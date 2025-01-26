Если Трамп отнимет Гренландию у Дании, то это будет прекрасная иллюстрация ровно к тому, чем начинается «Россия и Европа» Данилевского. В 1864 году Пруссия и Австрия нападают на маленькую, мирную, просвещенную и либеральную Данию и оттяпывают у нее 2/5 территорий. И что? Да ничего!9 комментариев
Российские флаги подняли в Великой Новоселке в ДНР
Минобороны России представило видео, где военнослужащие подняли флаги России и ВМФ на здание в освобожденном населенном пункте Великая Новоселка в ДНР.
Минобороны России опубликовало видео, на котором видно, как трое российских военнослужащих поднимают флаги Российской Федерации, Военно-морского флота, а также образ Иисуса Христа на здание в освобожденном населенном пункте Великая Новоселка Донецкой Народной Республики, передает РИА «Новости».
В министерстве отметили, что после зачистки Великой Новоселки от формирований киевского режима, военнослужащие установили государственные флаги и знамена своих соединений во всех районах населенного пункта.
Как писала газета ВЗГЛЯД, населенный пункт Великая Новоселка в Донецкой народной республике был освобожден усилиями подразделений группировки «Восток».