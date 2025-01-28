Tекст: Александра Юдина

По его словам, за все время службы в составе своего подразделения он и его товарищи не видели никакой военной техники, передает РИА «Новости».

«По идее должна была быть, но там, где я был, техники не было. Переправы были разрушены. Она бы даже не смогла заехать, наверное», – отметил Савченко.

Он добавил, что за месяц службы в этом районе в его батальоне использовались только легковые автомобили.

Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские военнослужащие расстреляли своих сослуживцев за отказ участвовать в боевых действиях в Великой Новоселке, а военкор Хассан Насср рассказал о подвиге российских танкистов, которые продолжили выполнять задачу после прямого попадания и эвакуировали раненого солдата под обстрелом.

Более того, жители села Великая Новоселка активно помогали российским военным, выявляя позиции ВСУ, указывая маршруты и заминированные дороги, а также показывая основные опорные пункты противника.