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    Гренландия и Канада стали частью плана Трампа по Арктике
    Сербия расторгла военные контракты с Россией
    Балицкий: ВСУ пытались устроить экологическую катастрофу в Азовском море
    Земфира отказалась от политических заявлений на концерте в Дубае
    США анонсировали «очень значительный» пакет оружия для Украины
    Британский эксперт: Первая неделя 2025 года стала катастрофой для ВСУ
    В Госдуме прокомментировали приезд Исинбаевой в Россию на похороны
    Блинкен допустил участие третьих стран в патрулировании на Украине
    Россиянам утвердили рабочие и выходные дни в 2025 году
    Мнения
    Сергей Миркин Сергей Миркин Что ждет Украину в 2025 году

    В начале 2025 года президент США Трамп попытается убедить Россию и Украину принять его «мирный план». Но из этого ничего не выйдет. С одной стороны, ЗЕ-команда и ее патроны в США и ЕС будут противодействовать мирным инициативам Белого дома, так как желают продолжения конфликта. С другой стороны, заморозка конфликта невыгодна России.

    9 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Рождество Христово наделяет историю смыслом

    То, что мы часто полагаем само собою разумеющимся – например, вера в равенство и достоинство всех людей, имеет библейские, и даже точнее – рождественские корни. Бог становится одним из бедных, уязвимых, притесненных и преследуемых этого мира – и вера в это глубоко изменила представления о том, что такое человеческое достоинство.

    22 комментария
    Андрей Полонский Андрей Полонский Русская культура не принимает только ненависти к России

    Современная русская культура не принимает только одного – ненависти к России. Стремление к верности своей стране, ее государству и ее языку – это не субкультура, это естественное состояние художника здесь и сейчас.

    23 комментария
    9 января 2025, 00:30 • Новости дня

    В Госдуме сообщили о новых параметрах расчета пенсий для россиян в 2025 году

    В 2025 году пенсионный балл будет стоить 142,76 рубля, фиксированная выплата – 8728,73 рубля

    Tекст: Денис Тельманов

    В 2025 году россияне должны будут зарабатывать не менее 275 900 рублей в год для получения одного пенсионного балла, стоимость которого увеличится до 142,76 рубля.

    Российские пенсионеры в 2025 году будут ориентироваться на измененные экономические параметры для своих накоплений, сообщает RT. Депутат Госдумы Никита Чаплин рассказал о новых условиях расчета пенсионных баллов. Для получения одного пенсионного балла доход должен составлять не менее 275 900 рублей в год, что эквивалентно ежемесячному доходу в 22 991 рубль 67 копеек.

    Чем больше индивидуальных пенсионных коэффициентов граждане наберут за свою трудовую деятельность, тем более существенными будут их страховые пенсии. Для подачи заявления на страховую пенсию в 2025 году нужно накопить минимум 30 пенсионных баллов. Важные социальные периоды, такие как уход за ребенком или служба в армии, также учитываются в расчете пенсии.

    Начиная с 2025 года, стоимость одного пенсионного балла будет скорректирована до 142,76 рубля, что на 10 рублей больше предыдущего значения в 133,05 рубля. Фиксированная выплата увеличится почти на 600 рублей и составит 8728,73 рубля, что больше предыдущей суммы в 8134,88 рубля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в 2025 году в России вернут индексацию пенсий работающим пенсионерам, что позволит увеличить размер выплат с учетом всех пропущенных индексаций, сообщила эксперт Президентской Академии Марина Солодовникова.

    В 2025 году россиянам потребуется 30 индивидуальных пенсионных коэффициентов (ИПК) для выхода на пенсию, что на 1,8 больше, чем в 2024 году, сообщила сенатор Ольга Епифанова. Член комитета Госдумы по труду Светлана Бессараб предложила работать легально и накапливать пенсионные баллы для высокой пенсии.

    8 января 2025, 11:53 • Новости дня
    Чернышенко: 2024 год стал рекордным по числу турпоездок по России

    Россияне и иностранцы совершили в 2024 году рекордное число турпоездок по России

    Tекст: Елизавета Шишкова

    За 11 месяцев 2024 года число туристических поездок по России составило почти 80 млн, что на 11% больше, чем за аналогичный период 2023 года, а по итогам года ожидается рекорд в 92 млн поездок, сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

    Ожидается, что по итогам года общее число поездок достигнет 92 миллионов, что станет абсолютным рекордом за всю историю статистических наблюдений, сообщает РИА «Новости». Число поездок внутри страны в 2023 году составило 79,2 млн, сообщает Росстат.

    Среди иностранных гостей заметно увеличение числа поездок на Дальний Восток. В Хабаровском крае число поездок иностранных туристов выросло на 204%, в Амурской области – на 142%, а в Приморье – на 112%. Большая часть иностранных туристов приезжает из Китая.

    Лидерами по числу поездок традиционно остаются Москва, Краснодарский край и Петербург, среди регионов-лидеров также выделяются Московская область, Крым, Татарстан, Свердловская, Тюменская, Ростовская области и Ставропольский край.

    Министр экономического развития Максим Решетников отметил рост новых туристических центров в Сибири и увеличивающийся интерес иностранных туристов к России. Внутренний туризм стимулирует развитие и горнолыжных курортов, среди которых открытие курорта «Мамисон» в Северной Осетии и модернизация семи курортов, в том числе строительство новых на Камчатке и в Ямало-Ненецком автономном округе.

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    8 января 2025, 15:39 • Новости дня
    Сербия расторгла военные контракты с Россией

    Генерал Мойсилович сообщил о расторжении контрактов Сербии с Россией на вооружение

    Сербия расторгла военные контракты с Россией
    @ Silas Stein/dpa/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Сербия приостановила действие нескольких контрактов на поставки вооружения из России до стабилизации международной обстановки, сообщил начальник генерального штаба сербской армии генерал Милан Мойсилович в интервью изданию «Новости».

    Он отметил, что Белград отложил некоторые контракты с надеждой на нормализацию международной обстановки, что позволит возобновить их реализацию, передает «Газета.ru».

    Генерал подчеркнул, что Сербия пытается найти выход из сложившейся ситуации, и выразил надежду на возврат к нормальному развитию взаимоотношений на глобальном уровне. Мойсилович также указал, что российское оружие используется в вооружении многих стран и производится по лицензиям в различных государствах, что позволяет армии Сербии находить способы для обслуживания своей техники.

    Генерал не уточнил, сколько контрактов было расторгнуто и на какую сумму они были заключены, но подчеркнул, что это временные меры, вызванные текущей ситуацией в международной политике.

    Ранее глава МИД России Сергей Лавров обсудил с президентом Сербии Александром Вучичем сотрудничество в нефтяной сфере в условиях западных санкций и Косово.

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    31 декабря 2024, 12:05 • Видео
    Чего ждать в 2025 году

    Каким стало главное событие 2024 года? Чего ждать от следующего в плане конфликта на Украине и отношений с США? Об этом – в последнем ролике уходящего года от деловой газеты ВЗГЛЯД.

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    8 января 2025, 13:19 • Новости дня
    «Грузинская мечта»: Европарламент может потребовать начать войну с Россией
    «Грузинская мечта»: Европарламент может потребовать начать войну с Россией
    @ Philipp von Ditfurth/dpa/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Александров,
    Тбилиси

    Европарламент может открыто потребовать от Грузии вступить в войну с Россией, заявила в среду «Грузинская мечта», передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    Правящая в Грузии партия напомнила о том, что за последнее время ЕП принял пять резолюций с критикой властей Грузии, и в последней из них было требование ввести против России двусторонние санкции.

    «Это привело бы к обрушению грузинской экономики», – отмечено в заявлении.

    «С учетом этих тенденций в следующей резолюции ЕП, с большой долей вероятности, от Грузии открыто потребуют начать войну с Россией», – заявила правящая «Грузинская мечта».

    Отмечается, что «застрельщик войны с Россией 2008 года диктатор (экс-президент Грузии Михаил) Саакашвили «глубинным государством» был назван «героем» и «маяком демократии».

    Ранее Грузия назвала разрушение Западом «глубинного государства» условием перезагрузки отношений.

    Конгрессмен США Джо Уилсон является инициатором вражеской политики по отношению к Грузии, отметил также политсовет правящей «Грузинской мечты».

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    8 января 2025, 09:57 • Новости дня
    В США назвали Зеленского «ненормальным» после заявления о Путине

    Пособец назвал Зеленского «ненормальным» после слов о нелюбви Путина к России

    В США назвали Зеленского «ненормальным» после заявления о Путине
    @ Nicolas Maeterlinck/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Американский активист и ветеран флота Джек Пособец назвал президента Украины Владимира Зеленского «ненормальным» после его заявления о российском президенте Владимире Путине, сделанного в интервью Лексу Фридману.

    Поводом для резкой критики стало интервью Зеленского, данное журналисту Лексу Фридману, в котором украинский лидер заявил, что Путин якобы не любит свою страну.

    Пособец в своем аккаунте в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России) прокомментировал фрагмент этого интервью. Он охарактеризовал слова Зеленского одним словом – «ненормальный».

    Напомним, Зеленский в интервью Лексу Фридману объяснил отказ от использования русского языка презрением к русскому народу, а также выругался несколько раз, используя нецензурную лексику.

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    8 января 2025, 13:37 • Новости дня
    Балицкий: ВСУ пытались устроить экологическую катастрофу в Азовском море
    Балицкий: ВСУ пытались устроить экологическую катастрофу в Азовском море
    @ Александр Полегенько/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Вооруженные силы Украины атаковали управляемой ракетой пустую емкость для нефтепродуктов в порту Бердянска, что могло привести к экологической катастрофе в Азовском море, сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.

    В своем Telegram-канале он отметил, что целью атаки было создание экологической катастрофы в Азовском море.

    Балицкий отметил, что атака была циничной и бессмысленной, так как емкость была пустой. В результате атаки никто не пострадал, а образовавшиеся очаги возгорания были своевременно потушены.

    Несмотря на атаку, работоспособность порта не была нарушена, его деятельность продолжается в штатном режиме.

    В ноябре прошлого года украинские вооруженные силы нанесли удар ракетами в район порта Бердянска, где были уничтожены и повреждены несколько бочек из-под топлива, которые ранее не были утилизированы.

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    8 января 2025, 13:14 • Новости дня
    Ученый объяснил претензии Трампа на Гренландию и Канаду

    Ученый Боярский: Взяв под контроль Гренландию и Канаду, США получат доступ к Северо-Западному проходу

    Ученый объяснил претензии Трампа на Гренландию и Канаду
    @ Rick Scuteri/AP/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Штаты заинтересованы в том, чтобы получить контроль над Северо-Западным проходом, а также в усилении собственного военного присутствия в Арктике. Так ученый Виктор Боярский в разговоре с газетой ВЗГЛЯД объяснил желание Дональда Трампа присоединить Канаду и Гренландию к США.

    «У американцев уже есть военная база на севере Гренландии. И в этом смысле Трампу было бы выгодно иметь эти территории в составе своей страны. Это серьезно расширило бы военное присутствие Штатов в Арктике», – сказал Виктор Боярский, полярник, директор Музея Арктики и Антарктики.

    По его словам, там может базироваться авиация, которая позволит США «легче до всего доставать, не прося разрешения у Дании». Немалую роль играет и тот факт, что из всего перечня арктических государств только Россия не является членом НАТО. «Так что в данном случае возможное военное противостояние вполне очевидно», – пояснил аналитик.

    «Кроме того, в перспективе вода станет наиболее востребованным ресурсом. И иметь Гренландию, как второй после Антарктиды запасник воды, было бы неплохо, – рассуждает спикер. – Тем более уже существуют проекты по транспортировке айсбергов в засушливые места. А тут Гренландия будет, что называется, под боком у США, никуда ходить не надо», – продолжает эксперт. Однако он усомнился в том, что Дания «уступит».

    Спикер также обратил внимание на залежи различных ресурсов, которые есть в регионе. Так, он напомнил о претензиях Штатов на Арктический шельф. «И тут речь идет уже о контроле над Канадой», – поясняет специалист.

    Еще один аспект, который объясняет желание Трампа заполучить Гренландию и Канаду, – это логистика. «Речь может пойти о Северо-Западном проходе. Однако важно понимать, что он серьезно уступает нашему Северному морскому пути. Более того, основная загвоздка во всей этой истории – это корабли. Чтобы говорить о некоем присутствии в Арктике, надо иметь соответствующий флот», – подчеркивает полярник.

    И тут у России есть «мощный козырь». «Ни у канадцев, ни у американцев нет атомного ледокольного флота. Есть дизельные корабли, однако они проигрывают атомным. У нас же флот атомных ледоколов пополняется, это единственный в мире флот такого рода. И в отличие от США, наша страна может реально обеспечить транспортное и другое сообщение в этом регионе», – заключил Боярский.

    Ранее Дональд Трамп опубликовал в соцсети Truth Social карту, на которой Соединенные Штаты и Канада окрашены в один цвет, символизируя объединение стран. Как пишет ТАСС, избранный президент США также утверждает, что канадцы поддерживают его идею о присоединении к Штатам в качестве 51-го штата.

    По мнению Трампа, подобный шаг укрепит экономическую стабильность Канады и защитит ее от внешних угроз, в том числе от России и Китая. Однако канадский премьер-министр Джастин Трюдо категорически отверг такую возможность. Он считает, что оба государства больше выигрывают, оставаясь независимыми и продолжая быть крупнейшими партнерами в сфере торговли и безопасности.

    Между тем до этого Трамп также заявил о необходимости присоединения Гренландии. По его мнению, остров имеет стратегическую важность для национальной безопасности США и защиты «свободного мира», включая противостояние «угрозам» от Китая и России.

    В своей речи, произнесенной в резиденции Мар-а-Лаго, Трамп подчеркнул: «Гренландия необходима нам для целей национальной безопасности. Мне это говорили еще задолго до того, как я баллотировался. На острове всего около 45 тыс. человек, и никто толком не знает, имеет ли Дания законное право на него. Если да, то им следует уступить Гренландию, потому что она нужна нам для защиты свободного мира».

    Трамп также отметил усиление присутствия Китая и России в Арктическом регионе, добавив, что США не допустят доминирования этих стран в этом стратегически важном районе. «Вы даже не нуждаетесь в биноклях, чтобы увидеть китайские и российские корабли повсюду. Мы этого не допустим», – заявил он.

    Напомним, заявления Трампа о возможном присоединении Гренландии, Канады и Панамского канала могут оказаться частью стратегии противодействия влиянию России и Китая, об этом писала газета Washington Post. Кроме того, близкие к Трампу источники подтвердили серьезность его намерений приобрести Гренландию и вернуть контроль над Панамским каналом.

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    8 января 2025, 12:37 • Новости дня
    Маск посмеялся над заявлением «девочки»-Трюдо о суверенитете Канады
    Маск посмеялся над заявлением «девочки»-Трюдо о суверенитете Канады
    @ CraSH/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Американский предприниматель Илон Маск высмеял слова премьер-министра Канады Джастина Трюдо, подчеркнув, что его заявления о суверенитете страны потеряли актуальность из-за его намерения покинуть пост.

    Маск прокомментировал заявление Трюдо о том, что Канада никогда не станет частью США. В своем ответе на странице в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России) Маск назвал Трюдо «девочкой» и отметил, что его слова более не имеют значения.

    «Девочка, ты больше не губернатор Канады, так что неважно, что ты там говоришь»,  – написал Маск.

    Ранее избранный президент США Дональд Трамп заметил, что канадцы могут стать 51-м штатом США, комментируя заявление Трюдо о намерении уйти в отставку.

    Сам Трюдо отверг возможность присоединения страны к США, подчеркнув важность взаимного партнерства для обеих стран.

    Позже Трамп представил карту, на которой США и Канада объединены в одно государство.

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    8 января 2025, 08:45 • Новости дня
    Haldelsbatt: Зеленский умолчал о потере Курахово ВСУ

    Haldelsbatt: Зеленский не упомянул о потере Курахово украинскими войсками в видеообращении

    Haldelsbatt: Зеленский умолчал о потере Курахово ВСУ
    @ IMAGO/PRESIDENT OF UKRAINE/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении не упомянул о том, что украинские войска потеряли контроль над Курахово, несмотря на продолжающиеся бои в этом районе, сообщило немецкое издание Haldelsbatt.

    По информации Haldelsbatt, украинский Генштаб сообщил о боях в районе Курахово, но в обновленных сводках упомянутые населенные пункты находятся к западу от Курахово. Это предполагает, что город был потерян украинскими силами, передает РИА «Новости».

    В статье также указывается, что на данный момент непонятно, где именно украинские войска выстроили новую линию обороны.

    Ранее российская армия освободила Курахово – значимый укрепленный район ВСУ и важнейший логистический центр в юго-западной части Донбасса.

    Министр обороны РФ Андрей Белоусов поздравил бойцов, отличившихся при освобождении Курахово, выделив 5-ю и 110-ю мотострелковые бригады.

    После взятия Курахова российские силы будут иметь возможность перерезать украинскую линию обороны в Запорожье и выйти в тыл запорожской группировки ВСУ.

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    8 января 2025, 15:52 • Новости дня
    Вахтовики-иностранцы попытались вывезти золото и серебро через Толмачево
    Вахтовики-иностранцы попытались вывезти золото и серебро через Толмачево
    @ IMAGO/Alexander Limbach/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Двоих вахтовиков задержали в аэропорту Толмачево с двумя килограммами золота и серебра на сумму более 16 млн рублей, спрятанными в кофейной банке и ручке чемодана, сообщила представитель МВД Ирина Волк.

    По ее словам, в аэропорту Толмачево правоохранители задержали двоих мужчин, подозреваемых в незаконном обороте драгоценных металлов, передает телеканал 360.

    По информации Волк, задержанные являются уроженцами одной из стран ближнего зарубежья и работали на прииске в Иркутской области.

    Представитель МВД сообщила, что мужчины похитили часть добытого золота и серебра и попытались вывезти их на родину.

    После окончания вахты они направились в Новосибирск, откуда планировали улететь с криминальной добычей. В ходе личного досмотра у них обнаружили около двух килограммов драгоценных металлов.

    Металлы были спрятаны в кофейной банке и в выдвижной ручке чемодана. По предварительной оценке, стоимость похищенного превышает 16 млн рублей.

    В отношении задержанных возбуждены уголовные дела по статье «Незаконный оборот драгоценных металлов». Мужчины находятся под арестом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, правительство России вводило временный запрет на вывоз отходов и лома драгоценных металлов с 1 декабря 2024 года по 31 мая 2025 года.

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    8 января 2025, 19:40 • Новости дня
    В Госдуме прокомментировали приезд Исинбаевой в Россию на похороны тренера

    Депутат Свищев похвалил Исинбаеву за приезд в Россию на похороны тренера Трофимова

    Tекст: Дарья Григоренко

    Депутат Госдумы Дмитрий Свищев выразил уважение двукратной олимпийской чемпионке в прыжках с шестом Елене Исинбаевой за почтение памяти тренера Трофимова в Волгограде.

    Свищев в интервью «ВсеПроСпорт» рассказал, что Исинбаева прибыла из Испании в Волгоград, чтобы почтить память своего тренера Евгения Трофимова, который сыграл ключевую роль в ее спортивной карьере.

    Он отметил, что Трофимов дал Исинбаевой дорогу в жизнь, сделав из нее спортсменку. «Она поступила правильно, что приехала почтить память своего тренера. Именно Трофимов дал ей дорогу в жизнь, сделал из нее человека, сделал из нее Исинбаеву. Она должна была приехать, здесь не было выбора», – добавил депутат.

    Напомним, 3 января заслуженный тренер России Евгений Трофимов, наставник двукратной олимпийской чемпионки Елены Исинбаевой, умер на 81-м году жизни. Исинбаева почтила в соцсети память тренера Трофимова.

    В среду стало известно, что Исинбаева посетила церемонию прощания на Дмитровском кладбище Волгограда с Трофимовым.

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    8 января 2025, 12:34 • Новости дня
    ВС России нанесли поражение инфраструктуре аэродромов ВСУ и скоплениям наемников
    ВС России нанесли поражение инфраструктуре аэродромов ВСУ и скоплениям наемников
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России было нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, скоплениям живой силы и техники вооруженных формирований ВСУ и иностранных наемников в 147 районах, сообщили в Минобороны.

    Также удар был нанесен по месту сборки и хранения беспилотных летательных аппаратов.

    Средствами ПВО сбиты шесть американских снарядов РСЗО HIMARS, а также 105 беспилотников, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    С начала спецоперации уничтожены 652 самолета, 283 вертолета, 39 723 беспилотника, 590 ЗРК, 20 290 танков и других бронемашин, 1507 машин РСЗО, 20 284 орудия полевой артиллерии и минометов, 29 983 единицы спецтехники, перечислили в Минобороны.

    Ранее стало известно, что за первую неделю 2025 года ВСУ потеряли почти 13 тыс. бойцов.

    В 2024 году ВС России нанесли более 1,5 тыс. ударов по Украине высокоточным оружием.

    В первый день года ВС России поразили объект энергетики ВПК Украины и место сборки БЭК.

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    8 января 2025, 18:25 • Новости дня
    В Энгельсе решили ввести режим ЧС из-за пожара после атаки БПЛА
    В Энгельсе решили ввести режим ЧС из-за пожара после атаки БПЛА
    @ t.me/busargin_r

    Tекст: Дарья Григоренко

    В Энгельсе Саратовской области будет введен режим чрезвычайной ситуации после атаки БПЛА и пожара на промышленном предприятии, в результате которого погибли два сотрудника пожарной службы, а один госпитализирован, сообщил губернатор региона Роман Бусаргин.

    Бусаргин в своем Telegram-канале заявил о введении режима ЧС в Энгельсе. Это решение принято в связи с пожаром на промышленном предприятии, который произошел после атаки беспилотного летательного аппарата.

    Он пояснил, что пожар, охвативший значительную площадь, привел к трагическим последствиям: погибли двое сотрудников пожарной службы МЧС, один специалист был госпитализирован. Бусаргин поручил министру здравоохранения держать ситуацию с оказанием медицинской помощи на особом контроле.

    Бусаргин уточнил, что на протяжении всего дня в районе возгорания специалисты управления Роспотребнадзора ведут мониторинг качества воздуха. По последним данным, по его словам, превышений загрязняющих веществ не зафиксировано.

    Ранее Бусаргин сообщил, что на предприятии в Энгельсе Саратовской области развернули оперативный штаб после атаки беспилотников, что вызвало пожар. Губернатор заявил об обеспеченности силами и средствами для его локализации.

    Напомним, в Энгельсе Саратовской области обломки сбитых беспилотных летательных аппаратов попали на промышленный объект, где на месте происшествия работают пожарные и экстренные службы. Ночью российская ПВО уничтожила 32 украинских беспилотника в разных регионах, включая Саратовскую и Курскую области, а также над Азовским морем.

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    8 января 2025, 04:04 • Новости дня
    Минюст США конфисковал квартиры у российского бизнесмена

    Минюст США конфисковал во Флориде квартиры Виктора Перевалова за 1,8 млн долларов

    Минюст США конфисковал квартиры у российского бизнесмена
    @ Ting Shen/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Две квартиры во Флориде, принадлежащие российскому бизнесмену Виктору Перевалову, были конфискованы Министерством юстиции США из-за нарушения санкций, введенных против него в 2018 году.

    Министерство юстиции США добилось конфискации двух квартир в штате Флорида, которые, как указывается, принадлежат российскому бизнесмену Виктору Перевалову. Об этом сообщается в заявлении на сайте ведомства.

    Конфискация стала результатом рассмотрения иска, поданного в феврале 2024 года. Согласно документу, суд вынес заочное решение, позволившее изъять два кондоминиума в Майами. Квартиры содержались, передавались и сдавались в аренду в нарушение санкций США против Перевалова.

    Общая стоимость конфискованного имущества оценивается в 1,8 млн долларов. В заявлении указано, что санкции против Перевалова были введены Минфином США в 2018 году.

    Перевалов и его соучредитель Валерий Абрамов являются акционерами компании «ВАД», участвовавшей в строительстве трассы «Таврида» в Крыму. В январе 2018 года компания «ВАД» была внесена в санкционный список США.

    Напомним, в прошлом году россиянина в США обвинили в попытке вывести из-под санкций яхту предпринимателя Виктора Вексельберга.

    Ранее в Финляндии арестовали более 30 объектов российской недвижимости, принадлежащих Российскому государству, из-за исков компаний Украины.

    Между тем в берлинском отделении оппозиционной партии Христианско-демократического союза (ХДС) по земле заявили, что недвижимое имущество России в германской столице необходимо продать и передать вырученные средства на помощь Украине.

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    8 января 2025, 10:21 • Новости дня
    Financial Times: Западным странам не стоит преувеличивать конфликт на Украине

    Financial Times: Конфликт на Украине не стоит считать определяющим мировой порядок

    Financial Times: Западным странам не стоит преувеличивать конфликт на Украине
    @ Pavlo Bahmut/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Западным странам стоит избегать восприятия конфликта на Украине как решающего фактора для мирового порядка, пишет Financial Times.

    В материале издания отмечается, что не имеет значения, какой будет потенциальная мирная сделка, или на какие уступки согласится Киев, передает РИА «Новости».

    Важно понимать, что этот конфликт не стоит рассматривать как столкновение глобального масштаба, способное изменить международный порядок. Автор статьи также отметил, что США и Европа должны сосредоточиться на достижении выгодной для Украины мирной сделки в пределах разумного. При этом журналист советует избегать излишней шумихи вокруг боевых действий.

    «Украина – не центр вселенной», – резюмировал обозреватель, подчеркивая необходимость адекватного восприятия ситуации.

    Ранее президент Франции Эммануэль Макрон предложил необходимость реалистичных обсуждений территориальных вопросов Украиной в рамках текущего конфликта, а госсекретарь США Энтони Блинкен заявлял, что Киев вряд ли сможет «вернуть» территории, которые вошли в состав России после референдумов, но Украине необходимы гарантии безопасности.

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    8 января 2025, 19:22 • Новости дня
    Земфира отказалась от политических заявлений на концерте в Дубае
    Земфира отказалась от политических заявлений на концерте в Дубае
    @ Сергей Бобылев/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    На концерте в Дубае Земфира (признана иноагентом в России) воздержалась от политических высказываний после предупреждений о возможных штрафах и запрете на въезд в ОАЭ, сообщили СМИ.

    Как пишет Газета.Ru со ссылкой на Telegram-канал Mash, Земфира получила предупреждение от организаторов концерта в Дубае о возможных последствиях за политические высказывания. Ей пригрозили штрафами, запретом на въезд в ОАЭ и отменой концерта в случае нарушения.

    На мероприятии, прошедшем 7 января в Coca-Cola Arena, усиленно работала охрана. Она следила за тем, чтобы зрители не проносили с собой флаги и плакаты и не выкрикивали лозунги. Это мера была введена в свете недавних инцидентов с другими артистами, такими как Максим Галкин (признан иноагентом в России) и Верка Сердючка, которые были оштрафованы за антироссийские высказывания.

    Ранее сообщалось, что Верховный суд отказался рассматривать жалобу Земфиры Рамазановой на отказ исключить ее из реестра иностранных агентов.

    Напомним, в сентябре Галкин запретил использовать телефоны на своих концертах после того, как в Дубае был оштрафован на 2,4 млн рублей за произнесение проукраинского лозунга со сцены.

    В феврале власти ОАЭ ввели пожизненный запрет на въезд в страну для украинского исполнителя Андрея Данилко, известного благодаря образу Верки Сердючки из-за разжигания им межнациональной розни. Отмечается, что во время выступления на корпоративе в Дубае он публично заявил о своей проукраинской позиции.

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