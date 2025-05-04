Военные «Востока» за сутки уничтожили пункты управления беспилотниками ВСУ

Tекст: Денис Тельманов

Как сообщает ТАСС, об этом проинформировал начальник пресс-центра группировки «Восток» Александр Гордеев. По его словам, за прошедшие сутки противник потерял восемь беспилотных летательных аппаратов самолетного типа и пять тяжелых коптеров «Баба-яга», а также четыре пункта управления беспилотной авиацией.



Гордеев подчеркнул, что российские подразделения нанесли поражение живой силе и технике механизированной, аэромобильной и егерской бригад ВСУ. Операции проводились в районах населенных пунктов Карла Маркса, Гуляйполе, Зеленый Гай, Отрадное и Богатырь.

Как писала газета ВЗГЛЯД, российские подразделения уничтожили 29 пунктов управления беспилотных летательных аппаратов и три станции спутниковой связи Starlink за сутки.

Российская артиллерия на сумском направлении уничтожила украинский пункт управления беспилотниками, что обеспечило поддержку штурмующих подразделений.

Западная группировка войск за день вывела из строя десятки пунктов управления беспилотниками и станции Starlink украинских военных.

