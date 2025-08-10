Tекст: Антон Антонов

«Вражеская диверсионная группа двигалась в направлении Брахлова и вскрыта средствами разведки «Северян». В результате комплексного огневого поражения противник понес потери в живой силе (до восьми человек) и отступил на исходные позиции», – сообщил связанный с группировкой «Север» Telegram-канал «Северный Ветер».

На Сумском направлении продолжаются тяжелые бои в районе Юнаковки и окрестностях. Группировка «Север» усилила натиск, продвинулась вглубь населенного пункта и заняла шесть зданий в юго-восточной части. Суммарное продвижение за сутки составило до 800 метров. ВСУ пытались контратаковать на флангах при поддержке бронетехники и артиллерии, но безуспешно.

В районе Новоконстантиновки (Перше Травня) и Яблоновки были сорваны две контратаки ВСУ, по украинским штурмовым группам нанесено огневое поражение: уничтожено не менее 50% личного состава групп ВСУ, боевая бронированная машина «Козак» и БМП Marder.

«Отмечается, что командование ВСУ на данном участке фронта обманом отправляет личный состав на штурм позиций «Северян». Боевые группы противника получают задачу эвакуировать раненых бойцов с якобы занятых позиций и населенных пунктов, на деле контролируемых российскими войсками», – говорится в сообщении.

На Харьковском направлении ожесточенные бои идут в лесу возле Синельниково. «Северяне» расширяют плацдарм восточнее Волчанска и на левом берегу реки Волчья. В районе Тихого группировка заняла две огневые позиции, а западнее Синельниково – три позиции противника, продвинувшись на 300 метров.

249-й батальон 127-й бригады территориальной обороны ВСУ может оказаться в окружении, сообщает «Северный Ветер».

В Волчанске российские войска продвинулись западнее города на левом берегу. На Липцовском участке группа «Север» выявила и уничтожила самоходную артиллерийскую установку ВСУ, два миномета и две пусковые установки беспилотников. В районе Меловое-Хатнее российские дроны поражали живую силу ВСУ в лесных массивах.

На Теткинском и Глушковском направлениях была уничтожена гаубица М777, ВСУ активных действий не предпринимали.

«За сутки потери противника составили свыше 190 человек (из них более 115 в Сумской области и свыше 70 в Харьковской)», – сказано в сообщении.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в рядах ВСУ распространяется практика передачи мобилизованных в подчинение десантным бригадам. Командование ВСУ стремится снизить потери среди подготовленных бойцов, отправляя в авангарде штурмовых групп малоподготовленную пехоту.