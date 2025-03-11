Правительство поддержало ужесточение штрафов за перевозку детей без автокресел

Tекст: Антон Антонов

Кабмин поддержал законопроект, разработанный сенаторами Андреем Кутеповым и Игорем Тресковым. Документ предусматривает увеличение штрафов за перевозку детей без автокресел: для частных лиц до 5 тыс. рублей, для юридических лиц – до 200 тыс. рублей. В Госдуме предложили ко второму чтению исключить возможность уплаты этих штрафов с 25-процентной скидкой, пишет «Коммерсант».

Согласно действующим правилам дорожного движения, дети до семи лет должны перевозиться в специальных детских удерживающих устройствах. Для детей от семи до 11 лет допускается использование штатных ремней безопасности на заднем сиденье, в то время как на переднем сиденье обязательны автокресла.

Нарушение правил чревато штрафом в размере 3 тыс. рублей для граждан, 25 тыс. – для должностных лиц, 100 тыс. – для юрлиц. Сенаторы предлагают увеличить штраф для граждан до 5 тыс. рублей, а остальные санкции – удвоить.

В пояснительной записке авторы поправок ссылаются на статистику, демонстрирующую рост количества ДТП с тяжкими последствиями, в которых пострадали дети, а также на увеличение числа штрафов за несоблюдение этих правил. В 2023 году было вынесено 656 тыс. постановлений по данной статье.

Правительство, Минюст, Минэкономики и Минфин поддержали предложенные изменения. Однако они отметили необходимость дополнить документ обоснованием выбора размеров штрафов, основываясь на принципах соразмерности наказания.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в 2022 году СМИ сообщали, что были разработаны поправки в «автомобильную» главу Кодекса об административных правонарушениях, которые отменяют штрафы за ряд мелких нарушений ПДД и одновременно ужесточают ответственность за серьезные проступки.