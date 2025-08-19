Bloomberg: Зеленский пытался обаять Трампа ради гарантий безопасности

Tекст: Вера Басилая

Зеленский на встрече с Дональдом Трампом в Белом доме, где старался максимально расположить к себе бывшего американского лидера. Зеленский поблагодарил Трампа за участие, вручил письмо для Мелании Трамп и выбрал строгий официальный наряд, чтобы избежать критики со стороны республиканцев, сообщает Bloomberg.

На переговорах с Зеленским были глава правительства Италии Джорджию Мелони и канцлер Германии Фридрих Мерц, а также несколько европейских лидеров. Все они публично поддержали усилия Трампа по урегулированию конфликта и попытались убедить его не торопиться с мирным соглашением, предусматривающим уступки России.

В итоге Трамп согласился пока принять участие в предоставлении гарантий безопасности для Украины в рамках будущей мирной сделки. Вопрос о возможном обмене территориями с Россией стороны решили отложить до отдельной встречи Зеленского и Путина, которая, по словам европейских лидеров, может состояться в ближайшие две-три недели.

После разговора с Трампом Зеленский заявил, что это была его лучшая встреча с президентом Трампом.

Канцлер Германии Фридрих Мерц отметил, что его ожидания от встречи были не только оправданы, но и превзойдены.

Кремль заявил, что между Россией и Украиной ведутся переговоры об организации прямого саммита на высшем уровне, однако участие Путина пока не гарантировано.

Ранее президент США Дональд Трамп принимал в Белом доме Владимира Зеленского и лидеров стран ЕС.

Встреча представителей ключевых европейских стран в Белом доме, по мнению политолога Тимофея Бордачева, стала символом публичной поддержки американской внешней политики.

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что коалиция, выступающая за войну с Россией, не смогла переиграть Дональда Трампа на его поле.

