Индексация пенсии в 2025 году: когда придут первые повышенные выплаты

Tекст: Ольга Никитина

С целью компенсации роста цен и сохранения покупательной способности пенсионеров государство ежегодно проводит индексацию пенсионных выплат. На пенсионные выплаты в 2025 году будет направлено из бюджета около 11 трлн рублей. Ключевыми особенностями новой системы индексации с 2025 года станут:

– Повышение для всех пенсионеров : как тех, кто уже завершил свою трудовую деятельность, так и тех, кто еще продолжает работать и получать заработную плату.

– Расширенная база для расчета индексации : размер индексации будет рассчитываться не от нынешнего размера пенсии, а от суммы, которую пенсионер мог бы получать, если бы с момента наступления пенсионного возраста прекратил работать сразу и получал индексацию. В результате это даст более существенную прибавку.

– Сохранение дополнительных выплат : помимо индексации, работающие пенсионеры будут получать ежегодные перерасчеты пенсий с учетом новых страховых взносов.

Расскажем обо всем подробнее.

Когда ждать индексации пенсий в 2025 году?

Две ключевые даты:

– 1 января 2025 года: рост страховых пенсий на 7,3%;

– 1 апреля 2025 года: рост социальных пенсий на 14,75%.

Кто получит повышение?

Индексация коснется всех, кто получает пенсию:

– по старости;

– по инвалидности;

– по потере кормильца.

Индексация для работающих пенсионеров: особенности

Расчет для этой категории пенсионеров будет производиться по новой формуле: базой для расчета служит потенциальная пенсия, которую пенсионер мог бы получать при отсутствии трудовой деятельности.

Пример: работающий пенсионер получает 19 тыс. 527,94 рубля в месяц. Если бы он не работал, его выплаты составляли бы 36 тыс. 351,59 рубля. После индексации выплат на 7,3% пенсионер получит прибавку к пенсии в размере 2 тыс. 653,11 рубля, которая высчитывается от потенциальной, а не реальной пенсии. В итоге пенсия составит 19 527,94 руб. + 2 653,11 руб. = 22 181,05 руб.

Важно помнить:

– За пропущенные годы, когда пенсионер продолжал трудовую деятельность и действовало правило о том, что работающие пенсионеры индексацию не получают, не предусматривается компенсаций.

– Максимальное повышение получат пенсионеры, которые уволились до индексации.

Как изменятся социальные пенсии?

Социальная пенсия – это государственная выплата, которая назначается гражданам, не имеющим права на страховую (самую распространенную в России) пенсию. В отличие от страховой пенсии, которая формируется из страховых взносов и зависит от трудового стажа и заработной платы, социальная пенсия выплачивается из госбюджета и назначается исходя из других критериев. На нее имеют право в том числе люди с инвалидностью, а также граждане в пенсионном возрасте, если у них недостаточно трудового стажа для назначения страховой пенсии.

В 2025 году социальные пенсии будут проиндексированы с 1 апреля на 14,75% в связи с ростом прожиточного минимума. Это повышение коснется около 3,5 млн человек.

В результате индексации средний размер страховой пенсии по старости составит около 24 тыс. рублей.

Дополнительные меры поддержки

– Надбавки для отдельных категорий. Со следующего года Социальный фонд будет устанавливать в составе пенсий надбавки для инвалидов I группы и людей старше 80 лет.

– Индексация других выплат, в том числе льготным категориям граждан.

Когда придут повышенные пенсии?

В преддверии новогодних праздников СФР анонсировал некоторые изменения в графике выплат пенсий. Связаны они с тем, что индексация пенсий в 2025 году произошла 1 января, а новогодние каникулы в России традиционно длятся больше недели.

Часть граждан, в том числе трудоустроенные пенсионеры, получит январские повышенные пенсии уже в декабре, еще до Нового года.

Ранние выплаты для части пенсионеров

– Цель изменений . Обеспечить своевременное получение пенсионерами повышенных выплат, несмотря на новогодние праздники.

– Категория пенсионеров . В первую очередь изменения коснутся тех, кто получает пенсии в начале месяца.

– Причины ранних выплат . Длительные новогодние каникулы, начинающиеся с 29 декабря, могли бы задержать выплаты пенсий за январь. Для предотвращения такой ситуации, часть пенсий будет перечислена еще в декабре.

Особенности выплат в зависимости от способа получения пенсии

– Банковские карты . Для пенсионеров, получающих пенсии на банковские карты, сроки зачисления могут варьироваться в зависимости от региона и банка. Однако в большинстве случаев, пенсии будут зачислены в обычные сроки или даже раньше.

– Почта России . Выплаты через почту также будут скорректированы.

Дополнительные выплаты в декабре

Помимо пенсий, в декабре 2024 года также будут произведены выплаты детских пособий и других социальных выплат. Все федеральные и региональные выплаты, обычно перечисляемые в начале месяца, будут отправлены получателям в декабре, чтобы обеспечить своевременное поступление средств в январе.

Кто выходит на пенсию в 2025 году?

Из-за особенностей переходного периода изменений в пенсионной системе РФ в этом году нет возраста выхода на пенсию. Возраст повышается постепенно, и в 2026 году будет составлять 59 лет и 64 года для женщин и мужчин соответственно.

Обязательно ли получать пенсию на карту в 2025 году?

Нет, получение пенсии на банковскую карту в 2025 году не является обязательным. Пенсионеры России по-прежнему имеют право выбирать удобный для них способ получения пенсионных выплат.

Альтернативные способы получения пенсии

– Наличными через Почту России . Традиционный способ, при котором пенсионер приходит за получением выплат в почтовое отделение.

– Через почтальона . Так можно получать пенсию с доставкой на дом.

Преимущества получения пенсии на карту

Несмотря на возможность выбора, все больше пенсионеров отдают предпочтение получению пенсии на банковскую карту. Это связано с рядом преимуществ:

– Удобство . Не нужно ждать почтальона или ходить на почту. Деньги автоматически зачисляются на карту. При этом пенсионер получает на свой телефон уведомление о зачислении, после которого точно знает, какими средствами располагает.

– Безопасность . Деньги на карте в большей степени, чем наличные, защищены от кражи или утери.

– Возможности дистанционного обслуживания . Оплата услуг, переводы, проверка баланса – все это можно делать через мобильное приложение банка.

– Дополнительные услуги . Многие банки предлагают специальные программы для пенсионеров, включая кешбэк, повышенные проценты на остаток и другие бонусы.

Как перевести пенсию на карту?

Для перевода пенсии на банковскую карту необходимо подать заявление в Социальный фонд России. Это можно сделать несколькими способами:

– Лично : обратиться в отделение СФР или МФЦ.

– Онлайн : через портал «Госуслуг» или сайт СФР.

– В банке : при оформлении банковской карты.

Пенсии в России выплачиваются только на карты платежной системы «Мир». А вот выбор банков широкий – можно обратиться в любую кредитную организацию. После подачи заявления пенсия начнет зачисляться на карту в следующем месяце.

Таким образом, выбор способа получения пенсии остается за пенсионером. Если пенсионер предпочитает получать наличные, он может оставить прежний способ получения пенсии.