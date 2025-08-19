Стало известно о подарках Зеленского для Дональда и Мелании Трамп

Зеленский подарил Трампу гольф-клюшку и передал письмо для его жены Мелании

Tекст: Вера Басилая

Владимир Зеленский на второй встрече в Белом доме подарил Дональду Трампу гольф-клюшку и передал письмо для Мелании Трамп. Клюшка была символическим подарком от украинского младшего сержанта Костянтина Картавцева, который потерял ногу в начале спецоперации.

По словам офиса Зеленского, гольф стал частью реабилитации Картавцева. Картавцев записал обращение к Трампу с просьбой помочь Украине и поспособствовать миру, передает Politico.

Жена Зеленского написала письмо первой леди США, выразив благодарность Мелании Трамп за попытки повлиять на Владимира Путина.

«Позвольте поблагодарить вашу жену. Она отправила письмо касательно наших детей, и моя супруга, первая леди Украины, вручила ей письмо», – заявил Зеленский, передавая послание Трампу.

В ответ Трамп записал видео с благодарностью Картавцеву за клюшку и вручил Зеленскому символический комплект ключей от Белого дома.

Отмечается, что на этот раз Зеленский прибыл в США в сопровождении европейских лидеров и в костюме с военными элементами, чтобы не повторить неприятные моменты первой встречи, когда Трамп критиковал его за внешний вид и поведение.

Владимир Зеленский во время встречи в Вашингтоне поблагодарил Дональда Трампа более десяти раз и подчеркнул важность американской поддержки для Киева.

Западные СМИ писали, что Зеленский пытался обаять Трампа ради получения гарантий безопасности.