Депутат Бессараб назвала способ получения высокой пенсии

Депутат Светлана Бессараб рекомендовала легальную работу для получения высокой пенсии

Tекст: Александра Юдина

По ее словам, для получения высокой пенсии необходимо работать легально, чтобы накапливать пенсионные баллы и вырабатывать стаж, передает «Лента.ру».

Депутат также отметила, что важно самостоятельно откладывать пенсионные сбережения и использовать возможности государственного софинансирования, которое может составить около 360 тыс. рублей.

По словам Бессараб, средняя пенсия по старости у неработающих пенсионеров составляет свыше 23 тыс. рублей, а военные пенсии для экс-военнослужащих и силовиков равны примерно 41,4 тыс. рублей.

Депутат подчеркнула, что в России нет пенсий ниже прожиточного минимума для пенсионеров в субъектах Федерации.

Кроме того, она уточнила, что если пенсия ниже прожиточного минимума, то это, скорее всего, социальная пенсия, которая выплачивается людям без достаточного трудового стажа.

В таких случаях государство доплачивает до прожиточного минимума из федерального или регионального бюджета, в зависимости от того, выше или ниже региональный прожиточный минимум, чем федеральный.

Напомним, в 2024 году россияне должны иметь 15 лет страхового стажа и 28,2 пенсионных балла для выхода на пенсию. Эти условия сохранятся до 2025 года, после чего потребуется уже 30 баллов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, граждане могут рассчитывать на досрочную пенсию при накоплении необходимого трудового стажа, который для мужчин составляет 42 года, а для женщин – 37 лет, как заявил глава Союза пенсионеров Подмосковья и депутат Мособлдумы Анатолий Никитин.

