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    23 декабря 2024, 20:30 • Справки

    Индексация пенсии в 2025 году: когда придут первые повышенные выплаты

    Индексация пенсии в 2025 году: когда придут первые повышенные выплаты
    @ Екатерина Христова/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    В 2025 году система пенсионных выплат в России претерпевает значительные изменения. Одним из ключевых нововведений становится новая схема индексации пенсий, которая коснется всех пенсионеров, независимо от наличия у них трудовой деятельности. Расскажем о том, когда проиндексируют пенсионные выплаты и когда можно будет получить первую прибавку.

    С целью компенсации роста цен и сохранения покупательной способности пенсионеров государство ежегодно проводит индексацию пенсионных выплат. На пенсионные выплаты в 2025 году будет направлено из бюджета около 11 трлн рублей. Ключевыми особенностями новой системы индексации с 2025 года станут:

    Повышение для всех пенсионеров: как тех, кто уже завершил свою трудовую деятельность, так и тех, кто еще продолжает работать и получать заработную плату.

    Расширенная база для расчета индексации: размер индексации будет рассчитываться не от нынешнего размера пенсии, а от суммы, которую пенсионер мог бы получать, если бы с момента наступления пенсионного возраста прекратил работать сразу и получал индексацию. В результате это даст более существенную прибавку.

    Сохранение дополнительных выплат: помимо индексации, работающие пенсионеры будут получать ежегодные перерасчеты пенсий с учетом новых страховых взносов.

    Расскажем обо всем подробнее.

    Когда ждать индексации пенсий в 2025 году?

    Две ключевые даты:

    1 января 2025 года: рост страховых пенсий на 7,3%;

    1 апреля 2025 года: рост социальных пенсий на 14,75%.

    Кто получит повышение?

    Индексация коснется всех, кто получает пенсию:

    – по старости;

    – по инвалидности;

    – по потере кормильца.

    Индексация для работающих пенсионеров: особенности

    Расчет для этой категории пенсионеров будет производиться по новой формуле: базой для расчета служит потенциальная пенсия, которую пенсионер мог бы получать при отсутствии трудовой деятельности.

    Пример: работающий пенсионер получает 19 тыс. 527,94 рубля в месяц. Если бы он не работал, его выплаты составляли бы 36 тыс. 351,59 рубля. После индексации выплат на 7,3% пенсионер получит прибавку к пенсии в размере 2 тыс. 653,11 рубля, которая высчитывается от потенциальной, а не реальной пенсии. В итоге пенсия составит 19 527,94 руб. + 2 653,11 руб. = 22 181,05 руб.

    Важно помнить:

    – За пропущенные годы, когда пенсионер продолжал трудовую деятельность и действовало правило о том, что работающие пенсионеры индексацию не получают, не предусматривается компенсаций.

    – Максимальное повышение получат пенсионеры, которые уволились до индексации.

    Как изменятся социальные пенсии?

    Социальная пенсия – это государственная выплата, которая назначается гражданам, не имеющим права на страховую (самую распространенную в России) пенсию. В отличие от страховой пенсии, которая формируется из страховых взносов и зависит от трудового стажа и заработной платы, социальная пенсия выплачивается из госбюджета и назначается исходя из других критериев. На нее имеют право в том числе люди с инвалидностью, а также граждане в пенсионном возрасте, если у них недостаточно трудового стажа для назначения страховой пенсии.

    В 2025 году социальные пенсии будут проиндексированы с 1 апреля на 14,75% в связи с ростом прожиточного минимума. Это повышение коснется около 3,5 млн человек.

    В результате индексации средний размер страховой пенсии по старости составит около 24 тыс. рублей.

    Дополнительные меры поддержки

    – Надбавки для отдельных категорий. Со следующего года Социальный фонд будет устанавливать в составе пенсий надбавки для инвалидов I группы и людей старше 80 лет.

    – Индексация других выплат, в том числе льготным категориям граждан.

    Когда придут повышенные пенсии?

    В преддверии новогодних праздников СФР анонсировал некоторые изменения в графике выплат пенсий. Связаны они с тем, что индексация пенсий в 2025 году произошла 1 января, а новогодние каникулы в России традиционно длятся больше недели.

    Часть граждан, в том числе трудоустроенные пенсионеры, получит январские повышенные пенсии уже в декабре, еще до Нового года.

    Ранние выплаты для части пенсионеров

    Цель изменений. Обеспечить своевременное получение пенсионерами повышенных выплат, несмотря на новогодние праздники.

    Категория пенсионеров. В первую очередь изменения коснутся тех, кто получает пенсии в начале месяца.

    Причины ранних выплат. Длительные новогодние каникулы, начинающиеся с 29 декабря, могли бы задержать выплаты пенсий за январь. Для предотвращения такой ситуации, часть пенсий будет перечислена еще в декабре.

    Особенности выплат в зависимости от способа получения пенсии

    Банковские карты. Для пенсионеров, получающих пенсии на банковские карты, сроки зачисления могут варьироваться в зависимости от региона и банка. Однако в большинстве случаев, пенсии будут зачислены в обычные сроки или даже раньше.

    Почта России. Выплаты через почту также будут скорректированы.

    Дополнительные выплаты в декабре

    Помимо пенсий, в декабре 2024 года также будут произведены выплаты детских пособий и других социальных выплат. Все федеральные и региональные выплаты, обычно перечисляемые в начале месяца, будут отправлены получателям в декабре, чтобы обеспечить своевременное поступление средств в январе.

    Кто выходит на пенсию в 2025 году?

    Из-за особенностей переходного периода изменений в пенсионной системе РФ в этом году нет возраста выхода на пенсию. Возраст повышается постепенно, и в 2026 году будет составлять 59 лет и 64 года для женщин и мужчин соответственно.

    Обязательно ли получать пенсию на карту в 2025 году?

    Нет, получение пенсии на банковскую карту в 2025 году не является обязательным. Пенсионеры России по-прежнему имеют право выбирать удобный для них способ получения пенсионных выплат.

    Альтернативные способы получения пенсии

    Наличными через Почту России. Традиционный способ, при котором пенсионер приходит за получением выплат в почтовое отделение.

    Через почтальона. Так можно получать пенсию с доставкой на дом.

    Преимущества получения пенсии на карту

    Несмотря на возможность выбора, все больше пенсионеров отдают предпочтение получению пенсии на банковскую карту. Это связано с рядом преимуществ:

    Удобство. Не нужно ждать почтальона или ходить на почту. Деньги автоматически зачисляются на карту. При этом пенсионер получает на свой телефон уведомление о зачислении, после которого точно знает, какими средствами располагает.

    Безопасность. Деньги на карте в большей степени, чем наличные, защищены от кражи или утери.

    Возможности дистанционного обслуживания. Оплата услуг, переводы, проверка баланса – все это можно делать через мобильное приложение банка.

    Дополнительные услуги. Многие банки предлагают специальные программы для пенсионеров, включая кешбэк, повышенные проценты на остаток и другие бонусы.

    Как перевести пенсию на карту?

    Для перевода пенсии на банковскую карту необходимо подать заявление в Социальный фонд России. Это можно сделать несколькими способами:

    Лично: обратиться в отделение СФР или МФЦ.

    Онлайн: через портал «Госуслуг» или сайт СФР.

    В банке: при оформлении банковской карты.

    Пенсии в России выплачиваются только на карты платежной системы «Мир». А вот выбор банков широкий – можно обратиться в любую кредитную организацию. После подачи заявления пенсия начнет зачисляться на карту в следующем месяце.

    Таким образом, выбор способа получения пенсии остается за пенсионером. Если пенсионер предпочитает получать наличные, он может оставить прежний способ получения пенсии.

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