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Пленный рассказал об отсутствии техники в мехбригаде ВСУ под Великой Новоселкой
Бойцы механизированной бригады ВСУ в ДНР воевали без военной техники из-за разрушенных переправ, рассказал пленный солдат ВСУ Сергей Савченко.
По его словам, за все время службы в составе своего подразделения он и его товарищи не видели никакой военной техники, передает РИА «Новости».
«По идее должна была быть, но там, где я был, техники не было. Переправы были разрушены. Она бы даже не смогла заехать, наверное», – отметил Савченко.
Он добавил, что за месяц службы в этом районе в его батальоне использовались только легковые автомобили.
Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские военнослужащие расстреляли своих сослуживцев за отказ участвовать в боевых действиях в Великой Новоселке, а военкор Хассан Насср рассказал о подвиге российских танкистов, которые продолжили выполнять задачу после прямого попадания и эвакуировали раненого солдата под обстрелом.
Более того, жители села Великая Новоселка активно помогали российским военным, выявляя позиции ВСУ, указывая маршруты и заминированные дороги, а также показывая основные опорные пункты противника.