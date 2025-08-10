Российская ПВО за ночь уничтожила 121 дрон над 14 регионами и Азовским морем

Tекст: Антон Антонов

БПЛА самолетного типа были сбиты с 20.00 мск 9 августа до 06.10 мск 10 августа. Наибольшее число дронов было сбито над Краснодарским краем – 29 аппаратов. Над территорией Крыма сбито 15 беспилотников, над Брянской областью – 13, а над Белгородской – 12, сообщило Минобороны России в Telegram.

Также сообщается о поражении девяти летательных аппаратов над Воронежской областью, восьми – над Саратовской и еще восьми – над Ставропольским краем. В Калужской области сбито семь дронов, в Тульской – шесть, в Ростовской – пять, в Рязанской – четыре.

Системами ПВО поражены два дрона над акваторией Азовского моря, по одному беспилотнику было уничтожено над Смоленской, Орловской и Тверской областями.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Саратовской области во дворе жилого дома упал беспилотник. В результате происшествия погиб один человек.