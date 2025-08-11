В Общественной палате оценили идею увеличить предпенсионерам отпуск

Член ОП Голышенкова: Дополнительные дни отдыха помогут сохранить здоровье и работоспособность предпенсионеров

Tекст: Татьяна Косолапова

Депутаты Госдумы предложили увеличить отпуск работающим предпенсионерам на 7 дней, что даст в сумме 35 календарных дней для оплачиваемого отдыха, передают РИА «Новости». Такой график предлагается внедрить за 5 лет до достижения пенсионного возраста.



«Предложение увеличить отпуск работающим предпенсионерам на 7 дней – это разумная и социально ориентированная инициатива. В качестве предпосылок для ее введения данной можно выделить ряд факторов. Во-первых, это физиологические особенности возраста. За пять лет до пенсии у людей чаще проявляются хронические заболевания, снижается стрессоустойчивость, повышается утомляемость. Дополнительные дни отдыха помогут сохранить здоровье и работоспособность», – говорит Голышенкова.

Во-вторых, продолжает собеседница, данная мера может стать стимулом для продолжения трудовой деятельности. В условиях демографического старения и дефицита кадров важно удерживать опытных специалистов на рынке труда. Льготы делают работу более комфортной и снижают желание уходить на пенсию досрочно.

«Не менее важным представляется и значение инициативы в части поддержки психологического комфорта. Переход к пенсионному возрасту – стрессовый период, а увеличенный отпуск даст возможность постепенно адаптироваться к новому жизненному этапу», – рассуждает член ОП.

При этом, замечает эксперт, также существуют определенные риски, которые может вызвать законодательное закрепление этой меры в трудовом законодательстве. Среди таковых возможность появления своего рода дискриминации при найме этой социальной категории сотрудников со стороны работодателей, которые могут неохотно брать предпенсионеров, если их содержание станет дороже. Еще одним фактором является внедрение единого подхода для всех отраслей экономики. Например, в медицине или образовании нехватка кадров критична, а в некоторых коммерческих сферах возрастные сотрудники менее востребованы.

«Необходимость работающих пенсионеров в Российской Федерации сегодня очевидна. В условиях демографического кризиса, когда трудоспособное население сокращается, а нагрузка на бюджет Пенсионного фонда России растет, роль этой категории работников имеет критически важное значение: чем дольше люди работают, тем стабильнее пенсионная система. Еще один важнейший фактор – это опыт и экспертность, которые привносят в компании работающие пенсионеры», – делится Голышенкова.

Она объясняет, что предпенсионеры – это часто высококвалифицированные кадры, которых невозможно быстро заменить молодежью, особенно это касается инженерных, медицинских, педагогических профессий. Также она отмечает, что многие пенсионеры сегодня продолжают работать из-за низких пенсий: по данным Росстата, около 30% пенсионеров остаются занятыми в экономике.

«Все это позволяет сделать вывод, что инициатива увеличить отпуск предпенсионерам – шаг в верном направлении, но важно обеспечить баланс между поддержкой работников и интересами бизнеса. Дополнительные льготы должны стимулировать, а не ограничивать занятость старшего поколения», – заключила эксперт.

Ранее в Госдуме сообщили о повышении пенсий некоторым категориям граждан с сентября этого года. Увеличение распространится на граждан, которые прекратили работать в августе, получили первую группу инвалидности или достигли возраста 80 лет.