, попавших в плен, подчеркнув важность своевременного информирования таких семей.
Владимир Путин в ходе совещания обратил внимание министерства обороны на необходимость быстрого принятия решений по выплатам семьям российских военнослужащих, находящихся в плену, передает РИА «Новости».
Путин подчеркнул, что вопрос информирования семей, чьи родственники числятся пропавшими без вести или попали в плен, является очень чувствительным и требует оперативного подхода.
Ранее Путин заявил, что в фонде «Защитники Отечества» работают неравнодушные люди, имеющие прямое отношение к спецоперации.
Также президент России призвал исправить ситуацию с выплатами бойцам в Курской области, которые не получили положенные суммы из-за отсутствия статуса участника спецоперации.
Газета ВЗГЛЯД подробно писала, какие льготы и выплаты положены участникам СВО и членам их семей.