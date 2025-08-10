Настоящие большие политики, даже втянутые по уши в технологии «пробных шаров» и «регулируемых утечек», необходимых для современной «большой политической игры», не разучились создавать эффекты оригинальности и неожиданности, когда это необходимо.8 комментариев
Российская ПВО за ночь уничтожила 121 дрон над 14 регионами и Азовским морем
В ночь на 10 августа российские системы ПВО отразили атаку украинских беспилотников, сбив 121 БПЛА над территорией 14 регионов и акваторией Азовского моря, сообщило Минобороны России.
БПЛА самолетного типа были сбиты с 20.00 мск 9 августа до 06.10 мск 10 августа. Наибольшее число дронов было сбито над Краснодарским краем – 29 аппаратов. Над территорией Крыма сбито 15 беспилотников, над Брянской областью – 13, а над Белгородской – 12, сообщило Минобороны России в Telegram.
Также сообщается о поражении девяти летательных аппаратов над Воронежской областью, восьми – над Саратовской и еще восьми – над Ставропольским краем. В Калужской области сбито семь дронов, в Тульской – шесть, в Ростовской – пять, в Рязанской – четыре.
Системами ПВО поражены два дрона над акваторией Азовского моря, по одному беспилотнику было уничтожено над Смоленской, Орловской и Тверской областями.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Саратовской области во дворе жилого дома упал беспилотник. В результате происшествия погиб один человек.