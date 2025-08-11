Ни одна из стран, перешедших под внешнее управление ради безопасности и процветания, их не получила. Вместо этого их уделом стала война (как в случае с Украиной или Грузией при прежнем руководстве), нищета и тотальная коррупция (Украина, Молдавия), а также разрыв с теми союзниками, которые как раз заинтересованы в процветании соседа (Армения).7 комментариев
В ГАИ опровергли ужесточение контроля за остановкой машин
Слухи о новых штрафах за кратковременную остановку транспорта оказались недостоверными, разъяснили в Госавтоинспекции МВД России.
Информация о якобы планируемом ужесточении контроля за кратковременной остановкой автомобилей не соответствует действительности, передает Госавтоинспекция МВД России в Telegram.
В ряде СМИ появились сообщения о поправках в правила дорожного движения, согласно которым каждая остановка машины с выключенным двигателем будет считаться стоянкой, что может привести к штрафам в случае запрета стоянки.
В Госавтоинспекции подчеркнули, что подобных инициатив в ведомстве нет, а вопрос остановки и стоянки автомобилей уже подробно прописан в действующих правилах дорожного движения. В ведомстве призвали журналистов и блогеров использовать только официальные источники и не распространять непроверенную информацию.
В управлении напомнили, что остановка – это прекращение движения на срок до пяти минут или на большее время для посадки пассажиров, а стоянка – прекращение движения на срок более пяти минут без высадки или посадки пассажиров. Нарушение этих правил предусматривает штраф до 3 тыс. рублей в соответствии с КоАП РФ.
