Российские войска освободили запорожскую Малиновку и Маяк в ДНР

Tекст: Мария Иванова

Группировкой «Восток» нанесено поражение живой силе и технике механизированной, десантно-штурмовой бригад ВСУ, бригад морской пехоты и теробороны около Темировки, Полтавки в Запорожской области, Новополя и Толстого в ДНР, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

При этом ВСУ потеряли до 185 военнослужащих, четыре бронемашины, два орудия полевой артиллерии и боевую машину РСЗО «Верба».

Подразделения группировки «Центр» нанесли поражение формированиям шести механизированных, двух штурмовых, егерской, воздушно-десантной бригад, двух бригад беспилотных систем, двух штурмовых полков ВСУ, бригад морской пехоты, теробороны и нацгвардии возле Красноармейска, Удачного, Новопавловки, Родинского, Владимировки, Муравки, Петровского, Степановки, Димитрова в ДНР, Новоподгородного и Филии в Днепропетровской области.

Потери украинских вооруженных формирований при этом составили до 360 военнослужащих, американская бронемашина HMMWV, бронеавтомобиль «Казак» и четыре артиллерийских орудия.

В то же время подразделения группировки «Север» улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных, танковой, егерской, десантно-штурмовой бригад, двух штурмовых полков и десантно-штурмового полка ВСУ рядом с Алексеевкой, Рыжевкой, Кондратовкой, Храповщиной, Варачино и Садками в Сумской области, отчитались в Минобороны.

На Харьковском направлении было нанесено поражение подразделениям десантно-штурмовой бригады ВСУ и бригады теробороны в районах Охримовки, Хатнего и Волчанска в Харьковской области.

При этом ВСУ потеряли до 150 военнослужащих. Уничтожены три бронемашины, три орудия полевой артиллерии и станция радиоэлектронной разведки «Пластун».

Между тем подразделения группировки «Запад» улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение формированиям четырех механизированных бригад ВСУ и двух бригад теробороны у Петро-Ивановки, Петровки, Купянска в Харьковской области, Колодезей, Зеленой Долины и Торского в ДНР.

Потери ВСУ при этом составили более 220 военнослужащих, бронемашина и два артиллерийских орудия. Уничтожены четыре станции РЭБ, радиолокационная станция обнаружения воздушных целей и пять складов с боеприпасами, перечислили в Минобороны.

Параллельно подразделения Южной группировки улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике четырех механизированных, аэромобильной, горно-штурмовой, штурмовой бригад ВСУ и бригады нацгвардии поблизости от Клебан-Быка, Плещеевки, Закотного, Славянска, Северска, Кривой Луки, Свято-Покровского, Константиновки, Серебрянки и Дроновки в ДНР.

Противник потерял до 130 военнослужащих, бронеавтомобиль «Казак», два орудия полевой артиллерии, две станции РЭБ и пять складов боеприпасов.

А подразделения группировки «Днепр» улучшили тактическое положение, нанеся поражение формированиям механизированной, горно-штурмовой бригад, бригад береговой обороны и теробороны около Каменского, Плавней, Новоандреевки в Запорожской области, Садового, Понятовки и Никольского в Херсонской области.

Уничтожены до 60 военнослужащих ВСУ, семь станций РЭБ, израильская радиолокационная станция RADA RPS-42 и два склада с боеприпасами, подытожили в оборонном ведомстве.

Накануне российские войска освободили Николаевку и Карла Маркса в ДНР.

До этого они освободили Зеленую Долину в ДНР, а также освободили поселок Толстой в ДНР.