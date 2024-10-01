Депутат Никитин объяснил, как россияне могут выйти на досрочную пенсию

Tекст: Алексей Дегтярев

Пенсионный возраст составляет 63 года для мужчин и 58 лет для женщин, но при достижении соответствующего стажа они смогут выйти на пенсию на два года раньше, сказал Никитин «Газете.Ru».

Граждане предпенсионного возраста, уволенные из-за сокращения штата или ликвидации организации, также могут выйти на пенсию на два года раньше. Для этого необходимо стоять на учете в службе занятости, иметь минимальный стаж работы в 20 лет для женщин и 25 лет для мужчин, а также необходимое количество пенсионных баллов.

Досрочный выход на пенсию доступен также для работников на тяжелом и опасном производстве, включая сотрудников с вредными условиями труда, водителей автобусов и трамваев, участников экспедиций.

Никитин подчеркнул, что для оформления досрочной пенсии нужно обратиться в пенсионный фонд или МФЦ, предоставив паспорт, СНИЛС и трудовую книжку. Отказ в оформлении возможен только при отсутствии обязательных документов.

В 2024 году россияне должны иметь 15 лет страхового стажа и 28,2 пенсионных балла для выхода на пенсию. Эти условия сохранятся до 2025 года, после чего потребуется уже 30 баллов.