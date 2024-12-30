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    «Французы – лидеры среди переселенцев в Россию по духовно-нравственной визе»
    Лавров назвал причину падения правительства Асада
    Эксперт назвал вероятные причины авиакатастрофы в Муане
    Зурабишвили уехала молиться
    Вучич рассказал о задержании украинца в Сербии за шпионаж
    Лавров объяснил отказ России от участия в «саммите мира»
    Депутат Журавлев назвал виновных в крушении самолета под Актау
    Румыния обвинила Венгрию в провокации из-за исторического атласа
    Новый президент Грузии подписал закон о запрете масок на митингах
    Мнения
    Станислав Смагин Станислав Смагин На Украине не должна повториться ошибка Первой чеченской кампании

    Хочется надеяться, что военным преступникам и отдающим преступные приказы главарям киевского режима, включая самых высокопоставленных, уготована та же участь, что и Дудаеву, Масхадову, Басаеву и Радуеву.

    18 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков Остановка транзита российского газа разделит Украину на две части

    Остановка транзита газа фактически разрушает украинскую ГТС как единый производственный комплекс. Образуются две независимые друг от друга части ГТС. В этом смысле это будет первый – экономический – раздел Украины. Который, вероятно, является предвестником раздела уже политического.

    8 комментариев
    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Позиции США на Ближнем Востоке становятся все слабее

    Американская политика на Ближнем Востоке во многом находится под влиянием либеральной идеологии – во всяком случае, именно так США пытаются это представить. В реальности действия США очень часто противоречат этой идеологии, но сам факт ее наличия создает излишнее напряжение в отношениях с ближневосточными автократиями и заставляет их задуматься, является ли Вашингтон надежным союзником.

    4 комментария
    30 декабря 2024, 10:47 • Новости дня

    В Госдуме назвали средний размер пенсии по старости в 2025 году

    Депутат Госдумы Чаплин: Средняя страховая пенсия по старости в 2025 году превысит 24 тыс. рублей

    В Госдуме назвали средний размер пенсии по старости в 2025 году
    @ Александр Демьянчук/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    В 2025 году средний размер страховой пенсии по старости вырастет до 24059 рублей, увеличившись на 7,3% с января, сообщил депутат Госдумы Никита Чаплин («Единая Россия»).

    Чаплин заявил, что в 2025 году средний размер пенсии по старости достигнет 24059,12 рублей. Это повышение станет возможным благодаря индексации в размере 7,3% с 1 января 2025 года, передает РИА «Новости».

    Он отметил, что увеличение пенсий затронет как работающих, так и неработающих пенсионеров. По его словам, данная мера направлена на поддержку граждан пожилого возраста и улучшение их финансового благосостояния.

    Ранее министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков сообщил, что пенсии в феврале 2025 года дополнительно повысят до уровня фактической инфляции 2024 года, которая может превысить 7,3%.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в 2025 году в России начнется новая схема индексации пенсий, которая коснется всех пенсионеров, независимо от их трудовой деятельности.

    29 декабря 2024, 19:52 • Новости дня
    Депутат Журавлев назвал виновных в крушении самолета под Актау

    Депутат Журавлев: Украинские дроны спровоцировали крушение самолета под Актау

    Tекст: Вера Басилая

    Катастрофа самолета Azerbaijan Airlines под Актау в Казахстане, следовавшего из Баку в Грозный, была вызвана действиями украинских дронов, заявил депутат Госдумы, первый заместитель председателя комитета по обороне Алексей Журавлев.

    В интервью с RT депутат Госдумы Алексей Журавлев высказал мнение, что аварийная ситуация с самолетом, следовавшим рейсом Баку – Грозный и потерпевшим крушение у города Актау, была спровоцирована украинскими дронами. Он отметил, что без их участия самолет благополучно приземлился бы в пункте назначения.

    Журавлев предложил включить это происшествие в список военных преступлений киевского режима. Он считает важным задать вопросы не только Владимиру Зеленскому и его команде, но и тем, кто снабжает Украину вооружениями, включая США, которые разрешают украинским вооруженным силам наносить удары по российской территории.

    Ранее Азербайджан потребовал от России признать вину за катастрофу самолета AZAL около Актау, наказать виновных и выплатить компенсации.

    Президент Азербайджана Ильхам Алиев сообщил, что самолет получил повреждения в результате обстрела с земли и был приведен в неуправляемое состояние средствами радиоэлектронной борьбы, и отметил, что падение не было результатом целенаправленных действий.

    В Росавиации сообщили, что обстановка в районе Грозного в момент крушения самолета у Актау была крайне сложной из-за атак украинских дронов, что вынудило объявить план «Ковер» в аэропорту чеченской столицы.

    Напомним, в среду пассажирский самолет авиакомпании Azerbaijan Airlines, выполнявший регулярный рейс из Грозного в Баку, разбился в Казахстане.

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    29 декабря 2024, 16:09 • Новости дня
    Лавров: Россию не устраивают предложения команды Трампа по Украине
    Лавров: Россию не устраивают предложения команды Трампа по Украине
    @ MFA Russia/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Россию не устраивают предложения команды избранного президента США Дональда Трампа, предполагающие отложить членство Украины в НАТО на 20 лет и ввести туда миротворцев ЕС и Британии, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.

    Лавров заявил, что Россию не устраивают планы отложить членство Украины в НАТО на 20 лет и ввести контингент миротворцев ЕС и Британии. Он подчеркнул, что такие инициативы от команды Трампа не отвечают интересам Москвы, передает ТАСС.

    По словам Лаврова, Трамп в интервью журналу «Тайм» вел речь о «заморозке» боевых действий по линии боевого соприкосновения и вводе «миротворческих европейских сил», что не устраивает Россию.

    Лавров указал, что никаких официальных сигналов от США по урегулированию ситуации на Украине пока не поступало. До инаугурации 20 января действующим президентом США остается Джозеф Байден, и только его администрация имеет полномочия вести официальные переговоры с Россией. Глава МИД России отметил, что периодические контакты с американской стороной происходят, но переговоры по Украине в этих контактах не обсуждаются.

    Министр подчеркнул, что Москва готова к переговорам по Украине, но они должны быть основаны на надежных и юридически обязывающих соглашениях. Такого рода договоренности должны устранить первопричины конфликта и содержать механизмы, исключающие их нарушение.

    Лавров отметил, что президент России Владимир Путин ранее озвучил принципиальную позицию Москвы по этому вопросу.

    Ранее Лавров подчеркивал, что переговоры по урегулированию ситуации вокруг Украины должны учитывать реальную ситуацию «на земле» и вестись с целью устранения первопричин кризиса, и также отмечал, что перемирие на Украине стало бы «путем в никуда», подчеркивая необходимость окончательных юридических договоренностей.

    Президент России Владимир Путин заявлял, что Москва стремится к завершению конфликта на Украине.

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    29 декабря 2024, 09:14 • Видео
    Украина пугает НАТО новой войной с Россией

    Опросы общественного мнения показывают, что за год многие жители Западной Европы поменяли отношение к конфликту на Украине. Но европейцы вряд ли теперь способны что-либо изменить: возможные перемены в политике Запада в 2025 году зависят не от них, а от Дональда Трампа. В том, что ее мнение больше не значимо, Европа виновата сама.

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    29 декабря 2024, 14:58 • Новости дня
    Баку потребовал от Москвы признать вину в катастрофе самолета AZAL

    Алиев потребовал от России признания вины в катастрофе самолета в Актау и выплаты компенсаций

    Баку потребовал от Москвы признать вину в катастрофе самолета AZAL
    @ Azamat Sarsenbayev/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Азербайджан требует от России признать вину за катастрофу самолета AZAL около Актау, наказать виновных и выплатить компенсации, заявил азербайджанскому государственному телеканалу AzTV президент Азербайджана Ильхам Алиев.

    Алиев в интервью государственному телеканалу AzTV сообщил, что Азербайджан передал России требования, касающиеся катастрофы авиалайнера AZAL в Казахстане, передает ТАСС.

    Он подчеркнул, что среди условий перечислены извинения от российской стороны, признание вины, наказание виновных и выплата компенсаций.

    Алиев отметил, что Азербайджан уже направил свои требования 27 декабря. Первое условие, а именно извинение, было выполнено 26 декабря. Президент Азербайджана выразил надежду на скорейшее выполнение остальных условий.

    Ранее Алиев сообщил, что самолет, разбившийся в Актау, получил повреждения в результате обстрела с земли и был приведен в неуправляемое состояние средствами радиоэлектронной борьбы.

    Президент Азербайджана также отметил, что падение самолета авиакомпании AZAL в Актау не было результатом целенаправленных действий.

    Президент России Владимир Путин и казахстанский лидер Касым-Жомарт Токаев провели телефонные переговоры, в ходе которых обменялись соболезнованиями по поводу авиакатастрофы близ Актау и обсудили участие российских экспертов в расследовании.

    Также Путин принес Алиеву извинения в связи с крушением самолета «Азербайджанских авиалиний».

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    29 декабря 2024, 12:39 • Новости дня
    Зурабишвили уехала молиться
    Зурабишвили уехала молиться
    @ Panoramic/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Александров,
    Тбилиси

    Экс-президент Грузии Саломе Зурабишвили, чья каденция истекла в воскресенье, направилась молиться в один из главных храмов страны – Светицховели (животворящий столп), передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    На службе в храме она присутствует с сыном Теймуразом, сообщило Общественное ТВ – «Первый канал».

    До этого экс-президент, ставшая одним из лидеров радикальной оппозиции, пообещала бороться за новые выборы в парламент и ездить за рубеж, чтобы рассказывать там о якобы создаваемых правящей «Грузинской мечтой» проблемах.

    Ранее Зурабишвили решила покинуть резиденцию президента Грузии после того, как Михаил Кавелашвили принес клятву президента Грузии.

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    29 декабря 2024, 12:32 • Новости дня
    Российские войска освободили Новотроицкое в ДНР
    Российские войска освободили Новотроицкое в ДНР
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения группировки «Центр» в результате наступления освободили населенный пункт Новотроицкое в Донецкой народной республики (ДНР), сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    Кроме того, они нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных, мотопехотной бригад, а также бригад морской пехоты, теробороны и нацполиции Украины около Красноармейска, Зари, Воздвиженки, Дзержинска, Шевченко, Даченского, Новооленовки и Песчаного в ДНР. Отражены 11 контратак вооруженных формирований ВСУ, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Противник потерял более 480 военнослужащих, три боевые машины пехоты, пять бронемашин, пять пикапов, 155-мм польскую самоходную артустановку Krab, 152-мм орудие Д-20, 152-мм гаубицу «Мста-Б» и 122-мм гаубицу Д-30.

    Подразделения группировки «Север» на Харьковском направлении нанесли поражение формированиям механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны рядом с Волчанском и Тихим в Харьковской области, отчитались в Минобороны.

    Противник потерял до 40 военнослужащих, 152-мм орудие Д-20, 152-мм пушку «Гиацинт-С» и две 122-мм гаубицы Д-30. Уничтожены станция РЭБ и склад боеприпасов.

    Между тем подразделения группировки «Запад» улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение живой силе и технике танковой, двух механизированных бригад, а также бригад теробороны и нацгвардии возле Куньего, Западного, Двуречной, Глушковки, Петропавловки, Лозовой в Харьковской области, Ямполя и Торского в ДНР. Отражены четыре контратаки вооруженных формирований ВСУ.

    Потери противника при этом составили до 420 военнослужащих, бронетранспортер, британская 155-мм самоходная артустановка Braveheart и 152-мм орудие Д-20. Уничтожены станция РЭБ  «Анклав-Н» и четыре полевых склада с боеприпасами, перечислили в Минобороны.

    В то же время подразделения Южной группировки заняли более выгодные рубежи, нанеся поражение формированиям двух механизированных, мотопехотной, аэромобильной бригад и бригады теробороны в районах Дальнего, Миньковки, Островского, Янтарного, Разлива, Часова Яра и Курахово в ДНР.

    Потери ВСУ при этом составили до 220 военнослужащих, танк, пикап, британская 155-мм гаубица FH-70, американское 105-мм орудие М119 и РЭБ.

    Подразделения группировки «Восток» продолжили продвижение вглубь обороны противника, нанеся поражение формированиям механизированной, мотопехотной бригад ВСУ и бригады теробороны у Равнополя и Зеленого Поля в ДНР. Отражены две контратаки штурмовых групп противника, сообщил Конашенков.

    Потери ВСУ составили до 170 военнослужащих, танк, американская 155-мм самоходная артустановка Paladin, 152-мм самоходная артиллерийская установка «Акация» и 152-мм орудие Д-20.

    Накануне российские войска освободили Загрызово в Харьковской области и Ивановку в ДНР. Ранее на этой неделе освобождены населенный пункт Гигант и Новый Труд в ДНР, а также ВС РФ освободили Сторожевое.

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    29 декабря 2024, 18:26 • Новости дня
    Российские бойцы обратились к сбросившим украинский флаг в Работино солдатам ВСУ

    Tекст: Вера Басилая

    Российские военнослужащие обратились к солдатам ВСУ, которые сбросили украинский флаг с дрона на позиции под Работино в Запорожской области, назвав это действие бесполезным, сообщили военкоры.

    Российские военнослужащие обратились к солдатам Вооруженных сил Украины после инцидента, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на Telegram-канал «Операция Z:Военкоры Русской весны».

     Украинские солдаты сбросили флаг своей страны на позиции российских войск в районе села Работино в Запорожской области.

    «Вэсэушники, вам не надоело еще свои тряпки везде с дронов разбрасывать?» – говорится в сообщении.

    Ранее Вооруженные силы России уничтожили опорный пункт ВСУ в районе Работино с помощью тяжелой огнеметной системы «Солнцепек».

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    29 декабря 2024, 12:34 • Новости дня
    Гатилов: Трюк с конференцией по Украине в Швейцарии провалился
    Гатилов: Трюк с конференцией по Украине в Швейцарии провалился
    @ The Canadian Press/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Евгения Караваева

    Постпред России при ООН в Женеве Геннадий Гатилов заявил, что организованная в Швейцарии конференция по Украине не учла интересы всех сторон конфликта и не способствовала диалогу, при том, что Россия даже не была приглашена.

    Постоянный представитель России при ООН в Женеве Геннадий Гатилов заявил, что попытка организовать мирную конференцию по Украине в Швейцарии не удалась, передает РИА «Новости».

    Политик отметил, что мероприятие не учитывало интересы всех сторон конфликта, несмотря на заявления Москвы о готовности к переговорам и компромиссам. Швейцария же была выбрана для придания конференции нейтрального статуса, но этот ход не оправдался.

    «Никакого диалога, учета мнений и законных интересов всех сторон конфликта даже не подразумевалось, хотя мы не раз заявляли о  готовности к переговорам и компромиссам по Украине с учетом сложившихся реалий, прежде всего, «на земле», в то время, как Киев отказывался от любых здравых начинаний. Выбор же Швейцарии в качестве места проведения этой встречи был призван придать ей некий «нейтральный» статус. Однако этот трюк явно не сработал», – отметил он.

    Россия, по словам Гатилова, не получила приглашение на конференцию и даже в случае его получения не согласилась бы участвовать. Представитель России считает, что мероприятие организовали западные страны для склонения стран мирового большинства к своим ультимативным подходам.

    Первый саммит по Украине прошел 15-16 июня в швейцарском Бюргенштоке. В нем приняли участие более 90 стран и восемь организаций, однако ряд государств не подписали итоговое коммюнике.

    В Кремле считают, что попытки найти пути выхода из украинского конфликта без участия России нелогичны. Украинская сторона продолжает отказываться от переговоров с Россией, как отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. На Украине законодательно запрещены переговоры с Россией.

    Президент России Владимир Путин ранее предложил мирные инициативы, которые включают прекращение огня после вывода украинских войск из новых российских регионов и отказ Киева от вступления в НАТО. Также в списке условий – демилитаризация, денацификация и снятие санкций против России. Однако после нападения ВСУ на Курскую область Путин заявил о невозможности переговоров с Украиной. Помощник президента Юрий Ушаков подчеркнул, что предложения Москвы по урегулированию остаются в силе, но пока переговоры с Украиной невозможны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, официальный визит премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля в Швейцарию, запланированный на 16 октября, был отменен по форс-мажорным причинам без уточнения деталей. Министр иностранных дел России Сергей Лавров указал на заявление Зеленского, в котором тот использовал слово из трех букв для обозначения второго мирного саммита по Украине, запланированного Киевом.

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    29 декабря 2024, 16:50 • Новости дня
    Обвиняемый в организации ЛГБТ-туров Котов найден мертвым в СИЗО

    Директор «Мен тревел» Андрей Котов найден мертвым в камере СИЗО

    Обвиняемый в организации ЛГБТ-туров Котов найден мертвым в СИЗО
    @ Сергей Булкин/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Директор туристической фирмы «Мен тревел», обвиняемый в организации туров для ЛГБТ (признано в России экстремистским и запрещено) Андрей Котов, найден мертвым в следственном изоляторе, по предварительным данным, он совершил самоубийство, сообщили в правоохранительных органах.

    Директор туристической фирмы «Мен тревел» Андрей Котов, организовавший поездки для представителей ЛГБТ-сообщества, найден мертвым в следственном изоляторе.

    По информации ТАСС, предварительной причиной смерти считают самоубийство. В правоохранительных органах заявили что по данному факту проводится проверка.

    Член Совета по развитию гражданского общества и правам человека при президенте России Ева Меркачева сообщила, что Котов был найден мертвым в своей камере 29 декабря около 02:00.

    Туристический клуб «Мен тревел», который возглавлял Котов, зарегистрирован в марте 2024 года и занимался зрелищно-развлекательной деятельностью. Дело в отношении Котова связано с обвинениями по статье 282.2 УК РФ, касающейся участия в экстремистской деятельности.

    Ранее Андрей Котов был внесен в перечень террористов и экстремистов в России за организацию ЛГБТ-туров. Он был заключен под стражу за организацию ЛГБТ-туров, поскольку движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России.

    До этого силовики в Москве провели рейды в нескольких ночных клубах в рамках борьбы с пропагандой ЛГБТ, в том числе был проверен клуб Arma, где ранее проходила скандальная «голая» вечеринка блогера Анастасии Ивлеевой.

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    29 декабря 2024, 13:39 • Новости дня
    Эксперт назвал вероятные причины авиакатастрофы в Муане

    Авиаэксперт Гусаров: Сбой реверса мог заставить Boeing в Муане ускоряться, а не тормозить

    Эксперт назвал вероятные причины авиакатастрофы в Муане
    @ HAN MYUNG-GU/EPA/ТАСС

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    К авиакатастрофе в Муане могли привести сбой работы реверса при торможении самолета на полосе или ошибки пилотов при посадке без шасси, сказал газете ВЗГЛЯД авиаэксперт Роман Гусаров. В воскресенье утром в южнокорейском аэропорту Муан потерпел крушение самолет Boeing 737-800, на его борту находился 181 человек.

    «Самолет садился на фюзеляж с невыпущенными шасси – значит, скорость должна была снижаться даже быстрее, чем если бы лайнер катился на колесах. Отсюда можно сделать несколько гипотетических выводов. Первый: пилот по какой-то причине сел не в торец полосы, не в самое ее начало, а уже за серединой. В итоге машина пропахала грунтовую полосу торможения, сделанную для того, чтобы там увязали шасси, самолеты останавливались и врезалась в земляной вал», – пояснил Роман Гусаров, редактор портала «Авиа.ру».

    «Возможно, пилот в экстренной ситуации не рассчитал расстояние до уровня земли, привыкнув садиться с выпущенными шасси. В итоге самолет пролетел лишние сотни метров над полосой, когда уже мог приземляться на «брюхо». Но тут, безусловно, нельзя обвинять пилота в нерешительности. Нужно отметить и то, что на видео катастрофы достаточно отчетливо слышно работу двигателей. Возможно, пилоты пытались тормозить реверсом, когда струя воздуха из двигателя пускается против движения. Но система могла не сработать, и вместо обратной тяги увеличилась прямая», – продолжил эксперт.
    «Добавлю еще, что самолет, судя по всему, приземлился на высокой скорости, которую пилот должен был погасить еще в полете выпуском закрылков», – добавил спикер.

    Кроме того, он обратил внимание на то, что обычно столкновение с птицами происходит на таких высотах, когда шасси уже выпущены, поэтому отказ работы шасси мог быть вызван другими факторами.

    «Вообще, все ситуации отрабатываются в ходе специальной подготовки пилотов к конкретным моделям самолетов на полноразмерных тренажерах с имитацией полета. Основная часть подготовки – это как раз действия пилотов в случае различных отказов. Там задаются ситуации даже с отказами нескольких систем в сложнейших условиях: во время грозового фронта, в тумане, при обледенении полосы или фюзеляжа. И если в ходе какой-то катастрофы произошел не сценарный случай, то регуляторный орган доводит до всех авиакомпаний необходимость смоделировать и его», – резюмировал аналитик.

    По последним данным, 177 человек погибли и двое пропали без вести при крушении пассажирского самолет Boeing 737-800 авиакомпании Jeju Air в аэропорту юго-западного уезда Муан южнокорейской провинции Чолла-Намдо в воскресенье утром. Самолет приземлился на корпус – без выпущенных шасси, выехал за пределы взлетно-посадочной полосы (ВПП), врезался в заграждение и загорелся, сообщает информационное агентство Yonhap.

    На борту самолета, следовавшего из Бангкока, находился 181 человек. Большинство пассажиров были корейцами, за исключением двух граждан Таиланда. В аэропорту Муан создан временный морг для размещения тел погибших. Сейчас известно только о двух выживших – это члены экипажа. Они госпитализированы, их травмы не опасны для жизни. И. о. президента страны Чхве Сан Мок объявил округ Муан особой зоной бедствия.

    Власти страны полагают, что причиной аварии мог стать отказ шасси, возможно, из-за столкновения с птицей. Диспетчерская вышка аэропорта предупредила экипаж об опасности столкновения с птицами за шесть минут до катастрофы, сообщило министерство транспорта. Уже через минуту пилот самолета подал сигнал бедствия и попытался приземлиться. В аэропорту добавили, что для отпугивания птиц используются акустические средства и другие меры.

    Минтранс также отверг версию о том, что относительно короткая ВПП в аэропорту могла стать причиной аварии. Длина ВПП составляет 2,8 км, но с учетом строительных работ ее фактическая длина – около 2,5 км. «Boeing 737-800 может приземляться на взлетно-посадочных полосах длиной от 1,5 до 1,6 км. Сложно связать аварию с длиной ВПП, поскольку другие самолеты приземлялись без проблем», – сказал представитель министерства.

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    29 декабря 2024, 14:12 • Новости дня
    Алиев: Самолет в Актау получил повреждения из-за обстрела с земли

    Алиев сообщил о повреждении самолета в Актау обстрелом с земли

    Алиев: Самолет в Актау получил повреждения из-за обстрела с земли
    @ NEWS.ru/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Самолет, разбившийся в Актау, получил повреждения в результате обстрела с земли, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

    По его словам, воздушное судно подверглось обстрелу с земли, что стало причиной его повреждения, передает ТАСС.

    Алиев подчеркнул, что окончательные выводы будут сделаны после анализа данных черных ящиков, однако уже сейчас имеются факты, подтверждающие первоначальные версии.

    «А факты заключаются в том, что азербайджанский гражданский самолет получил повреждения извне на территории России... Мы также знаем, что наш самолет был приведен в неуправляемое состояние средствами радиоэлектронной борьбы. Это первое повреждение, нанесенное самолету. Кроме того, в результате огня, открытого с земли, сильно пострадала и хвостовая часть самолета»,  отметил он.

    Президент Азербайджана также отметил, что падение самолета авиакомпании AZAL в Актау не было результатом целенаправленных действий. По его словам, проведенное расследование не выявило признаков саботажа или внешнего вмешательства.

    «Мы уверены, что инцидент был трагической случайностью, а не следствием нападения или атаки», – указал он.

    Напомним, накануне в авиакомпании Azerbaijan Airlines («Азербайджанские авиалинии», AZAL) заявили, что причиной крушения самолета у Актау стало «физическое и техническое внешнее воздействие». Министр транспорта Азербайджана Рашад Набиев указывал, что крушение произошло из-за внешнего воздействия.

    Президент России Владимир Путин и казахстанский лидер Касым-Жомарт Токаев провели телефонные переговоры, в ходе которых обменялись соболезнованиями по поводу авиакатастрофы близ Актау и обсудили участие российских экспертов в расследовании. Также Путин принес Алиеву извинения в связи с крушением самолета «Азербайджанских авиалиний».

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    29 декабря 2024, 21:15 • Новости дня
    Стало известно о последнем сообщении погибшего пассажира Jeju Air

    News1: Пассажир самолета Jeju Air отправил сообщение близкому перед катастрофой

    Tекст: Мария Иванова

    Родственник одного из пассажиров авиакомпании Jeju Air, погибших в авиакатастрофе в Муане, обнародовал его последние сообщения.

    Родственник одного из пассажиров раскрыл последние сообщения от своего близкого, который сообщил о попадании птицы в крыло самолета и невозможности приземлиться, сообщает News1. Столкновение самолета с оградой произошло всего через несколько минут после этого сообщения.

    Пассажир написал: «Птица попала в крыло, не можем сесть», что вызвало у его родственника вопрос о времени происшествия. Ответ был тревожным: «Только что. Видимо, настало время сказать последние слова?».

    Больше сообщений от него не поступало, передает ТАСС.

    По предварительным данным, причиной катастрофы стала неисправность шасси, связанная с столкновением с птицами. Самолет попытался сесть, но вынужден был пойти на дополнительный круг. Очевидцы сообщают о возгорании в двигателе еще в воздухе. Экипаж предпринял попытку посадки на фюзеляж, но самолет не смог сбросить скорость и ударился о конструкцию в конце взлетно-посадочной полосы, что вызвало взрыв и возгорание. Двое выживших – члены экипажа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, тела всех 179 погибших в катастрофе самолета Boeing 737-800 авиакомпании Jeju Air найдены, из 181 человека на борту выжили только два члена экипажа, получившие тяжелые ранения.

    Вице-премьер Южной Кореи Чхве Сан Мок объявил недельный траур после авиакатастрофы в Муане.

    Эксперты считают, что авиакатастрофа в Муане могла произойти из-за сбоя работы реверса при торможении самолета на полосе или ошибок пилотов при посадке без шасси.

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    29 декабря 2024, 15:21 • Новости дня
    Путин и Алиев по телефону обсудили авиакатастрофу самолета Azerbaijan Airlines
    Путин и Алиев по телефону обсудили авиакатастрофу самолета Azerbaijan Airlines
    @ Михаил Климентьев/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев в телефонном разговоре обсудили авиакатастрофу самолета Azerbaijan Airlines, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    По словам Пескова, Путин и Алиев в ходе беседы в субботу продолжили обсуждение вопросов, касающихся недавнего крушения самолета компании Azerbaijan Airlines. Песков отметил, что оба лидера уделили внимание различным аспектам этой трагедии, передает ТАСС.

    Ранее Азербайджан потребовал от России признать вину за катастрофу самолета AZAL около Актау, наказать виновных и выплатить компенсации.

    Алиев сообщил, что самолет получил повреждения в результате обстрела с земли и был приведен в неуправляемое состояние средствами радиоэлектронной борьбы, но отметил, что падение не было результатом целенаправленных действий.

    Президент России Владимир Путин принес Алиеву извинения в связи с крушением самолета «Азербайджанских авиалиний».

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    29 декабря 2024, 14:31 • Новости дня
    Погибшие под Красноярском дети более десяти часов дышали токсинами
    Погибшие под Красноярском дети более десяти часов дышали токсинами
    @ Petrov Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    В селе Красная Сопка под Красноярском дети, погибшие от отравления, на протяжении более десяти часов подвергались воздействию токсичных веществ, заявил глава управления криминалистики ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия Артем Кротов.

    Кротов заявил, что дети вдыхали ядовитые вещества более десяти часов, токсическое средство поступало в организм детей несколькими путями. В связи с происшествием ведется расследование для выяснения всех обстоятельств трагедии, передает ТАСС.

    Ранее отец четырех детей, погибших в Назаровском районе Красноярского края, признал вину в причинении смерти по неосторожности.

    Напомним, в сентябре четверо детей из одной семьи в поселке Красная Сопка Красноярского края погибли в результате отравления неизвестным инсектицидом. Сообщалось, что дети скончались после отравления курицей и пельменями, купленными в местном магазине, однако позднее экспертиза показала, что причиной смерти детей стало отравление инсектицидами.

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    29 декабря 2024, 17:40 • Новости дня
    Азербайджан решил приостановить полеты в десять городов России

    Азербайджан решил приостановить полеты в десять городов России на неопределенный срок

    Азербайджан решил приостановить полеты в десять городов России
    @ Viktor Borzyh/Russian Look/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Азербайджанские авиакомпании приостановили полеты в десять городов России на неопределенный срок, чтобы обеспечить безопасность граждан, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

    Азербайджанские авиакомпании приостановят полеты в десять городов России на неопределенный срок, Алиев заявил, что такое решение принято по соображениям безопасности. Полеты российских авиакомпаний из трех городов России в Азербайджан также временно приостановлены, передает РИА «Новости».

    Президент Азербайджана подчеркнул, что безопасность граждан является приоритетом для Баку, и из-за этого сейчас было принято решение о временной приостановке воздушного сообщения.

    Кроме того, президент Азербайджана наградил экипаж самолета авиакомпании Azerbaijan Airlines, разбившегося 25 декабря возле казахстанского города Актау, передает ТАСС.

    Погибшим пилотам и бортпроводнице присвоены звания Национальных героев Азербайджана. Выживших бортпроводников Зульфугара Асадова и Айдан Рагимли наградили орденом «Рашадат» («Доблесть») 1-й степени.

    Между тем президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отметил заслуги казахстанцев, которые участвовали в спасении пассажиров рейса AZAL. Среди награжденных – сотрудники МЧС, медицинские работники, полицейские и сотрудники Международного аэропорта Актау, они проявили высокий уровень профессионализма и гражданской ответственности в ходе спасательной операции.

    Ранее сообщалось, что авиакомпания «Азербайджанские авиалинии» с 28 декабря приостановила рейсы в Минеральные Воды, Сочи, Волгоград, Уфу, Самару, Грозный и Махачкалу.

    Президент Владимир Путин и президент Ильхам Алиев обсудили по телефону авиакатастрофу самолета Azerbaijan Airlines.

    Азербайджан потребовал от России признать вину за катастрофу самолета AZAL около Актау, наказать виновных и выплатить компенсации.

    Алиев сообщил, что самолет получил повреждения в результате обстрела с земли и был приведен в неуправляемое состояние средствами радиоэлектронной борьбы, и отметил, что падение не было результатом целенаправленных действий.

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    29 декабря 2024, 21:38 • Новости дня
    Румыния обвинила Венгрию в провокации из-за исторического атласа

    Румынский МИД расценил венгерский атлас с картами «Великой Венгрии» как провокацию

    Tекст: Мария Иванова

    Румынский МИД выразил возмущение действиями венгерской делегации, распространившей в НАТО атлас с картами «Великой Венгрии», что было расценено как провокация.

    Румынский МИД высказал свое недовольство в ответ на действия венгерской делегации в НАТО, передает ТАСС. Причиной стал географический атлас с картами «Великой Венгрии», который был подарен хорватскому министру иностранных дел Гордану Радману. Ведомство заявило, что распространение атласа носит провокационный характер и противоречит стратегическим интересам Румынии и ее партнерству с Венгрией и другими союзниками по НАТО.

    В заявлении румынского министерства сказано: «МИД Румынии выразил 18 декабря посредством посла Румынии в НАТО неодобрение в связи с распространением упомянутого атласа, который носит провокационный характер по отношению к связям стратегического партнерства между Румынией и Венгрией и союзниками НАТО».

    Термин «Великая Венгрия» относится к территории, обладавшей большей площадью до потерь земель по Трианонскому мирному договору после Первой мировой войны. В числе этих территорий была и Трансильвания, которая сейчас является частью Румынии. Румынская сторона подчеркивает важность исследования общей истории историками, а не политиками.

    Как отмечал в интервью газете ВЗГЛЯД политолог Александр Рар, в Восточной Европе отсутствует долгая традиция либеральной политики, что способствует росту влияния правых сил.

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