Командир штурмроты ВС России сообщил о расстреле ВСУ 15 сослуживцев в Великой Новоселке

Tекст: Елизавета Шишкова

Как передает ТАСС, командир сообщил, что 15 украинских солдат были расстреляны своими сослуживцами за нежелание участвовать в боестолкновениях с российскими бойцами. Инцидент произошел в ходе боев за центральную часть Великой Новоселки.

Командир отметил, что данная информация была получена от плененных военнослужащих ВСУ. Они рассказали, что не все солдаты 110-й бригады были готовы к бою и предпочитали скрываться в подвальных помещениях под контролем старших сослуживцев. Позже был обнаружен подвал, где находились тела погибших военных.

В ходе допросов были также выявлены огневые точки противника и основные районы его обороны. Эти сведения использовались для планирования дальнейших штурмовых действий в данном районе.

Ранее сообщалось, что жители села Великая Новоселка активно помогали российским военным, выявляя позиции ВСУ, указывая маршруты и заминированные дороги, а также показывая основные опорные пункты противника.