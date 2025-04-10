Госдепартамент США призвал Россию освободить американского наемника Хаббарда

Tекст: Вера Басилая

Госдепартамент США вновь обратился к России с призывом освободить американского гражданина Стивена Хаббарда, осужденного за наемничество, передает ТАСС.

По словам Брюс Стивен Хаббард, воевавший на стороне Вооруженных сил Украины, находится под стражей в России уже почти три года. Руководитель пресс-службы Госдепартамента США Тэмми Брюс заявила, что американские власти продолжают усилия по его освобождению, а также других несправедливо, по мнению Вашингтона, задержанных американцев.

Тэмми Брюс отметила, что американская сторона недавно осуществила обмен, освободив российского гражданина Артура Петрова, чтобы добиться возвращения в США Ксении Карелиной. Это свидетельствует о том, что диалог между странами продолжается, несмотря на продолжающуюся напряженность.

По словам Брюс, президент США и госсекретарь Марко Рубио продолжат усилия по освобождению всех несправедливо задержанных американцев. Американские власти намерены и дальше обсуждать вопрос освобождения Хаббарда и других арестованных граждан с российскими коллегами.

Ранее Москва и Вашингтон провели обмен заключенными: в Россию вернулся бизнесмен Артур Петров, а в США – балерина Ксения Карелина.

Напомним, Московский городской суд приговорил 72-летнего гражданина США Стефана Хаббарда к шести годам и десяти месяцам колонии за участие в боевых действиях на стороне ВСУ.

В феврале 2022 года Хаббард вступил в ряды украинских вооруженных сил, получая 1 тыс. долларов в месяц и служа в батальоне теробороны в Изюме Харьковской области.

Президент Владимир Путин заявил, что иностранные наемники не попадают под действие Женевской конвенции.