Уступив Аляску США, Россия рассчитывала приобрести союзника, также заинтересованного в сдерживании аппетитов Британской империи. С учетом нынешней роли Лондона на Украине – это довольно прозрачный намек. Да и в целом перенос фокуса российско-американских отношений с запада на северо-восток серьезно меняет контекст будущих переговоров.0 комментариев
Минобороны сообщило об уничтожении ПВО России 19 украинских беспилотников
В течение трех часов системы ПВО уничтожили 19 украинских беспилотников, в том числе шесть над Курской областью и шесть над акваторией Азовского моря, сообщили в Минобороны России.
Как сообщает РИА «Новости», российские средства противовоздушной обороны в период с 8.30 до 11.30 по московскому времени сбили девятнадцать украинских беспилотников самолетного типа. В Минобороны России уточнили, что по шесть аппаратов были уничтожены над территорией Курской области и над акваторией Азовского моря. Три беспилотника сбили над Орловской областью. По два беспилотника были уничтожены над Калужской и Брянской областями.
Как писала газета ВЗГЛЯД, за одну неделю на освобожденных территориях от атак беспилотников ВСУ пострадали четырнадцать детей. В результате атаки беспилотника ВСУ на Ростовскую область погиб водитель автомобиля. Российская группировка «Восток» уничтожила четыре пункта управления беспилотниками ВСУ.