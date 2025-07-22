Россия начала битву за Красноармейск

Tекст: Борис Джерелиевский

22 июля Минобороны сообщило об освобождении войсками группировки «Центр» населенного пункта Новоторецкое в Донецкой народной республике. Новоторецкое – село в Добропольском районе в 15 км к северо-востоку от Красноармейска (Покровска) и Мирнограда. Оно находится на пути к дороге, связывающей эту агломерацию с Добропольем, являющуюся важным каналом снабжения украинского гарнизона. Ранее был освобожден поселок Маяк, расположенный чуть севернее Новоторецкого, что и предопределило его занятие.

Освобождение этого села – часть активной работы наших сил на широком участке фронта от Часова Яра и до Покровска по проламыванию флангов украинских оборонительных позиций. Этот маневр обеспечивает углубление охвата как Константиновки, так и Покровско-Мирноградской агломерации.

Новоторецкое венчает клин, вбитый российскими наступающими войсками между двумя этими укрепленными районами ВСУ. Ранее был освобожден населенный пункт Попов Яр на восточном фланге этого клина, и войска двинулись дальше, развивая этот успех. Украинские источники уже признали потерю ими Попова Яра. Противник указывает, что пытавшиеся оборонять село боевики не могли противостоять действиям российских штурмовиков и операторов FPV-дронов, поскольку огнем артиллерии ВС РФ были уничтожены все укрытия, и им пришлось «отойти на более выгодные позиции».

На Константиновском направлении окончательно зачищена Белая Гора к северу от Торецка и продолжается наступление в районе Яблоновки и Александро-Калиново. Западнее наши войска штурмуют Полтавку.

Параллельно с действиями по охвату Покровско-Мирноградской агломерации с северо-востока, задвигался фронт и к югу от Покровска. Неприятельские источники признают свои большие потери и утрату населенного пункта Бельгийка, также продолжаются бои в районе Зверево.

Целый ряд украинских Telegram-каналов разместил видео, на котором, как сообщается, запечатлена работа российской ДРГ на одной из центральных улиц Покровска. Один из источников указывает, что российская разведгруппа зашла в город через Зверево, поскольку находящаяся на этом направлении бригада ВСУ настолько обескровлена, что не в состоянии контролировать линию фронта.

Появление российских бойцов в городе стало полной неожиданностью для противника. В результате отмечаются многочисленные факты «дружественного огня», что свидетельствует о панических реакциях боевиков Покровского гарнизона.

В том случае, если информация о заходе в город нашей ДРГ подтвердится, можно констатировать, что ситуация для ВСУ на этом направлении значительно хуже, чем можно было бы предполагать еще недавно. Украинская оборона города значительно обескровлена, в ней возникают дыры, латание которых будет напоминать присказку про Тришкин кафтан.

Возможно, за прорванной в районе Бельгийка – Зверево основной линии обороны нет плотной охраны подступов к городу. Если это так, уже в ближайшее время появление наших ДРГ на улицах Покровска станет регулярным.

Кстати, поступают сообщения о продвижении наших войск из Зверева к окраинам Первомайского, являющегося предместьем Покровска. Атаки на этом направлении не обязательно перерастут в штурм города, но очевидно, что они вынудят противника перебрасывать сюда резервы, что позволит продолжить движение на северо-восточном направлении.

Освобождение Новоторецкого и Маяка позволяет говорить о том, что начинает формироваться полуохват города, и сейчас будет продолжено наступление в сторону Роднинского или по более широкому охвату – в сторону Белицкого, находящегося в 10 км от Новоторецкого. Оба этих населенных пункта находятся на трассе Т0515, соединяющей Покровск с Добропольем, и их освобождение будет означать взятие под наш контроль этой коммуникации.

А освобождение Зверева позволяет развить наступление не только к окраинам Покровска, но и к трассе Е50, связывающей его с Павлоградом и являющейся второй логистической линией.

Складывающаяся ситуация позволяет констатировать начало битвы за освобождение города.

Примечательно, что западные военные эксперты полагают, что самое позднее к началу сентября ВСУ будут вынуждены отступить из Покровска, поскольку все резервы, которые можно было бы использовать для его обороны, переброшены в Сумскую и Харьковскую области для противодействия нашему наступлению. Покровскому гарнизону они рекомендуют поторопиться с отходом, пока ситуация не приобрела катастрофический характер.

Однако освобождение Покровска неизбежно приведет и к скорому падению Константиновского укрепрайона ВСУ. Наши войска получат возможность для удара широким фронтом с юго-запада.

Пока же главный тыловой район для Константиновки – Славянско-Краматорская агломерация – находится под мощным и методичным огневым воздействием наших войск. Украинские источники указывают, что количество ударов «Геранями» и прилетов ФАБ с УМПК всего за три недели выросло более чем в два раза. Вся инфраструктура материально-технического обеспечения ВСУ буквально выносится.

Все это явно выходит за рамки охоты за HIMARS, который наносил удары по жилым кварталам Донецка из промзоны агломерации (именно так украинские источники первоначально объясняли интенсификацию российских ударов). Уничтожение неприятельской логистики – не что иное, как подготовка к битве за Константиновку и Дружковку, а затем и к освобождению Славянско-Краматорской агломерации.