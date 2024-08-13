Начались поставки нефти из Казахстана в Германию по «Дружбе»

Tекст: Александра Юдина

По данным источников, казахстанское подразделение Eni – Agip Caspian Sea – присоединилось к другим отечественным компаниям, которые уже осуществляют поставки нефти в Германию, в июне текущего года компания экспортировала около 20 тыс. тонн сырья, пишут «Ведомости».

Известно, что кроме поставок по трубопроводу «Дружба», Agip Caspian Sea также активно экспортирует нефть через российские порты. Так, за первое полугодие 2024 года компания отгрузила 48,5 тыс. тонн сырья через Новороссийск, а в аналогичном периоде прошлого года – 91 тыс. тонн через Новороссийск и Усть-Лугу.

Напомним, Россия и Польша достигли договоренностей о транзите нефти из Казахстана в Германию.

На этом фоне министры финансов стран G7 договорились бороться с попытками обойти западные санкции против России. В частности, на встрече в Вашингтоне они договорились совместно добиваться соблюдения потолка цен на энергоресурсы Москвы.

