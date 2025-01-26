Российские флаги подняли в Великой Новоселке в ДНР

Песню «Сигма бой» российских подростков предложили запретить в Европе

В ЕС предложили запретить песню «Сигма бой» за «внедрение российских взглядов»

Tекст: Ольга Иванова

Риль выразила озабоченность по поводу влияния российского трека «Сигма бой» на молодежь. По ее словам, этот вирусный трек в социальных сетях передает патриархальные и пророссийские мировоззрения, взгляды и особенно популярен среди подростков в Германии и на Украине.

«Если вы одиннадцатилетняя девочка, например, в Германии или даже на Украине, вы, вероятно, знаете «Сигма бой». Это всего лишь один из примеров российской инфильтрации в популярный дискурс через социальные медиа», – заявила Риль, ее слова приводятся на сайте Европарламента.

Риль подчеркнула, что Россия использует социальные медиа для внедрения своих идей в общество, нацеливаясь на молодых украинцев через их телефоны.

«Сигма бой» – это русскоязычный трек блогеров Betsy и Марии Янковской, который появился в начале октября 2024 года и стал известным во всем мире благодаря вирусной популярности в TikTok.

Напомним, песня «Сигма бой» в исполнении 11-летней Светланы Чертищевой и 12-летней Марии Янковской вошла в международный музыкальный чарт Billboard, заняв седьмую строчку.