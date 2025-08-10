Зеленский (выпускник юрфака, на минуточку) действует по очень простому принципу: если вам не нравится Конституция, то ее можно выкинуть куда подальше – кроме тех страниц, которые еще могут пригодиться для отмазок.0 комментариев
ПВО сбила 15 украинских дронов над регионами России
В результате работы сил ПВО в регионах России были сбиты 15 украинских беспилотников самолетного типа, сообщило Минобороны.
По информации из Telegram-канала ведомства, БПЛА были уничтожены в период с 11.30 до 15.00 по московскому времени.
Пять из них были сбиты над территорией Тульской области. Четыре беспилотника ликвидированы в Орловской области. Три дрона уничтожены на территории Краснодарского края. Два беспилотника были сбиты над акваторией Азовского моря. Еще один аппарат был уничтожен в Московском регионе.
Ранее в воскресенье Минобороны сообщило об уничтожении ПВО России 19 украинских беспилотников.
Российская ПВО за ночь уничтожила 121 дрон над 14 регионами и Азовским морем.