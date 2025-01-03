Эксперт Садовникова: При индексации пенсий работающим учтут прежние повышения

Tекст: Вера Басилая

Работающим пенсионерам в России вернут индексацию пенсий, приостановленную с 2016 года. Эксперт Президентской Академии Марина Солодовникова поясняет, что индексация будет применяться не к текущим выплатам страховых пенсий, а к их размеру с учетом всех пропущенных индексаций с момента приостановки, сообщает «Прайм».

Специалист отмечает, что для получения максимальной пенсии работающим пенсионерам нужно уволиться и не работать как минимум месяц. Процесс индексации будет происходить автоматически, без необходимости обращения в Социальный фонд.

Кроме того, размеры социальных пенсий также увеличатся. Социальная пенсия возрастет на 2 тыс. рублей, достигнув 15,5 тыс. рублей. Индексация затронет около 42 млн пенсионеров, а средняя страховая пенсия по старости увеличится до 24 тыс. рублей в следующем году.

При этом стоимость пенсионного балла возрастет с 133,05 до 142,76 рубля, а размер фиксированной выплаты будет увеличен. Условия для назначения страховой пенсии включают возраст 60 и 65 лет для женщин и мужчин соответственно, минимальный страховой стаж 15 лет и необходимое количество пенсионных баллов – 30.

Напомним, в 2025 году в России начнется новая схема индексации пенсий, которая коснется всех пенсионеров, независимо от их трудовой деятельности. Порядка 9 млн работающих пенсионеров в России с 2025 года будут получать проиндексированную пенсию.

Глава Минтруда Антон Котяков сообщил, что пенсии в феврале 2025 года дополнительно повысят до уровня фактической инфляции 2024 года, которая может превысить 7,3%.