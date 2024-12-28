  • Новость часаПутин и Токаев обменялись соболезнованиями по поводу авиакатастрофы под Актау
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    Глеб Простаков Глеб Простаков Остановка транзита российского газа разделит Украину на две части

    Остановка транзита газа фактически разрушает украинскую ГТС как единый производственный комплекс. Образуются две независимые друг от друга части ГТС. В этом смысле это будет первый – экономический – раздел Украины. Который, вероятно, является предвестником раздела уже политического.

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    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Позиции США на Ближнем Востоке становятся все слабее

    Американская политика на Ближнем Востоке во многом находится под влиянием либеральной идеологии – во всяком случае, именно так США пытаются это представить. В реальности действия США очень часто противоречат этой идеологии, но сам факт ее наличия создает излишнее напряжение в отношениях с ближневосточными автократиями и заставляет их задуматься, является ли Вашингтон надежным союзником.

    4 комментария
    Константин Косачев Константин Косачев Норвежские моряки нарушили мораль и право

    Спасение людей на море – это проявление гуманизма, древнейший морской обычай, который имеет универсальное применение в любой точке Мирового океана независимо от флага или гражданства. Норвежские моряки должны были прийти на помощь людям, потерпевшим кораблекрушение. Но не пришли.

    11 комментариев
    28 декабря 2024, 19:28 • Новости дня

    Пенсии в феврале дополнительно повысят по фактической инфляции 2024 года

    Tекст: Евгения Караваева

    Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков сообщил, что пенсии в феврале 2025 года дополнительно повысят до уровня фактической инфляции 2024 года, которая может превысить 7,3%.

    С 1 января 2025 года страховые пенсии в России будут проиндексированы на 7,3% как для работающих, так и для неработающих пенсионеров, передает ТАСС со ссылкой на министра труда и социальной защиты Антона Котякова.

    Кроме того, в феврале пенсии дополнительно увеличат до уровня фактической инфляции 2024 года. Это решение связано с изменением макропрогноза по инфляции на 2024 год.

    По данным Банка России, годовая инфляция на 21 октября составила 8,4% и ожидается в диапазоне 8–8,5% по итогам 2024 года. В связи с этим предусмотрена возможность дополнительной индексации пенсий. Антон Котяков пояснил, что пенсионные выплаты за первые числа января уже начали выплачивать, они увеличены на 7,3% в соответствии с законом о бюджете.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в 2025 году в России начнется новая схема индексации пенсий, которая коснется всех пенсионеров, независимо от их трудовой деятельности.

    27 декабря 2024, 21:05 • Новости дня
    Эксперт рассказал, зачем США собирают генетические данные россиян
    Эксперт рассказал, зачем США собирают генетические данные россиян
    @ Ingram Images/Global Look Press

    Tекст: Татьяна Косолапова

    Незаконный сбор генетических данных любой нации может дать полезные открытия в науке, а может быть использован против человечества, равно как и атомная энергия, сказал газете ВЗГЛЯД биотехнолог Илья Духовлинов, комментируя информацию о создании США системы высокоскоростного генетического скрининга населения России.

    В ФСБ рассказали, что американец Джин Спектор, которого ранее осудили в Москве на 15 лет за шпионаж, передавал Пентагону данные для создания системы высокоскоростного генетического скрининга населения России. Отмечается, что он собирал и передавал в США сведения по биотехнологической и биомедицинской тематике, которые содержали государственную тайну.

    «Один из основных постулатов медицины о том, что все люди в целом устроены одинаково. Но именно генетические данные показывают, что есть индивидуальные различия, определяющие продолжительность жизни, склонность к заболеваниям (диабет, инфаркт, рак) и, что важное – устойчивость к различным инфекциям. Поэтому знание генетических данных какой-либо популяции людей, например, жителей определенного государства, дает очень важную информацию», – говорит Духовлинов.

    По его словам, имея такого рода данные, можно узнать, какие лекарства будут наиболее нужны, и какие инфекции могут оказаться губительными для данной группы. Например, в Национальном Институте Здоровья (NIH) США уже десятки лет работает программа сбора генетических образцов населения практически всех стран мира.

    «Существует огромный подземный банк ДНК, содержащий миллионы образцов. Образцы собираются под предлогом медицинских исследований и разработки лекарств, и такой сбор щедро оплачивается грантами и разными схемами финансирования. В реальности это дает возможность понять, какой вид гриппа, ВИЧ или иной инфекции максимально вреден для населения той или иной территории, плюс возможно осуществлять дизайн таргетных препаратов с заданными свойствами. Практически любыми свойствами», – рассказывает специалист.

    Сбор таких генетических данных, продолжает он, является серьезной угрозой, если не контролируется, не согласуется и не имеет под собой обоснованной юридической базы. Для сбора такого рода информации о гражданах нужны независимые международные организации, которые это контролируют. В них должны состоять комиссии из всех стран мира, имеющие согласованный доступ к таким данным, и утвержденные направления использования генетического материала.

    «С одной стороны, это действительно может дать полезные открытия в науке, а может и быть использовано против человечества. Это как атомная энергия. Чтобы не допустить «генетических угроз», любая международная неконтролируемая деятельность в этой сфере должна быть прекращена», – заключил Духовлинов.

    Ранее Спектор уже был осужден Останкинским судом Москвы за посредничество во взятке. В июне 2021 года он получил четыре года колонии строгого режима, однако позже апелляция отправила дело на новое рассмотрение, по итогам которого срок был сокращен до трех с половиной лет.

    В августе Лефортовский суд Москвы вновь арестовал Спектора в рамках уголовного дела о шпионаже.

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    28 декабря 2024, 15:46 • Новости дня
    Путин принес Алиеву извинения в связи с крушением самолета «Азербайджанских авиалиний»

    Путин принес Алиеву извинения в связи крушением самолета «Азербайджанских авиалиний» в воздушном пространстве России

    Путин принес Алиеву извинения в связи с крушением самолета «Азербайджанских авиалиний»
    @ Григорий Сысоев/POOL/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, сообщили в пресс-службе Кремля в субботу.

    Разговор состоялся по инициативе российской стороны, глава Российского государства обсудил с коллегой крушение самолета авиакомпании «Азербайджанские авиалинии» 25 декабря вблизи города Актау в Казахстане, сообщается на сайте Кремля.

    «Путин принес свои извинения в связи с тем, что трагический инцидент произошел в воздушном пространстве России, и еще раз выразил глубокие и искренние соболезнования семьям погибших, пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим», – говорится в публикации.

    В разговоре упоминалось, что следовавший по расписанию самолет неоднократно пытался зайти на посадку в аэропорт Грозного, в это время Грозный, Моздок и Владикавказ атаковали украинские боевые дроны, и российские средства противовоздушной обороны отражали эти нападения.

    СК России возбудил дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта», двое сотрудников Генпрокуратуры Азербайджана находятся в Грозном, где работают совместно с Генпрокуратурой России и СКР, отмечается в публикации.

    Профильные службы России, Азербайджана и Казахстана плотно взаимодействуют и на месте катастрофы в районе города Актау.

    Напомним, в авиакомпании Azerbaijan Airlines («Азербайджанские авиалинии») (AZAL) заявили, что причиной крушения самолета у Актау стало «физическое и техническое внешнее воздействие». Министр транспорта Азербайджана Рашад Набиев указывал, что крушение произошло из-за внешнего воздействия.

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    28 декабря 2024, 11:34 • Видео
    Европа поменяла мнение об Украине и России

    Социологически опросы свидетельствуют, что жители стран Западной Европы за год существенно скорректировали свое мнение о конфликте вокруг Украины и о том, как он должен закончиться. При этом большинство в пяти странах из семи верит, что он закончится уже в 2025 году.

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    28 декабря 2024, 02:24 • Новости дня
    Фицо заявил Зеленскому, что не является его слугой

    Премьер Словакии Фицо ответил на нападки Зеленского словами «Я не ваш слуга»

    Фицо заявил Зеленскому, что не является его слугой
    @ Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо ответил на нападки украинского лидера Владимира Зеленского, подчеркнув, что не является его слугой и не обязан безвозмездно помогать Украине.

    Фицо подчеркнул, что осознает давление, которому подвергается Зеленский, передает РИА «Новости».

    «Понимаю то, что по корыстным политическим причинам вам Запад дает практически все, что вы попросите, но я не ваш слуга, который не может выразить свое собственное мнение и который обязать только помогать вам и ничего от вас не ожидать», – сказал Фицо.

    Такое заявление последовало после того, как Фицо подвергся нападкам со стороны Зеленского на пресс-конференции, прошедшей после их встречи на саммите Евросоюза в Брюсселе. Словацкий премьер также указал, что Зеленский после встречи в Брюсселе позволил себе еще более резкие заявления в социальных сетях – по его словам, Зеленский был «еще более надменным и дерзким».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Зеленский выразил обеспокоенность встречей Фицо с президентом России Владимиром Путиным. Зеленский обвинил Фицо в излишнем интересе к российским энергоресурсам и предположил, что тот хочет подорвать поставки американского газа в Европу, а также призвал словацкие силы безопасности обратить внимание на возможное участие Словакии в «сомнительных схемах» с оплатой российского газа.

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    28 декабря 2024, 00:31 • Новости дня
    МИД сообщил о разработке Киевом и Западом тактики «химического пояса»

    МИД России сообщил о разработке Киевом и Западом тактики «химического пояса» против российских войск

    МИД сообщил о разработке Киевом и Западом тактики «химического пояса»
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Киевский режим при содействии западных кураторов разработал тактику боевых действий с использованием «особого химического пояса», предполагающую подрыв емкостей с токсичными химикатами в зоне боевых действий, сообщил МИД России.

    «Она предусматривает подрыв емкостей с синильной кислотой и аммиаком в ходе продвижения российских войск. С сентября по октябрь 2023 года указанные химикаты были доставлены в районы городов Краматорск и Купянск для размещения вдоль автодорог и на основных транспортных развязках», – сообщается на сайте МИД России.

    По замыслу Киева, это должно было замедлить наступление российских войск и выиграть время для укрепления обороны ВСУ в Запорожской, Харьковской и Сумской областях.

    МИД сообщил, что Россия продолжает отслеживать факты применения украинскими вооруженными формированиями токсичных химикатов в зоне специальной военной операции.

    Киевский режим использует широкий спектр токсичных химикатов, но основными являются раздражающее вещество хлорпикрин и синильная кислота. В ходе СВО зафиксировано более 400 случаев применения нелетальных токсичных химикатов Украиной.

    Украинская сторона применяет химикаты на основе хлорпикрина и хлорацетофенона, а также смеси этих веществ в Донецке, Горловке, Артемовске и других районах. Фиксируются факты использования химических боеприпасов вблизи гражданского населения и российских военнослужащих.

    Ряд обнаруженных отравляющих веществ и их рецептур производились и стояли на вооружении только в США.

    Выявлено порядка 20 случаев применения украинскими спецслужбами токсичных химикатов для отравления продуктов питания, в результате чего погибли как минимум 15 человек. В частности, использовался рицин.

    Москва надеется на объективную оценку международным сообществом действий киевского режима. Ожидается, что государства-члены Конвенции о запрещении химического оружия сделают соответствующие выводы о нарушениях Киевом международных норм.

    «Назрела необходимость противопоставить здравый смысл неуемным амбициям стран «коллективного Запада» превратить ОЗХО наряду с другими специализированными многосторонними структурами в инструмент обеспечения своих геополитических интересов», – говорится в заявлении МИД.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия передала ноту ОЗХО с доказательствами использования Украиной химических веществ.

    Генерал-лейтенант Игорь Кириллов, начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России, и его помощник погибли после взрыва в Москве. Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник заявил, что доклады Кириллова о применении химического оружия на Украине вызвали международный резонанс, став «слишком болезненными» для Киева и его западных партнеров.

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    28 декабря 2024, 11:33 • Новости дня
    Путин утвердил переименование Ростова

    Путин подписал закон о переименовании Ростова в Ростов Великий

    Путин утвердил переименование Ростова
    @ Артем Житенев/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин подписал закон о переименовании Ростова Ярославской области в Ростов Великий. Документ опубликован на портале правовых актов.

    Путин подписал закон о переименовании города Ростов Ярославской области в Ростов Великий. Решение принято в ответ на инициативу Ярославской областной думы, предложившей вернуть городу историческое название, следует из документа на портале правовой информации.

    Региональный парламент обосновал свою инициативу тем, что название «Ростов Великий» уже прочно закрепилось в обыденной речи. Переименование поддержали как Государственная дума, так и Совет Федерации. Это первая подобная трансформация названия крупного российского города за последние 25 лет. Решение было приурочено к 1140-летию города.

    Ростов Великий, один из старейших городов России, был основан в 862 году и является частью Золотого кольца. Город известен своим белокаменным кремлем и расположен на берегу древнего озера Неро. В Ипатьевской летописи XV века город впервые упоминается как Великий. В 991 году здесь произошло крещение жителей, что сделало Ростов Великий одним из важнейших центров христианства на Руси. Также город связан с легендами о богатыре Алеше Поповиче.

    Ранее Ярославская областная дума приняла решение внести инициативу о переименовании города Ростова в Ярославской области в Ростов Великий 29 августа.

    Депутаты Госдумы на пленарном заседании поддержали этот законопроект во втором и третьем чтении.

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    28 декабря 2024, 03:55 • Новости дня
    Уралвагонзавод не нашел «ничего особенного» в западной бронетехнике
    Уралвагонзавод не нашел «ничего особенного» в западной бронетехнике
    @ Belkin Alexey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Конструкторы изучили подбитую западную военную технику и не нашли в ней «ничего особенного», несмотря на заявления зарубежных СМИ о наличии чувствительных технологий, сообщил Уралвагонзавод.

    В частности, специалистами из Нижнего Тагила был изучен немецкий танк Leopard 2A6. Некоторые зарубежные СМИ заявляли, что эти танки не производились на экспорт, поступали из резервов бундесвера и обладали чувствительными технологиями, передает РИА «Новости».

    Однако представитель Уралвагонзавода отметил: «Разборка и исследования конструкторами УВЗ подбитой в ходе СВО западной техники показали, что ничего особенного, с точки зрения конструкции, в ней нет».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, осенью на Уралвагонзавод привезли немецкий танк Leopard, подбитый в ходе спецоперации, чтобы специалисты концерна могли изучить его для оценки его военно-технического уровня.

    В 2023 году были озвучены предварительные результаты изучения трофейной бронетехники стран НАТО специалистами российского ОПК, где указывалось, что бронетехника обладает излишней и не всегда рациональной сложностью конструкции.

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    28 декабря 2024, 00:57 • Новости дня
    Фицо пригрозил Украине остановкой поставок электроэнергии

    Премьер Словакии Фицо заявил о возможной остановке поставок электроэнергии на Украину

    Фицо пригрозил Украине остановкой поставок электроэнергии
    @ Christian Spicker/IMAGO/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Словакия может остановить поставки электроэнергии на Украину, если Киев прекратит транзит российского газа через украинскую территорию, заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

    «После 1 января мы оценим ситуацию и возможности ответных мер в отношении Украины. Если это будет неизбежно, то мы остановим поставки электроэнергии, в которой Украина остро нуждается», – приводит слова Фицо ТАСС.

    Словакия на 2025 год, по словам Фицо, обеспечит газом национальных потребителей. Фицо подчеркнул, что для Словакии транзит газа через Украину и собственную территорию важен, поскольку республика получает за это ежегодно от 400 до 500 млн евро. Премьер отметил, что если Киев остановит транзит газа, то Братислава понесет значительные финансовые убытки.

    Фицо рассказал, что на саммите ЕС в Брюсселе украинский лидер Владимир Зеленский предлагал компенсировать эти потери за счет замороженных российских активов в обмен на поддержку вступления Украины в НАТО, но словацкий премьер отказался от такого предложения. Он отметил, что другие страны ЕС также не поддерживают быстрое принятие Украины в альянс.

    Премьер-министр Словакии прогнозирует, что остановка транзита газа приведет к росту цен на газ в Европе и значительным финансовым потерям для ЕС, которые Фицо оценивает в 120 млрд евро. Однако, по его словам, финансовые убытки самой Украины окажутся гораздо ниже – «только 800 млн евро».

    «Это экстремально дорогостоящий жест, за который будем платить мы в ЕС», – сказал Фицо. Остановка транспортировки газа через Украину, по словам словацкого премьера, является экономическим самоубийством для ЕС и прежде всего соответствует интересам США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Зеленский заявил, что Украина не будет продолжать транзит российского газа после 31 декабря 2024 года. «Если это будет другая страна, которая получает от России газ, а потом отправляет свой газ, то это то же самое, что отправлять деньги России», – отметил при этом Зеленский. Первыми от решения Киева пострадают Словакия, Австрия, Венгрия и Молдавия, которые и получают газ транзитом через Украину в годовом объеме в 15 млрд кубометров.

    Фицо совершил визит в Москву для обсуждения с президентом России Владимиром Путиным вопроса продолжения поставок газа, после чего Зеленский заявил, что словацкие правоохранители должны расследовать связи премьера с Россией.

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    28 декабря 2024, 12:42 • Новости дня
    Путин подписал закон об освобождении врачей от уголовной ответственности
    Путин подписал закон об освобождении врачей от уголовной ответственности
    @ Natalia Chernokhatova/URA.RU/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Президент России Владимир Путин утвердил закон, снимающий с врачей уголовную ответственность за оказание медицинских услуг, не соответствующих требованиям безопасности.

    На сайте правовых документов указано, что закон вводит примечание, согласно которому действие статьи не распространяется на медицинскую помощь.

    Как отметил глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас, статья 238 УК РФ была единственной немедицинской статьей, по которой могли привлекаться врачи. Он подчеркнул, что чаще всего медиков судят за причинение смерти или тяжкого вреда по неосторожности и преступную халатность, передает ТАСС.

    Клишас отметил, что процент приговоров по 238-й статье составляет лишь около 10%.

    «Эта статья для врачей была устрашающей, но неэффективной», – заявил он.

    Сенатор также подчеркнул, что в рамках Уголовного-процессуального кодекса существует комплекс инструментов для защиты прав потерпевших, таких как возврат дела для дополнительного расследования или переквалификация деяния.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Госдума приняла законопроект, снимающий с врачей уголовную ответственность за оказание небезопасных услуг по статье 238 Уголовного кодекса. Также сообщалось о планах заменить уголовное преследование за неумышленные преступления врачей на альтернативные наказания, чтобы поддержать медицинских работников и улучшить качество медицинских услуг.

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    28 декабря 2024, 14:14 • Новости дня
    МИД Азербайджана заявил о планах изменить правила пребывания для россиян
    МИД Азербайджана заявил о планах изменить правила пребывания для россиян
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министерство иностранных дел Азербайджана сообщило о предстоящих изменениях в правилах пребывания граждан России на территории страны.

    Изменения произойдут в ближайшие дни, однако конкретные детали будут обнародованы позднее, сообщило азербайджанское дипведомство, передает РИА «Новости».

    В сентябре Киргизия решила ужесточить правила пребывания для россиян.

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    28 декабря 2024, 16:50 • Новости дня
    Алиев: Самолет Azerbaijan Airlines подвергся внешнему воздействию над Россией
    Алиев: Самолет Azerbaijan Airlines подвергся внешнему воздействию над Россией
    @ Kazakhstan EMERCOM/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Самолет авиакомпании Azerbaijan Airlines совершил аварийную посадку под Актау из-за внешнего физико-технического воздействия в небе над Россией, заявил глава Азербайджана Ильхам Алиев в ходе переговоров с президентом России Владимиром Путиным.

    По информации пресс-службы азербайджанского лидера, Алиев сообщил Путину, что самолет авиакомпании Azerbaijan Airlines, летевший из Баку в Грозный, подвергся внешнему воздействию в российском воздушном пространстве, передает РИА «Новости».

    В результате инцидента самолет полностью потерял управление и был направлен в сторону города Актау в Казахстане. Алиев подчеркнул, что только благодаря мужеству и профессионализму пилотов удалось совершить аварийную посадку.

    В среду недалеко от Актау в Казахстане разбился самолет Embraer 190 компании Azerbaijan Airlines, который летел из Баку в Грозный. В авиакомпании Azerbaijan Airlines заявили, что причиной авиакатастрофы стало «физическое и техническое внешнее воздействие».

    Алиев ранее сообщил, что для расследования авиакатастрофы создана международная группа. Путин принес Алиеву извинения в связи с крушением самолета «Азербайджанских авиалиний».

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    27 декабря 2024, 20:50 • Новости дня
    В Белом доме заявили о «признаках атаки ПВО» на упавший у Актау самолет

    Кирби заявил о «признаках атаки ПВО» на упавший у Актау самолет

    Tекст: Валерия Городецкая

    Координатор стратегических коммуникаций совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби сделал заявление о якобы возможной атаке на рейс Баку – Грозный российской системой ПВО.

    По его словам, существуют «первичные признаки», которые якобы могут указывать на такую возможность, передает РИА «Новости». При этом Кирби отказался вдаваться в детали о выявленных «признаках».

    Он подчеркнул, что США предложили свою помощь в расследовании инцидента и выразили уважение к усилиям Казахстана и Азербайджана в разборе произошедшего.

    Ранее в авиакомпании Azerbaijan Airlines (AZAL) заявили, что причиной крушения самолета Embraer 190 у Актау стало «физическое и техническое внешнее воздействие». Министр транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана Рашад Набиев также заявил, что катастрофа Embraer 190 компании Azerbaijan Airlines у Актау произошла из-за внешнего воздействия.

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    28 декабря 2024, 13:18 • Новости дня
    Скачко: Зеленский разрушает основополагающий принцип ЕС и НАТО

    Политолог Скачко: Зеленский намеренно вступает в конфликты со Словакией и Венгрией

    Скачко: Зеленский разрушает основополагающий принцип ЕС и НАТО
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Анастасия Куликова

    В ЕС и НАТО действует принцип консенсуса при рассмотрении вопроса о вступлении в объединения новых участников. Если в повестке появится вопрос по Украине, то как минимум Венгрия и Словакия заблокируют решение. Владимир Зеленский это понимает, но продолжает по просьбе США вести себя по-хамски, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Скачко. Ранее Роберт Фицо ответил на нападки Зеленского словами «Я не ваш слуга».

    «Владимир Зеленский неслучайно вступает в политические конфликты с некоторыми странами – членами ЕС и НАТО», – считает Владимир Скачко, обозреватель «Украина.ру». По его мнению, «столкновение» Братиславы и Киева негативно скажется на перспективах вступления Украины в Евросоюз и Североатлантический альянс.

    «В уставных документах и одной, и другой организации прописан принцип консенсуса при рассмотрении вопроса о вступлении в них новых участников. Если на повестке появится вопрос по Украине, то как минимум Венгрия и Словакия, с которыми у Киева очень напряженные отношения, заблокируют возможные решения», – напомнил собеседник. Скачко подчеркнул: Зеленский не может этого не понимать, но при этом он продолжает нападки на словацкого премьера.

    Такое дерзкое поведение эксперт объясняет наличием у Киева «заказа» от американских чиновников. «По их версии, принцип консенсуса изжил себя и делает ЕС и НАТО менее мобильными. Поэтому звучат предложения заменить консенсус на простое большинство. Другое дело, что после этого стоит ожидать развала объединений. Но Вашингтону и не нужны ни Евросоюз, ни Североатлантический альянс. Американские власти пойдут на малые региональные союзы, как, например, AUKUS», – рассуждает политолог.

    Зеленский же изнутри разрушает ЕС и НАТО. «Он бодается с Фицо, чтобы продемонстрировать абсурдность принципа консенсуса – мол, маленькая страна может заблокировать решения, принятые теми же Соединенными Штатами», – акцентировал Скачко.

    В то же время «бодания» Киева с Братиславой негативно сказываются на общественном мнении европейцев, добавил он. «Намерение перекрыть поставки газа, шантаж, оскорбления, попытки подкупа, угрозы – все эти методы Украины вызывают чувство сродни ненависти у жителей стран ЕС. Они считают, что Киев ведет себя как обнаглевший попрошайка. Поэтому и отношение к украинским властям у них брезгливое. Тем не менее европейцы привыкли слушаться и подчиняться, поэтому они пока продолжают терпеть все унижения», – отметил собеседник.

    Но, добавляет политолог, некоторые изменения все же происходят. Так, на выборах европейцы голосуют за тех политиков, которые отстаивают национальные интересы. «Появление Виктора Орбана и Роберта Фицо – это феномен. Большинство лидеров ЕС – в силу их зависимости от США – выступают на стороне Киева хотя и в ущерб своим странам, поскольку так велит патрон. Но в Европе постепенно происходит обновление политического класса. Мы это видим, в том числе по результатам региональной кампании в Германии. Процесс обновления небыстрый, но он набирает обороты», – заключил Скачко.

    Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо в ответ на хамство Владимира Зеленского заявил, что не является его слугой, обязанность которого только помогать Киеву, ничего не ожидая взамен. «Господин Зеленский, я понимаю давление, которому вы подвергнуты. Понимаю то, что по корыстным политическим причинам вам Запад дает практически все, что вы попросите, но я не ваш слуга, который не может выразить свое собственное мнение и который обязан только помогать вам и ничего от вас не ожидать», – сказал Фицо в ходе своего видеообращения.

    Словацкий премьер напомнил, что был подвергнут нападкам со стороны Зеленского во время пресс-конференции после их встречи на полях саммита Евросоюза в Брюсселе. Фицо добавил, что Зеленский в своих заявлениях в социальных сетях после этого был «еще более надменным и дерзким».

    Ранее Зеленский на фоне визита премьера Словакии в Москву обвинил Братиславу в излишнем интересе к российским энергоресурсам и предположил, что та хочет подорвать поставки американского газа в Европу. Он также призвал словацкие силы безопасности обратить внимание на возможное участие Фицо в «сомнительных схемах» с оплатой российского газа.

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    28 декабря 2024, 08:48 • Новости дня
    ФСБ предотвратила теракты против офицера Минобороны и военного блогера

    ФСБ предотвратила теракты, планировавшиеся спецслужбами Украины против офицера Минобороны и военного блогера

    ФСБ предотвратила теракты против офицера Минобороны и военного блогера
    @ URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    ФСБ России удалось предотвратить теракты против высокопоставленного офицера Минобороны и военного блогера, которые планировались украинскими спецслужбами.

    ФСБ предотвратила террористические акты, готовившиеся против высокопоставленного офицера Министерства обороны и военного блогера, сообщает ТАСС. За подготовку терактов был задержан гражданин России, который действовал по указанию военной разведки Украины.

    ФСБ сообщила, что задержанный россиянин установил контакт с сотрудником Главного управления разведки Украины через Telergram. Имя куратора, с которым он общался, было «Андрей». По его указанию злоумышленник изъял из тайника в Московской области самодельное взрывное устройство.

    Устройство представляло собой бомбу мощностью около полутора килограммов в тротиловом эквиваленте, замаскированную под переносную музыкальную колонку. Злоумышленник провел разведку мест проживания своих жертв для последующего дистанционного подрыва.

    На данный момент задержанный сотрудничает со следствием.

    Накануне сотрудники ФСБ сорвали попытку теракта у московского отдела полиции, нейтрализовав экстремистов из Афганистана, входивших в ячейку запрещенной в России террористической организации.

    Днем ранее сотрудники ФСБ задержали четверых граждан России, причастных к подготовке покушений на высокопоставленных военных и их семьи, запланированных украинскими спецслужбами.

    Также в Москве предотвращена попытка теракта с вручением заминированной грамоты в рамке главе проекта «Архангел».

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    28 декабря 2024, 09:51 • Новости дня
    СВР раскрыла планы США и Британии устроить атаки на российские базы в Сирии

    СВР обвинила США и Британию в подготовке атак на российские базы в Сирии с помощью ИГИЛ

    СВР раскрыла планы США и Британии устроить атаки на российские базы в Сирии
    @ Министерство обороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Американские и британские спецслужбы планируют атаки на российские военные базы в Сирии при помощи ударных беспилотников, которые были переданы полевым командирам ИГИЛ (признана террористической организацией, запрещена в России), сообщило пресс-бюро Службы внешней разведки России.

    СВР заявила, что спецслужбы США и Британии намерены использовать для этих атак контролируемых ими полевых командиров запрещнной в России ИГИЛ, предоставив им ударные беспилотники, передает РИА «Новости».

    По данным СВР, администрация США и руководство Британии стремятся помешать стабилизации в Сирии после свержения президента Башара Асада, намерены поддерживать состояние хаоса на Ближнем Востоке.

    В СВР заявили, что в Вашингтоне и Лондоне полагают, что теракты в Сирии могут спровоцировать Россию на эвакуацию своих военных из региона, и рассчитывают обвинить новые сирийские власти в неспособности контролировать радикалов, передает ТАСС.

    Лондон и Вашингтон пытаются обеспечить свое доминирование в регионе, используя концепцию «порядка, основанного на правилах», подчеркнули российские разведчики.

    Однако российское военное присутствие на средиземноморском побережье Сирии продолжает служить фактором региональной стабильности, что, по мнению СВР, мешает реализации замыслов западных стран.

    Ранее сообщалось, что сирийские власти не намерены расторгать соглашения о российских военных базах, ведя переговоры о статусе и численности контингента.

    Глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила, что Евросоюз планирует поднять вопрос об упразднении российских баз в Сирии при взаимодействии с новыми властями страны.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщал, что будущее российских военных баз в Сирии остается неопределенным из-за продолжающихся переговоров с контролирующими силами страны.

    Газета ВЗГЛЯД писала, кто больше всего выиграл и проиграл в ходе событий на Ближнем Востоке и каким становится в этом контексте российское присутствие в регионе.

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    28 декабря 2024, 02:57 • Новости дня
    Пушков высмеял призыв премьера Дании запастись консервами

    Пушков высмеял призыв премьера Дании к согражданам запастись консервами

    Tекст: Антон Антонов

    Глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков высмеял премьер-министра Дании Метте Фредериксен, которая призвала граждан запастись консервами на случай кризисных ситуаций.

    Пушков в Telegram подчеркнул, что ранее премьер Дании не раз «несла всякую ахинею» и «призывала чуть ли не войной идти на Россию». «А теперь и вовсе призывает датчан запастись консервами... на три дня – на случай «нападения русских», – заявил он.

    Пушков с иронией предположил, что после трех дней премьер-министр рассчитывает на спасение силами НАТО и США. Он также предположил, что премьер «начиталась своих и шведских газет», последние уже многие годы предрекают «нападение на Гетеборг».

    В заключение Пушков предложил датчанам «присмотреть» за своим премьер-министром. «Не то, неровен час, сиганет из окна своего офиса с криком «Русские идут!» – заявил Пушков, напомнив о судьбе бывшего министра обороны США Джеймса Форрестола.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Фредериксен призвала граждан запасаться продуктами и вещами первой необходимости на случай кризисных ситуаций. Фредериксен отметила, что это не связано с возможностью вооруженного нападения на Данию, но вероятность других видов атак, таких как гибридные или кибератаки, остается.

    В сентябре Фредериксен заявила: «Перестаньте обсуждать красные линии и позвольте Украине бить по территории России».

    Доцент кафедры зарубежного регионоведения и внешней политики РГГУ Вадим Трухачев заявлял, что в Швеции «чиновники каждый месяц ищут то подводную лодку, то диверсантов где-то в районе Гетеборга».

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