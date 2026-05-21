В Новосибирске задержали подозреваемых в аферах с «Пушкинской картой»
Правоохранительные органы выявили преступную группу, которая обогатилась на фиктивных культурных мероприятиях, используя «Пушкинскую карту», ущерб государству оценивается в несколько десятков миллионов рублей, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
Сотрудники полиции пресекли деятельность организованной группы, похитившей более 52 млн рублей при помощи махинаций с «Пушкинской картой», пояснила Волк, передает РИА «Новости».
По делу проходят пятеро жителей Новосибирска. Их подозревают в мошенничестве, совершенном организованной группой в особо крупном размере.
По версии следствия, преступную схему в 2021 году разработал руководитель местного филиала билетного агрегатора. К реализации плана он привлек четверых знакомых со статусом индивидуальных предпринимателей. Они выступали в качестве организаторов несуществующих выставок и концертов, билеты на которые продавались исключительно по «Пушкинской карте».
Злоумышленники находили в социальных сетях людей, готовых за небольшое вознаграждение покупать билеты на эти фиктивные мероприятия. Таким способом организаторы схемы похищали бюджетные средства. В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году силовики раскрыли похожую мошенническую схему с «Пушкинскими картами» в Новосибирске и Рязани на 30 млн рублей.