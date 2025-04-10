Россия выгодно обменяла стихийную активистку

Обмен заключенными с США прошел в пользу России

Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

Москва и Вашингтон провели обмен заключенными в Абу-Даби. Так, в Россию вернулся 34-летний бизнесмен Артур Петров. Предприниматель имеет гражданства ФРГ и РФ. В 2023 году его арестовали в аэропорту Ларнаки по прилете из Берлина. Соответствующий запрос был направлен со стороны США. Причиной задержания стали подозрения в незаконной доставке в Россию американской микроэлектроники, якобы используемой в военных целях.

В следующем году его экстрадировали в Штаты, где бизнесмену предъявили обвинения в нарушении экспортного контроля, контрабанде, мошенничестве и отмывании денег. Подследственному грозило больше 20 лет заключения. В свою очередь, США получили балерину Ксению Карелину, осужденную в Россию за госизмену.

Девушка эмигрировала в Штаты в 2012 году, имеет американское гражданство. Она проживала в Лос-Анджелесе и работала в спа-салоне в Беверли-Хиллз. Ее арестовали во время визита к семье в Екатеринбург в январе 2024 года, причиной стало пожертвование около 50 долларов американской благотворительной организации, закупающей для ВСУ предметы тактической медицины, экипировку, средства поражения и боеприпасы.

В августе 2024 года Карелина признала вину, и Свердловский областной суд приговорил ее к 12 годам заключения. Ее адвокат Михаил Мущаилов заявлял, что осужденная отправляла деньги представителям Украины, но оговаривался, что «сделала она это один раз», сообщает РИА «Новости». В апреле 2025 года президент России Владимир Путин подписал указ о помиловании Карелиной.

Глава Госдепа Марко Рубио отметил: «Президент США Дональд Трамп добился ее освобождения», и пообещал, что глава Белого дома продолжит работать над возвращением домой других американцев. Сделка была согласована директором ЦРУ Джоном Рэтклиффом и неназванным высокопоставленным сотрудником российской разведки, пишет Reuters.

В последние месяцы Рэтклифф общался с главой ФСБ Александром Бортниковым и с директором Службы внешней разведки (СВР) Сергеем Нарышкиным. Стоит отметить, что синхронно с обменом в ОАЭ российские и американские дипломаты проводили переговоры в Стамбуле. Ранее газета ВЗГЛЯД разбиралась, как Москва и Вашингтон подошли к ситуативному партнерству.

На этом фоне к вечеру четверга Петров сообщил, что очень хочет вернуться домой. «Не успел оповестить родных, внезапно позвали на суд и из суда уже увезли в Вашингтон, оттуда сразу [повезли] в самолет. Очень хочу домой», – цитирует Петрова ТАСС. Позже ФСБ показала видео, где Петров спускается по трапу самолета, вернувшись в Россию.

В экспертном сообществе отмечают, что произошедшее станет вехой в нормализации контактов США и РФ. Страны продемонстрировали стремление к улучшению уровня взаимопонимания, что особенно важно в контексте нестабильной международной обстановки. Кроме того, Москва продемонстрировала поразительные дипломатические способности, поскольку вернувшийся на Родину Петров активно помогал стране обходить санкции. Отправившаяся же в Штаты Карелина мало что сделала для блага США.

«Не берусь судить, почему американские и российские власти выбрали именно этих людей для обмена. Тут важнее не вернувшиеся на родину личности, а сам факт улучшения отношений Москвы и Вашингтона. Ценен шаг, который Россия и США сделали навстречу друг другу на фоне проходящих и планирующихся межгосударственных переговоров по широкому спектру вопросов», – отметил Владимир Джабаров, первый замглавы комитета Совета Федерации по международным делам.

«Проведенная работа – это фактор, который способствует восстановлению и укреплению доверия между США и Россией, подорванного администрацией предыдущего президента США Джо Байдена. Нам предстоит длинная дорога до полной нормализации отношений, но динамика внушает оптимизм», – признался Константин Долгов, чрезвычайный и полномочный посол России.

«Близкие люди ходят друг к другу с гостинцами, вот и мы в развитие очередного раунда переговоров с США обменялись важными для каждой стороны людьми.

Американцам особо нравится проводить обмен заключенными, они используют этот вопрос во внутренней политике. Тут мы явно подыгрываем Вашингтону, обозначая улучшение отношений. Я бы даже назвал это рутиной российско-американской работы по сближению общих позиций», – отметил Станислав Ткаченко, профессор СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».

«Что касается персон, то с точки зрения потенциала возвращенных людей обмен прошел в нашу пользу. В свое время Россия создала целую империю по обходу технологических санкций. В проекты были привлечены лучшие умы. Петров, скорее всего, один из них. А в США мы отправили стихийную, даже не политическую, активистку», – продолжил Ткаченко.

Обмен заключенными стал важным событием с идеологической точки зрения, считает политолог Марат Баширов, профессор ВШЭ. «С одной стороны, Вашингтон и Москва показали стремление к нормализации отношений. И пускай домой вернулись всего два человека – это уже отражает гуманитарный посыл в действиях лидеров двух государств», – добавил он.

«Но важен и другой идейный аспект. Кремль в очередной раз подтвердил утверждение: «Россия своих не бросает». Граждане нашей Родины смогли еще раз убедиться: если они готовы помогать своей стране, жертвовать чем-либо ради ее блага, то в беде их никто не оставит. Это очень важный и сильный посыл для будущих героев России», – заключил Баширов.