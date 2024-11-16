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    16 ноября 2024, 10:25 • Справки

    Правильно ли вы измеряете артериальное давление?

    Как правильно измерять артериальное давление

    Правильно ли вы измеряете артериальное давление?
    @ Elena Mayorova/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Артериальное давление – это показатель здоровья сердечно-сосудистой системы. Отклонения от нормы могут сигнализировать о серьезных проблемах, таких как гипертония, которая является одним из главных факторов риска развития инфаркта, инсульта и других опасных заболеваний. Причем эти отклонения зачастую бывают бессимптомными. Проблема подкрадывается незаметно, и выявить ее на ранней стадии поможет тонометр – прибор для измерения АД. Расскажем, как правильно мерить давление.

    Почему важно регулярно измерять давление?

    – Раннее выявление проблем. Многие сердечно-сосудистые заболевания долгое время протекают бессимптомно. Регулярные измерения позволяют выявить отклонения на ранних стадиях и начать лечение.

    – Контроль лечения. Если вы уже принимаете препараты для снижения давления, регулярные измерения помогут оценить эффективность терапии и скорректировать ее при необходимости.

    – Профилактика осложнений. Своевременная диагностика и лечение гипертонии помогают предотвратить развитие осложнений, таких как инсульт, инфаркт, почечная недостаточность.

    Однако, чтобы результаты измерений были точными, необходимо соблюдать определенные правила. Неправильная техника измерения может привести к искажению данных и, как следствие, к неправильной оценке состояния здоровья.

    О том, как выбрать лучший тонометр для контроля за АД и какими бывают эти устройства, газета ВЗГЛЯД писала здесь. Но на какие тонометры полагаться точно нельзя?

    Самые сомнительные модели тонометров: на что не стоит тратить деньги

    Рынок медицинского оборудования предлагает широкий выбор тонометров – от бюджетных моделей до профессиональных устройств. Однако не все тонометры одинаково надежны и точны. Давайте разберемся, какие типы тонометров стоит избегать и почему.

    1. Ртутные тонометры

    Некогда были золотым стандартом измерения АД. Однако с развитием технологий и осознанием экологической опасности ртути их использование было существенно ограничено.

    Почему не стоит покупать. Ртуть – крайне токсичный элемент. При повреждении прибора ртуть может испариться и загрязнить окружающую среду, представляя серьезную угрозу для здоровья человека. Кроме того, утилизация ртутных тонометров требует особых условий.

    Альтернативы: современные электронные тонометры обеспечивают высокую точность измерений и не представляют экологической опасности.

    2. Пальцевые тонометры: компактность и неточность

    Пальцевые тонометры привлекают своей компактностью и мобильностью. Однако их точность оставляет желать лучшего.

    Почему не стоит покупать. Артерии пальцев имеют меньший диаметр и более изменчивое давление по сравнению с артериями плеча. Это делает результаты измерений на пальце менее надежными и сопоставимыми с измерениями на плече.

    Альтернативы: классические плечевые тонометры обеспечивают более точные результаты и считаются золотым стандартом в измерении артериального давления.

    3. Тонометры-часы и фитнес-браслеты: удобство и сомнительная точность

    Многие производители гаджетов предлагают устройства, сочетающие функции тонометра с часами или фитнес-трекером. Однако такие устройства часто не проходят необходимой медицинской сертификации и не могут гарантировать точность измерений.

    Почему не стоит покупать. Миниатюрные датчики в таких устройствах могут не обеспечить достаточной точности измерений. Кроме того, движение во время измерения может исказить результаты.

    Альтернативы: специализированные тонометры, разработанные для измерения артериального давления, обеспечивают более надежные результаты.

    4. Мобильные приложения: удобство и отсутствие контроля качества

    Существует множество мобильных приложений, которые обещают измерять артериальное давление с помощью камеры смартфона. Однако эффективность таких приложений не подтверждена клиническими исследованиями.

    Сколько раз в день нужно измерять давление: развенчание мифов

    Существует множество рекомендаций, часто противоречивых. Давайте разберемся, как часто нужно мерить давление и как правильно это делать.

    Миф о трех измерениях утром

    Распространенное мнение о необходимости измерять давление три раза подряд сразу после пробуждения является ошибочным. Давление – это динамический показатель, который меняется в течение дня под воздействием различных факторов: физической активности, стресса, приема пищи и т. д. Три измерения подряд могут вызвать у человека стресс, что, в свою очередь, приведет к повышению давления.

    Как правильно?

    – Если вы здоровы и контролируете АД для профилактики, измеряйте один раз в день: выберите удобное для вас время, когда вы наиболее спокойны. Это может быть утром после завтрака или вечером перед сном.

    – Измеряйте спонтанно: не готовьтесь к измерению заранее. Подождите, пока вы расслабитесь и почувствуете себя комфортно.

    – Обратите внимание на самочувствие: повышенное давление может проявляться не только цифрами на тонометре, но и физическими ощущениями – покраснением лица, головной болью, слабостью.

    – Если у вас поставлен диагноз гипертония, то мерить давление нужно два, а лучше три раза в день: утром после пробуждения, днем и вечером. Это позволит оценить, насколько хорошо выстроена система приема лекарственных препаратов, позволяет ли она контролировать АД на протяжении всего дня.

    Когда лучше мерить давление – до еды или после?

    Врачи советуют проводить измерения полчаса спустя после приема пищи. Лучше всего – каждый день в одно и то же время. И такого порядка рекомендуется придерживаться ежедневно. Это поможет обеспечить максимальную точность измерений, пронаблюдать динамику.

    На какой руке мерить давление?

    Рекомендуется провести измерения на обеих руках и сравнить результаты. Допустимая разница систолического давления между руками составляет не более 10 мм рт. ст. Если разница превышает это значение, следует проконсультироваться с врачом. Для регулярных измерений выбирайте руку с более высоким давлением.

    Подготовка к процедуре

    1. Покой. Перед измерением необходимо отдохнуть в течение 5–10 минут в сидячем или лежачем положении.

    2. Окружающая среда. Измерения следует проводить в тихом и спокойном месте при комфортной температуре.

    3. Положение руки. Рука, на которую надевается манжета, должна быть оголена и располагаться на уровне сердца. Локоть следует опереть на стол или подлокотник.

    4. Исключение факторов, влияющих на давление. За 30 минут до измерения рекомендуется воздержаться от курения, употребления кофе и алкоголя.

    Как мерить давление электронным тонометром?

    1. Надежно закрепите манжету на плече, расположив ее на уровне сердца.

    2. Нажмите кнопку старта на приборе.

    3. Дождитесь окончания измерения и считывания результатов.

    4. Запишите полученные значения в специальный дневник.

    Общие рекомендации:

    – Измеряйте давление в одно и то же время суток.

    – Для повышения точности рекомендуется проводить несколько измерений с интервалом в 1-2 минуты и рассчитывать среднее значение.

    – Ведите дневник измерения давления, чтобы отслеживать динамику показателей.

    Важно помнить: точность измерений зависит от правильности выполнения процедуры и технического состояния прибора. При обнаружении отклонений от нормы или частых колебаниях давления необходимо обратиться к врачу.

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