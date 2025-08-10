Уступив Аляску США, Россия рассчитывала приобрести союзника, также заинтересованного в сдерживании аппетитов Британской империи. С учетом нынешней роли Лондона на Украине – это довольно прозрачный намек. Да и в целом перенос фокуса российско-американских отношений с запада на северо-восток серьезно меняет контекст будущих переговоров.0 комментариев
ПВО уничтожила 26 украинских дронов над пятью регионами России
В течение трех часов средства ПВО ликвидировали 26 украинских дронов самолетного типа, летевших над Брянской, Калужской, Рязанской и Белгородской областями и Краснодарским краем.
Как сообщило Минобороны в Telegram-канале, беспилотники были сбиты в период с 15.00 до 18.00 мск.
Согласно информации ведомства, 11 БПЛА были сбиты над Брянской областью, еще 10 – над Калужской областью. В Краснодарском крае были уничтожены три беспилотника, по одному аппарату сбили в Рязанской и Белгородской областях.
Ранее в воскресенье в период с 11.30 до 15.00 мск в результате работы сил ПВО в регионах России были сбиты 15 украинских беспилотников самолетного типа.
Сообщалось, что российская ПВО за ночь уничтожила 121 дрон над 14 регионами и Азовским морем.