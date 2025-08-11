В ГАИ опровергли ужесточение контроля за остановкой машин

Tекст: Евгения Караваева

Информация о якобы планируемом ужесточении контроля за кратковременной остановкой автомобилей не соответствует действительности, передает Госавтоинспекция МВД России в Telegram.

В ряде СМИ появились сообщения о поправках в правила дорожного движения, согласно которым каждая остановка машины с выключенным двигателем будет считаться стоянкой, что может привести к штрафам в случае запрета стоянки.

В Госавтоинспекции подчеркнули, что подобных инициатив в ведомстве нет, а вопрос остановки и стоянки автомобилей уже подробно прописан в действующих правилах дорожного движения. В ведомстве призвали журналистов и блогеров использовать только официальные источники и не распространять непроверенную информацию.

В управлении напомнили, что остановка – это прекращение движения на срок до пяти минут или на большее время для посадки пассажиров, а стоянка – прекращение движения на срок более пяти минут без высадки или посадки пассажиров. Нарушение этих правил предусматривает штраф до 3 тыс. рублей в соответствии с КоАП РФ.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Минтранс решил запретить дешевые заменители детских автокресел. А с 18 июля в стране вступили в силу новые санкции за нарушения ПДД, предусматривающие более высокие суммы штрафов за игнорирование требований инспекторов и неправильную перевозку грузов.