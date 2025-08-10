Минобороны: ПВО уничтожила 26 украинских дронов над пятью регионами России

Tекст: Валерия Городецкая

Как сообщило Минобороны в Telegram-канале, беспилотники были сбиты в период с 15.00 до 18.00 мск.

Согласно информации ведомства, 11 БПЛА были сбиты над Брянской областью, еще 10 – над Калужской областью. В Краснодарском крае были уничтожены три беспилотника, по одному аппарату сбили в Рязанской и Белгородской областях.

Ранее в воскресенье в период с 11.30 до 15.00 мск в результате работы сил ПВО в регионах России были сбиты 15 украинских беспилотников самолетного типа.

Сообщалось, что российская ПВО за ночь уничтожила 121 дрон над 14 регионами и Азовским морем.