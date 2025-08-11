Ни одна из стран, перешедших под внешнее управление ради безопасности и процветания, их не получила. Вместо этого их уделом стала война (как в случае с Украиной или Грузией при прежнем руководстве), нищета и тотальная коррупция (Украина, Молдавия), а также разрыв с теми союзниками, которые как раз заинтересованы в процветании соседа (Армения).0 комментариев
Российские войска выбили ВСУ из административных зданий шахты «Краснолиманская»
Административные здания второго по величине угольного предприятия ДНР – шахты «Краснолиманская» – перешли под контроль российских военных, а подвоз резервов для ВСУ заблокирован, сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский.
Российские штурмовые подразделения выбили украинских военных с позиций, оборудованных в административных зданиях шахты «Краснолиманская» в ДНР. Советник главы ДНР Игорь Кимаковский сообщил, что противник был вытеснен из этих зданий, а подразделения ВСУ сейчас находятся в районе террикона шахты. По данным силовых структур республики, подвоз резервов и провизии в этом квадрате для украинских войск полностью блокирован, передает ТАСС.
Шахта «Краснолиманская» расположена недалеко от города Родинское и является вторым по величине угледобывающим предприятием в ДНР. Ежегодно здесь добывают до нескольких миллионов тонн угля, который используется в металлургической сфере.
Ранее Кимаковский сообщал, что ВСУ повредили часть промышленной инфраструктуры шахты «Краснолиманская».
Газета ВЗГЛЯД писала, что Россия начала битву за Красноармейск.