В начале 2025 года президент США Трамп попытается убедить Россию и Украину принять его «мирный план». Но из этого ничего не выйдет. С одной стороны, ЗЕ-команда и ее патроны в США и ЕС будут противодействовать мирным инициативам Белого дома, так как желают продолжения конфликта. С другой стороны, заморозка конфликта невыгодна России.9 комментариев
В Госдуме сообщили о новых параметрах расчета пенсий для россиян в 2025 году
В 2025 году пенсионный балл будет стоить 142,76 рубля, фиксированная выплата – 8728,73 рубля
В 2025 году россияне должны будут зарабатывать не менее 275 900 рублей в год для получения одного пенсионного балла, стоимость которого увеличится до 142,76 рубля.
Российские пенсионеры в 2025 году будут ориентироваться на измененные экономические параметры для своих накоплений, сообщает RT. Депутат Госдумы Никита Чаплин рассказал о новых условиях расчета пенсионных баллов. Для получения одного пенсионного балла доход должен составлять не менее 275 900 рублей в год, что эквивалентно ежемесячному доходу в 22 991 рубль 67 копеек.
Чем больше индивидуальных пенсионных коэффициентов граждане наберут за свою трудовую деятельность, тем более существенными будут их страховые пенсии. Для подачи заявления на страховую пенсию в 2025 году нужно накопить минимум 30 пенсионных баллов. Важные социальные периоды, такие как уход за ребенком или служба в армии, также учитываются в расчете пенсии.
Начиная с 2025 года, стоимость одного пенсионного балла будет скорректирована до 142,76 рубля, что на 10 рублей больше предыдущего значения в 133,05 рубля. Фиксированная выплата увеличится почти на 600 рублей и составит 8728,73 рубля, что больше предыдущей суммы в 8134,88 рубля.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в 2025 году в России вернут индексацию пенсий работающим пенсионерам, что позволит увеличить размер выплат с учетом всех пропущенных индексаций, сообщила эксперт Президентской Академии Марина Солодовникова.
В 2025 году россиянам потребуется 30 индивидуальных пенсионных коэффициентов (ИПК) для выхода на пенсию, что на 1,8 больше, чем в 2024 году, сообщила сенатор Ольга Епифанова. Член комитета Госдумы по труду Светлана Бессараб предложила работать легально и накапливать пенсионные баллы для высокой пенсии.