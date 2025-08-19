WP: Зеленский поблагодарил Трампа 11 раз за четыре минуты

Tекст: Алексей Дегтярев

Во время встречи мировых лидеров в Белом доме Зеленский выразил благодарность Дональду Трампу за организацию переговоров по прекращению конфликта на Украине, пишет Washington Post.

Зеленский поблагодарил Трампа за личное приглашение, за представление участникам и журналистам, за беседу и даже за карту Украины, которую ему вручил американский президент. За четыре с половиной минуты публичных выступлений Зеленский поблагодарил Трампа 11 раз.

Поведение Зеленского заметно изменилось по сравнению с предыдущей встречей в Белом доме шесть месяцев назад, когда американские лидеры упрекнули его за недостаточную благодарность, а затем выдворили из резиденции, отмечает издание.

Тогда Трамп угрожал полностью прекратить военную помощь Украине, что вызвало опасения у Киева. После инцидента Зеленский заявил о сожалении и пообещал изменить подход к отношениям с администрацией США.

С тех пор отношения между Вашингтоном и Киевом улучшились, а Трамп стал открыто критиковать действия Владимира Путина, называя его обещания по прекращению конфликта «бессмысленными».

На недавней встрече в Белом доме благодарности Трампу звучали и от других европейских и натовских лидеров. Генсек НАТО Марк Рютте, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, премьер Британии Кеир Стармер, президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц и премьер Италии Джорджа Мелони отметили вклад Трампа в поиск мира на Украине.

Завершая свою речь, Зеленский вновь поблагодарил американского президента за прием и поддержку.

Ранее президент США Дональд Трамп принял в Белом доме Владимира Зеленского и лидеров стран ЕС.

После этого Трамп заявил о телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным и отметил, что начал подготовку ко встрече Путина и Зеленского. Зеленский пояснил, что даты контактов с Россией пока нет.