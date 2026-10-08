Многие сочли соглашение между США, Данией и Гренландией просто «апгрейдом» договора 1951 года, который, собственно, разрешил США строить и содержать военные базы в Гренландии. И напрасно.2 комментария
Песков: Россия и США обсуждают потенциально выгодные экономические проекты
Россия и США обсуждают потенциально взаимовыгодные проекты в экономике, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Действительно, ведется обсуждение целого ряда потенциальных проектов для сотрудничества в области экономики, которые потенциально были бы взаимовыгодными», – цитирует Пескова РИА «Новости».
Ранее СМИ писали, что в четверг Россия и США провели переговоры по «Северным потокам».
Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что конфликт на Украине мешает сотрудничеству двух стран.