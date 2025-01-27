Tекст: Валерия Городецкая

Командир штурмовой роты батальона морской пехоты группировки войск «Восток» с позывным Рязань отметил, что жители Великой Новоселки ждали российских бойцов, передает ТАСС. Они делились водой и продуктами, а также показывали основные опорные пункты противника, их количество и местонахождение. Местные жители также указывали маршруты и заминированные дороги, что помогало бойцам продвигаться вперед.

На отбитых у противника позициях были найдены топографические карты, которые помогли в выявлении мест расположения и пунктов управления БПЛА ВСУ.

Кроме того, в ходе боев за Великую Новоселку было захвачено множество единиц вооружения, в том числе иностранного производства. Об этом рассказал стрелок 5-й танковой бригады с позывным Талыш. Он отметил, что количество найденного вооружения идет на сотни, включая мины и «Джавелины». Также были обнаружены мины натовского производства, ранее неизвестные бойцам.

Ранее Минобороны России представило видео, где военнослужащие подняли флаги России и ВМФ на здание в освобожденном населенном пункте Великая Новоселка в ДНР.

Также сообщалось, что группа военнослужащих из 110-й отдельной механизированной бригады ВСУ добровольно сдалась в плен в Великой Новоселке, а военкор рассказал о подвиге российских танкистов в боях у Великой Новоселки.