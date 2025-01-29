Пленный солдат 110-й бригады ВСУ Окопов призвал новобранцев к бунту

Tекст: Дмитрий Зубарев

Пленный солдат 110-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины Норик Окопов призвал новобранцев поднять мятеж против командования, передает ТАСС. Окопов в своем обращении подчеркнул, что командование ВСУ относится к солдатам пренебрежительно, и в свою очередь, солдаты также должны относиться к командованию.

Окопов заявил: «Соединяйтесь и идите против командования. Потому что отношение, вы видите сами, какое. Отношение паршивое. Такое же должно быть и отношение наше к командованию паршивое. И мы не мясо. Мы тоже люди. У нас тоже есть семьи. У нас тоже есть дети и матери».

В силовых структурах России сообщили, что часть 110-й бригады ВСУ в Великой Новоселке была уничтожена, однако ее продолжают пополнять штрафниками. Отмечается, что в тылу ВСУ существуют концентрационные лагеря, где содержатся дезертиры и бывшие заключенные, которые затем направляются в бригаду.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Черкассах создан палаточный лагерь для размещения сотен украинских дезертиров, которых готовят к отправке на фронт. Бойцы механизированной бригады ВСУ в ДНР воевали без военной техники из-за разрушенных переправ, что негативно влияло на их боеспособность. Военнослужащий ВСУ Алексей Бабенко заявил, что в его родном городе в Черкасской области закончились места на кладбище из-за множества погибших в конфликте с Россией.