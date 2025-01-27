Сделать «Голливуд снова великим» у Трампа вряд ли получится. Золотой век «фабрики грез» далеко позади. Но вот заткнуть фонтан «либеральных ценностей», которыми Голливуд затопил весь без исключения глобальный мир, Трампу, возможно, удастся.0 комментариев
Командир штурмроты сообщил о расстреле ВСУ 15 сослуживцев в Великой Новоселке
Командир штурмроты ВС России сообщил о расстреле ВСУ 15 сослуживцев в Великой Новоселке
Украинские военнослужащие расстреляли своих сослуживцев за отказ участвовать в боевых действиях в Великой Новоселке, как рассказал командир штурмовой роты батальона морской пехоты группировки войск «Восток» с позывным Рязань.
Как передает ТАСС, командир сообщил, что 15 украинских солдат были расстреляны своими сослуживцами за нежелание участвовать в боестолкновениях с российскими бойцами. Инцидент произошел в ходе боев за центральную часть Великой Новоселки.
Командир отметил, что данная информация была получена от плененных военнослужащих ВСУ. Они рассказали, что не все солдаты 110-й бригады были готовы к бою и предпочитали скрываться в подвальных помещениях под контролем старших сослуживцев. Позже был обнаружен подвал, где находились тела погибших военных.
В ходе допросов были также выявлены огневые точки противника и основные районы его обороны. Эти сведения использовались для планирования дальнейших штурмовых действий в данном районе.
Ранее сообщалось, что жители села Великая Новоселка активно помогали российским военным, выявляя позиции ВСУ, указывая маршруты и заминированные дороги, а также показывая основные опорные пункты противника.