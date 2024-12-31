В Госдуме рассказали, сколько россиян затронет индексация пенсий

Tекст: Валерия Городецкая

По словам Нилова, около 9 млн работающих пенсионеров в России с 1 января 2025 года получат проиндексированные на 7,3% страховые пенсии, передает ТАСС.

Министр труда и социальной защиты России Антон Котяков отмечал, что в феврале пенсии будут дополнительно увеличены до уровня фактической инфляции 2024 года.

Нилов также выразил надежду, что правительство воспользуется своим правом доиндексации пенсий, если реальная инфляция превысит прогнозные значения.

Ранее глава Минтруда Антон Котяков сообщил, что пенсии в феврале 2025 года дополнительно повысят до уровня фактической инфляции 2024 года, которая может превысить 7,3%.

В Госдуме называли средний размер пенсии по старости в 2025 году. Газета ВЗГЛЯД писала, когда придут первые повышенные выплаты.