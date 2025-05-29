Пока что украинские формирования довольно стойко удерживают позиции, и освобождение территорий требует немалых усилий наших воинов. Но как долго ВСУ смогут сохранять боеспособность? Ситуация, что противник капитулирует, потому что ему нечем будет воевать, маловероятна. А вот вопрос, кому воевать, стоит значительно острее.0 комментариев
Минтранс решил запретить дешевые заменители детских автокресел
Стало известно о планах Минтранса запретить дешевые заменители детских автокресел
В ПДД планируется ввести прямой запрет на использование опасных заменителей автокресел, включая корректоры ремней и бескаркасные конструкции, при перевозке детей.
Минтранс опубликовал поправки к Правилам дорожного движения, предусматривающие запрет на использование дешевых заменителей автокресел и бустеров, передает «Коммерсант».
Нововведения касаются корректоров ремней безопасности, треугольных накладок, бескаркасных автокресел и других подобных изделий, которые не обеспечивают должной безопасности и часто формально проходят как детские удерживающие устройства (ДУУ) благодаря спорным сертификатам.
В пояснениях Минтранса отмечается, что новые правила впервые закрепят в ПДД определение «детская удерживающая система (устройство)» как конструкции, предназначенной для перевозки детей. К таким системам будут предъявляться требования ООН № 44, а любые гибкие элементы и адаптеры, не входящие в стандартные автокресла или бустеры, попадут под запрет.
Эксперты поддержали инициативу, отметив, что лазейки, которыми пользуются родители для обхода действующих требований, влекут за собой реальные угрозы жизни и здоровью детей. Первый зампред комитета Госдумы по защите семьи Татьяна Буцкая уточнила, что такие изделия почти исчезли из офлайн-магазинов, однако остаются доступны на маркетплейсах. С внесением поправок любые споры с инспектором будут исключены, а при выявлении факта перевозки ребенка не в автокресле или бустере штраф последует неизбежно.
В марте правительство поддержало ужесточение штрафов за перевозку детей без автокресел.